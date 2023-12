Bundesliga - Dortmund-Kapitän Can: Es kommt nicht immer auf den Trainer an

Für Emre Can, Kapitän von Borussia Dortmund, gab es trotz einer schwachen Leistung in der Bundesliga keine Trainerprobleme. Auf die Frage, wie sein Verhältnis zu Terzic sei, lächelte der deutsche Fußball-Nationalspieler am Dienstagabend bei Sky und antwortete: „Es ist gut. Wir sind immer noch in der Champions League und es ist nicht immer die Schuld des Trainers. Es ist egal“, sagte der Trainer tut es, wenn der Ball die Latte trifft. "

Nach einem enttäuschenden 1:1 (1:1) gegen den FSV Mainz konnte der BVB in den letzten 8 Spielen in der Bundesliga nur einen Sieg einfahren und ist derzeit seit 6 Pflichtspielen sieglos. Der DFB-Pokal ist vorbei. „Im Moment läuft es nicht gut. Es ist einfach nicht unsere Seite. Ich kann es den Kindern nicht verübeln, sie haben alles gegeben, sie wollten gewinnen, sie wollten erfolgreich sein. Aber in diesem Moment hat es nicht funktioniert.“ ,“ Kann es erklären. Ziel ist es, über Weihnachten aufzuräumen und dann im neuen Jahr wieder anzugreifen. In der höchsten Spielklasse zog Dortmund als Gruppenerster ins Achtelfinale ein.

Verteidigungsminister Mats Hummels wandte sich via Instagram an die Fans. Der 35-Jährige schrieb: „Es ist eine Ehre, in diesem Stadion vor diesen Fans spielen zu dürfen. Es wird eine Menge Spaß machen. Ich hoffe, dass wir es wieder schaffen.“

