Bundesliga - Dorschs Bilanz beim deutschen Fußballverein liegt bei etwa 0:3: „Grausame Klassenunterschiede“

Für Mittelfeldspieler Niklas Dorsch wurde der „brutale Klassenunterschied“ bei der 0:3-Niederlage des FC Augsburg gegen den FC Stuttgart deutlich. „Ich denke, wir hatten fast keine Chance, etwas zu schaffen, geschweige denn einen Zweikampf, und wir haben auch keine gefunden“, sagte der FCA-Profi am Mittwochabend. „Sie haben uns gezeigt, was es bedeutet, souverän zu sein.“ Das hat auch Gersburg gemacht Für die Gastgeber sei es „einfach“.

Augsburg, angeführt von Cheftrainer Jesse Thorup, belegte in der Hinrunde mit 18 Punkten den 11. Platz in der Bundesliga. Die Action geht am 13. Januar zu Hause gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen weiter. Wenn man mit so einer Niederlage in die Winterpause geht, hat man nicht unbedingt das beste Gefühl, räumt Dorsch ein: „Wenn wir gegen Bayer Leverkusen den gleichen Auftritt hätten, wären wir genauso behandelt worden. Bestrafen.“

Dennoch dürfe man nicht „alles im Dunkeln lassen“, sagte Dorsch: „Ich denke, dass die positiven Aspekte unter Jesses Führung die negativen überwiegen. Wir haben Entwicklungsschritte in die richtige Richtung gemacht.“ Vor etwa einem Jahr wurde über Dane Thorup nachgedacht Trainerkandidat bei Stuttgart und wurde im Oktober Enrico Massons Nachfolger bei Augsburg.

