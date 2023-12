Doppelter Ärger bei den French Open für Serena Williams und Naomi Osaka nach dem Ende der Rekordwettkämpfe

Die 2:6, 5:7-Niederlage war ein Schock für Williams, die seit fünf Jahren nicht mehr so früh aus einem großen Turnier ausgeschieden ist.

"Ich habe das Gefühl, dass sie vor allem im ersten Satz nur Zentimeter von der Linie getroffen hat, und so habe ich schon lange nicht mehr gegen jemanden gespielt", sagte Williams gegenüber Reportern.

Das Ausscheiden von Williams bei den French Open folgte auf einen weiteren Schock am Vortag, als die Newcomerin Naomi Osaka, die bei den letzten beiden Major-Turnieren einen Höhenflug erlebt hatte, mit 6:4, 6:2 gegen die Tschechin Katerina Siniakova verlor.

Vor den French Open waren Williams und Osaka auf der Jagd nach Rekorden: Williams wollte den Rekord von Margaret Court für die meisten Grand-Slam-Einzeltitel einstellen und Osaka wollte die erste Frau werden, die drei Major-Turniere in Folge gewinnt, seit Williams dies 2015 gelang.

Bei den French Open fehlten Williams jedoch Matches. Nach ihren ereignisreichen Australian Open, die mit einer Knöchelverletzung und einer Viertelfinalniederlage endeten, hatte sie gerade einmal drei Matches absolviert.

Krankheiten, vor allem aber eine Knieverletzung, hielten sie in letzter Zeit an der Seitenlinie.

Mit drei Titeln sind die French Open auch das Grand Slam-Turnier, das sie am schwersten zu erobern fand.

"Ich fühle mich definitiv knapp an Matches und komme gerade erst in Schwung", sagte Williams und räumte ein, dass sie an ihrer Kondition arbeiten müsse.

"Ich bin einfach noch ziemlich weit weg", sagte sie. "Aber das ist der optimistische Teil, dass ich nicht so oft auf dem Platz sein konnte, wie ich es gerne getan hätte. That's okay. Zumindest kann ich jetzt versuchen, die Zeit zu investieren.

"Es war einfach eine sehr anstrengende Saison für mich."

French Open Tag sieben in Bildern

Dennoch ist jedes Turnier, das die 37-Jährige spielt, eines, das sie gewinnen kann. Immerhin ist sie Serena.

Ein Comeback?

Und als Williams einen Satz- und Breakrückstand wettmachte, um im zweiten Satz mit 5:4 gegen ihre an Position 35 gesetzte Rivalin zu führen, hätten wohl nur wenige gegen sie gewettet.

Williams hat schon unzählige Grand-Slam-Comebacks hingelegt.

Ihr geschmeidiger, starker Aufschlag begann zu funktionieren, und die an Nummer 10 gesetzte Spielerin hatte die Fans auf dem Philippe-Chatrier Court hinter sich, vor allem, weil die kämpferische und schnell aufstrebende Kenin mehrere Linienentscheidungen anfechtete, die Williams zu verärgern schienen.

Doch ihre 20-jährige Gegnerin, die in Russland geboren wurde, ließ sich nicht beirren und schaffte das Break zum 6:5 in einem Spiel, das mit einem langen Vorhandfehler von Williams begann, bei dem Kenin auf der Strecke blieb.

Williams hatte noch eine weitere Chance, vergab aber beim Breakball eine Vorhand. Bei ihrem zweiten Matchball segelte ihre Rückhand ins Aus.

Kenin, die Maria Sharapova zu ihrem Idol zählt, ließ ihren Schläger fallen und schien beim Händedruck mit Williams ungläubig zu sein über das, was sie gerade vollbracht hatte.

Osaka gab unterdessen zu, dass die French Open einfach zu viel für sie waren.

Ein anderes Gefühl

"Ich glaube, dieses Turnier hat sich anders angefühlt als die anderen Grand Slams, die ich bisher gespielt habe. Normalerweise empfinde ich es als sehr befreiend und spaßig, aber dieses Mal war ich die ganze Zeit angespannt", sagte die Nummer 1 der Welt den Reportern.

Die Müdigkeit, die Osaka beim Spiel gegen Siniakova verspürte, könnte eine Folge davon gewesen sein. Und sie vermutete, dass die Kopfschmerzen, die sie zuvor auf dem Sandplatz hatte, vom Stress herrührten.

Dennoch war ihre Enttäuschung über das frühe Ausscheiden aus dem Turnier unermesslich groß.

"Es würde von eins bis zehn gehen, und im Moment bin ich bei 100", sagte Osaka.

Als Osaka vor dem Turnier anmerkte, dass sie einen Grand Slam im Kalenderjahr anstrebe - was zuletzt Steffi Graf 1988 gelang -, hätte man dies als augenzwinkernde Bemerkung oder zumindest als ein weiter entferntes Ziel interpretieren können.

Osaka ist erst 21 Jahre alt.

Denkt über Kalenderjahr-Slam nach

Aber sie konzentrierte sich darauf, es dieses Jahr zu schaffen, was sie als Fehler bezeichnete.

"Ich glaube, ich habe zu viel über diesen Kalender-Slam nachgedacht", sagte Osaka. "Für mich ist das etwas, das ich schon immer machen wollte. Aber ich denke, ich muss darüber nachdenken, denn wenn es so einfach wäre, hätte es jeder geschafft.

"Ich muss einfach weiter hart trainieren und mich wieder in die Lage versetzen, es hoffentlich zu schaffen."

Osaka muss sich an den Sandplatz gewöhnen. Aber sie lernt schnell, was ihre 7:1-Bilanz auf diesem Belag in dieser Saison vor den French Open beweist.

Das und ihre Leistungen bei den US Open - wo sie Williams in einem umstrittenen Match besiegte - und den Australian Open ließen vermuten, dass ein weiteres Comeback gegen Siniakova möglich sein würde.

Immerhin hat Osaka in der ersten Runde gegen Anna Karolina Schmiedlova und in der zweiten Runde gegen ihre Grand-Slam-Kollegin Victoria Azarenka einen Satz- und Breakrückstand aufgeholt.

Es sah so aus, als könnte ihr Sieg gegen Azarenka einen glanzvollen Lauf auslösen, aber es sollte nicht sein.

Die an 42. Stelle gesetzte Siniakova - die Nummer 1 im Doppel - spielte bei den Juniorinnen und im Fed-Cup-Finale gegen die USA im vergangenen Jahr für ihr Land.

Die 23-Jährige nutzte ihre Chancen und verwandelte drei von sechs Breakbällen, während Osaka im ersten Satz 0:7 zurücklag. Auch von der Grundlinie spielte sie sauber, während Osaka 38 unerzwungene Fehler unterliefen.

Als Osaka einen Matchball vergab, zog Siniakova zum ersten Mal wie Kenin in die vierte Runde eines Major-Turniers ein und feierte ihren ersten Sieg über eine Nummer 1.

Halep, Djokovic auf Erfolgskurs

Vor zwei Jahren hatte Siniakova in China die Titelverteidigerin der French Open, Simona Halep, ausgeschaltet. Am Samstag setzte sich Halep gegen Lesia Tsurenko in rund einer Stunde mit 6:2 und 6:1 durch, nachdem sie bei ihren ersten beiden Auftritten jeweils in drei Sätzen gewonnen hatte.

Bei warmen und sonnigen Bedingungen kamen auch die Nummer 1 der Herren, Novak Djokovic, der dreimalige Major-Sieger Stan Wawrinka und der an Nummer fünf gesetzte Alexander Zverev weiter.

Djokovic setzte sich gegen den italienischen Qualifikanten Salvatore Caruso mit 6:3, 6:3 und 6:2 durch und hat damit noch keinen Satz abgegeben - oder ist dem nahe gekommen.

Der Serbe hat weiterhin die Chance, einen Grand-Slam-Titel im Kalenderjahr zu gewinnen, und wenn er den Titel gewinnt, würde Djokovic zum zweiten Mal in seiner Karriere alle vier Majors gewinnen.

Der Mann, gegen den er 2015 im Finale verloren hatte, Wawrinka, holte sich mit einem 7:6 (5), 7:6 (4) und 7:6 (8) Sieg über Grigor Dimitrov seinen 500sten Karrieresieg. Die Partie musste nach zwei Sätzen am Freitag auf dem bald ersetzten Court 1 wegen Dunkelheit abgebrochen werden.

Wawrinka, der im letzten Tiebreak mit 2:6 zurücklag, schaffte mit seinem Sieg über Dimitrov den ersten Grand-Slam-Sieg seiner Karriere.

Der Schweizer trifft am Sonntag auf den an Nummer sechs gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas in einem mit Spannung erwarteten Kampf der einhändigen Rückhand.

Fünf-Satz-Schlachten sind für Zverev in Roland Garros keine Überraschung. Mit seinem 6:4, 6:2, 4:6, 1:6 und 6:2-Sieg gegen den Monte-Carlo-Finalisten Dusan Lajovic verbesserte er seine Bilanz auf 5:0 - ein Jahr nachdem sie in Paris über die volle Distanz gegangen waren.

Zverevs deutscher Landsmann Jan-Lennard Struff gewann das längste Match des Tages in vier Stunden und 22 Minuten, indem er den an 13 gesetzten Borna Coric mit 4:6, 6:1, 4:6, 7:6 (1) und 11:9 bezwang.

Coric verwandelte nur 4-20 Breakbälle. Als er beim Stand von 6:6 im fünften Satz das Break schaffte, wurde er sofort zurückgebrochen.

