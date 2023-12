Höhepunkte der Geschichte

Donald Trump verärgert Schotten nach Verbot von Irn-Bru im Luxus-Golfressort

Irn-Bru ist das beliebteste Erfrischungsgetränk in Schottland

Trump Turnberry hat Berichten zufolge das Getränk verboten

Empörung in den sozialen Medien über diese Entscheidung

Berichte, wonach Trump Turnberry in Ayrshire das leuchtend orangefarbene Erfrischungsgetränk, das in Schottland beliebter ist als Coca-Cola, aus dem Verkauf genommen hat, weil man befürchtet, dass das Getränk die teuren Teppiche des Resorts dauerhaft verschmutzen könnte, waren im Vereinigten Königreich ein Trending Topic auf Twitter.

Das Verbot wurde offenbar bekannt, nachdem ein Antrag von Gästen, das beliebteste alkoholfreie Getränk Schottlands bei einer Veranstaltung anzubieten, abgelehnt wurde.

Im Rahmen der 200 Millionen Pfund (271 Millionen Dollar) teuren Modernisierung des Fünf-Sterne-Resorts wurden Berichten zufolge Hunderttausende von Pfund für Teppiche ausgegeben.

Ralph Porciani, der General Manager von Turnberry, erklärte gegenüber der Ayrshire Post: "Wir können es nicht zulassen, dass der Teppich im Ballsaal Flecken bekommt, denn allein die Erneuerung des Teppichs würde 500.000 £ (678.800 $) kosten.

"Wir haben hier Villen mit Irn-Bru-Flecken in den Teppichen, das kann ich nicht zulassen."

READ: Wie ist es, mit Trump Golf zu spielen?

READ: Trumps große Golf-Heuchelei

Die nationale Zeitung The Scotsman veröffentlichte einen Leitartikel zu diesem Thema mit dem Titel "Ein unglücklicher Fleck auf Trumps Ruf".

"Das Resort mag seine Teppiche im Ballsaal schützen, aber der Fleck auf Trumps Ruf, der durch diese unüberlegte Entscheidung entstanden ist, ist sicherlich viel, viel schlimmer", schrieb die Zeitung.

Auf Twitter schrieb Edward MacKenzie: "Diesmal ist er wirklich zu weit gegangen", während Occasionally Odd twitterte: "Warum machen sie nicht einfach alle Teppiche #irnbru farbig?" und Simon MacMichael schrieb: "Der Präsident der Vereinigten Staaten hat gerade Schottland den Krieg erklärt."

Auf Anfrage von CNN war bei Trump Turnberry niemand für eine Stellungnahme zu erreichen, Porciani sei "zu beschäftigt, um sich dazu zu äußern". AG Barr, der Hersteller des Getränks, lehnte es ebenfalls ab, sich zu dem Verbot zu äußern.

Nach Angaben von Irn-Bru werden pro Sekunde umgerechnet 20 Dosen des 1901 erstmals hergestellten Getränks verkauft.

Das Getränk ist in Schottland so beliebt, dass die Fans in Erwartung der Einführung einer Zuckersteuer auf Erfrischungsgetränke durch die britische Regierung im letzten Monat einen Vorrat an Dosen angelegt haben, um die Rezeptur zu ändern und den Zuckergehalt um fast die Hälfte zu reduzieren.

Letztes Jahr kam es in den sozialen Medien zu einem Eklat, als Barack Obama bei seinem ersten Besuch in Schottland eine zuckerfreie Version des Getränks gereicht wurde, während Kanada 2014 Irn-Bru - und andere bekannte britische Produkte wie Marmite und Ovaltine - verbot, weil sie nicht zugelassene Zutaten enthielten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump, dessen Mutter auf der Insel Lewis geboren wurde, die Schotten verärgert. Dem US-Präsidenten wird vorgeworfen, mit seinem Golfplatz in Aberdeenshire Versprechen zu brechen und schottische Dünen zu zerstören.

Letztes Jahr debattierten die Abgeordneten des britischen Parlaments über einen Antrag, der den Milliardär von einem offiziellen Staatsbesuch im Land abhalten sollte, nachdem mehr als 1,8 Millionen Menschen eine Petition unterzeichnet hatten, in der gefordert wurde, die Reise nach Trumps Vorschlag, Bürgern einiger überwiegend muslimischer Länder die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verbieten, zurückzustufen.

Trump wird im Juli Großbritannien besuchen, wenn auch nicht im Rahmen eines Staatsbesuchs. Es wird erwartet, dass er mit Königin Elisabeth II. zusammentrifft, aber es ist noch nicht klar, welches Getränk bei dieser Gelegenheit serviert werden wird.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com