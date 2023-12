Donald Trump drängt das Bundesberufungsgericht, ihm Immunität vor Strafverfolgung im Fall der Wahluntergrabung zu gewähren

Donald Trump drängte ein Bundesberufungsgericht, das Strafverfahren gegen ihn wegen Wahluntergrabung in Washington, DC, einzustellen, und argumentierte in einer Eingabe am späten Samstag erneut, er sei durch die Immunität des Präsidenten geschützt.