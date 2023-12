Dolly Parton singt 'I will always love you' für einen sterbenden Fan, der sich wünschte, sie zu treffen

Ein Treffen mit Dolly Parton stand auf Platz 7 von "LGs Liste des Lebens", die mit schwarzem Marker auf einer Serviette geschrieben war.

Die Country-Legende rief LG an und sprach kurz vor Weihnachten mit ihm und seiner Frau - und erfüllte ihm diesen Wunsch.

"Ich habe gehört, dass du seit vielen Jahren ein Fan von mir bist. Und dafür wollte ich mich bei Ihnen bedanken", sagte Parton während des Anrufs zu Gold. Seine Frau Alice postete ein Video des Gesprächs in den sozialen Medien.

"Es war mir auch eine Ehre", antwortete Gold mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Er sagte Parton, sie sei eine große Hilfe gewesen - "besonders in den letzten Jahren".

Gold erzählte der CNN-Tochter KSL, dass seine Ärzte ihm kürzlich mitteilten, dass die Chemotherapie und die Bestrahlung nicht mehr wirkten und er nach Hause zu seiner Familie gehen solle.

Alice Parton erzählte, dass ihr Mann schon sein ganzes Leben lang ein Fan ihrer Musik war und dass seine Familie Saisonkarten für ihren Vergnügungspark Dollywood hatte. Sie fügte hinzu, dass ihre drei Kinder alle Bücher aus Partons Imagination Library Programm bekommen haben.

"Ich bin einfach nur glücklich, dass wir in diesem Leben eine Art gemeinsame Reise machen können", sagte Parton in dem Telefonat. "Ich möchte die Menschen immer glücklich machen mit meiner Musik und mit den Dingen, die ich tue und sage, und ich bin einfach glücklich zu wissen, dass ich Ihr Leben auf irgendeine Weise berührt habe. Also danke, dass ihr mich damit ehrt."

Alice postete die "List of Living" im Dezember 2022 auf der Facebook-Seite von LG.

Neben dem Treffen mit Parton standen auch eine Wohnmobilreise zum Grand Canyon mit ihren Kindern, March Madness, ein Natalie Merchant-Konzert und TNT Inside the NBA" auf der Liste.

Alice erzählte CNN, dass sie nicht sicher ist, wie Parton von der Liste erfahren hat.

"Wir hatten viele Freunde, die sagten, sie hätten sie ihren Leuten gegeben, und es gab sogar Freunde, die sich auf Empfehlung des Bürgermeisters von Nashville an Politiker im Bundesstaat Tennessee wandten", sagte sie gegenüber CNN.

Sie sagt, dass eine Geschichte über ihren Mann von der CNN-Tochter KSL viral ging und wahrscheinlich Partons Team erreichte.

Parton beendete den Anruf, indem sie Gold sagte: "Ich werde dich immer lieben".

"Ich hätte das singen sollen", fügte sie hinzu, bevor sie zu singen begann: "Ich werde dich immer lieben", sang sie. "I will always love LG."

Quelle: edition.cnn.com