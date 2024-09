Dodger-Stipendiat Shohei Ohtani nähert sich mit seinem 48. Homer der historischen 50-50-Saison.

Im ersten Spiel ihrer Serie haute der zweifache AL MVP einen Zwei-Lauf-Homerun gegen den Pitcher der Miami Marlins, Darren McCaughan, im dritten Inning ab, der zu ihrem 11-9-Sieg beitrug.

Mit einer Saisonbilanz von 48 Home Runs und 48 gestohlenen Basen teilt Ohtani nun den zweiten höchsten Homerun-Zähler in einer einzelnen Dodgers-Saison mit Adrian Beltré. Shawn Green, der 2001 49 Home Runs erzielte, hält den Franchise-Rekord.

Früher in dieser Woche wurde Ohtani zum zweiten Spieler in 130 Jahren, der 85 Extra-Base Hits (XBH) und 45 Steals in einer einzelnen Saison erzielt hat, und schloss sich damit Hugh Duffy an, der diese Leistung 1894 für die Boston Beaneaters erreichte und 85 XBH und 48 gestohlene Basen verbuchte.

Nur zwei Home Runs und zwei gestohlene Basen trennen Ohtani davon, der erste MLB-Spieler zu werden, der eine 50-50-Saison erreicht, und seinen Platz unter den größten Sportlern aller Zeiten zu sichern.

"Kein Druck", mentionné Ohtani beiläufig durch einen Übersetzer, wie von MLB.com berichtet. "Ich konzentriere mich einfach darauf, qualitativ hochwertige Schläge in jeder Situation zu erzielen, etwas, das ich die ganze Saison über versucht habe."

Obwohl er keinen Druck spürt, erkennt Dodgers-Manager Dave Roberts an, dass dieses Achievement im Vordergrund von Ohtanis Gedanken ist.

"Er möchte dieses Meilenstein erreichen, aber gleichzeitig ist er immer noch darauf bedacht, uns Spiele zu gewinnen", sagte Roberts.

Nach dem Spiel lobte Marlins-Manager Skip Schumaker Ohtani als "wahrscheinlich den besten Spieler, den ich je spielen sah."

"Er ist wirklich bemerkenswert", lobte Schumaker weiter und fügte hinzu, dass Ohtanis Rehabilitation nach Ellenbogen-Operation "verrückt" war.

Obwohl er aufgrund seiner Genesung von der Operation nicht pitcht, hat Manager Dave Roberts Ohtanis potenzielle Rückkehr auf den Mound während der Playoffs nicht ausgeschlossen.

