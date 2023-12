Diwali in Indien: Wie das Fest der Lichter gefeiert wird

Im Norden ist Diwali oft ein rauschendes Fest, das von einer Kakophonie von Feuerwerkskörpern auf den Straßen und einer Fülle von feierlichen Glücksspielen in den Häusern geprägt ist.

Die wohlhabenderen Stadtbewohner geben viel Geld für Gold, Schmuck, Kleidung und teure Geschenke wie Elektronik aus, die sie für sich selbst und ihre Lieben kaufen.

In den ruhigen Dörfern, wie sie im riesigen Bundesstaat Maharashtra im Westen Indiens verstreut sind, ist das Lichterfest im Allgemeinen eine einfachere Angelegenheit, die von bescheidenen Opfergaben und gesunden Festmahlen geprägt ist.

Es werden, wenn überhaupt, nur wenige Feuerwerkskörper gezündet und viele folgen ihren eigenen Stammestraditionen. Die meisten Dorfbewohner versuchen, neue Kleidung zu kaufen, aber nur wenige können sich Gold, Schmuck oder aufwendige Geschenke leisten.

Die jährlichen Daten des Diwali-Festes sind ebenso unbeständig wie die Arten der Feierlichkeiten. In der Regel wird es fünf Tage lang gefeiert, wobei der dritte Tag der größte Tag ist.

Im Jahr 2018 wird dieser Tag inNordindien am Mittwoch, dem 7. November, gefeiert. In Südindien fällt er jedoch auf Dienstag, den 6. November, und wird dort Deepavali genannt.

Hier ein Blick auf einige der beliebtesten Arten zu feiern.

Gemeinsame Traditionen

Einige Diwali-Rituale sind in fast allen Teilen des Subkontinents üblich.

Sowohl in der Stadt als auch auf dem Land werden während des fünftägigen Festes kleine Öllampen aus Ton (Diyas) an den Schwellen von Häusern, Geschäften und Büros aufgestellt, um die Legende von der Rückkehr des Hindugottes Lord Rama in sein Königreich nach 14 Jahren im Exil zu feiern. Der Mythologie zufolge zündete sein Volk Diyas an, um seine Rückkehr zu begrüßen.

Die Hindus in den Städten und Dörfern glauben auch, dass die Hindugöttin Lakshmi, die Göttin des Reichtums, während Diwali ihre Häuser besuchen wird, wenn diese beleuchtet, sauber und schön geschmückt sind.

Fenster und Türen werden offen gelassen, um die Göttin hereinzulassen, und die Häuser werden von oben bis unten gereinigt.

An den Eingängen von Häusern und Büros werden mit den Fingern bunte Rangolis auf den Boden gezeichnet. Diese geometrischen Muster sind in der Regel Symbole der Natur. Sie dienen dazu, Gäste willkommen zu heißen und Lakshmi ins Haus zu locken.

In den Dörfern und Städten werden häufig Kartenspiele gespielt, da es allgemein als glücksverheißend gilt, während Diwali zu spielen.

Dies geht auf eine Legende zurück, der zufolge eine Hindu-Gottheit am vierten Tag von Diwali ein Würfelspiel mit seiner Gefährtin spielte und sie gewann. Einige Hindus glauben, dass Lakshmi durch Glücksspiele angerufen werden kann.

Setzen Sie Ihre Wetten

Glücksspielpartys sind ein besonders beliebter Zeitvertreib während Diwali in Mumbai. Die Partys beginnen normalerweise um 22 Uhr in Bungalows und Bauernhäusern und dauern bis 5 Uhr morgens.

"Den Leuten macht es nichts aus zu verlieren - es gehört zur Atmosphäre und die Leute haben Spaß", sagt Vikram Mehta, Gründer von Red Om Entertainment in Mumbai. "Alle ziehen sich schick an, alle sind im Urlaub, alle laden sich gegenseitig zu sich nach Hause ein, es herrscht eine große Herzlichkeit."

Es werden verschiedene Spiele gespielt. Das beliebteste ist Teen Patti (Drei-Karten-Poker), aber auch Blackjack und Poker sind sehr beliebt.

"Die Leute sitzen auf Matratzen auf dem Boden. Es gibt Räume, in denen die Kinder zum Spaß spielen, und dann andere Räume mit höheren Einsätzen", sagt Mehta. Die Häuser sind mit Diyas geschmückt, die Leute tragen traditionelle indische Kleidung, und Diener laufen mit Tellern mit Kebabs, Biryani und indischen Süßigkeiten herum, fügt er hinzu.

Im ganzen Land werden indische Süßigkeiten - bekannt als mithai - ausgetauscht, und die Menschen halten große Familientreffen in ihren Häusern ab.

Neues Jahr, neue Konten

Diwali markiert auch den Beginn des neuen hinduistischen Finanzjahres, und viele Geschäftsleute, Händler und Ladenbesitzer eröffnen neue Geschäftsbücher. In einigen Bundesstaaten, insbesondere in Gujarat, verehren die Geschäftsleute ihre Geschäftsbücher.

In den Städten und Dörfern werden an jedem der fünf Tage verschiedene andere Rituale gefeiert. So kocht beispielsweise am letzten Tag von Diwali in vielen Teilen Indiens eine Schwester für ihren Bruder, und er beschenkt sie, um die Liebe zwischen Geschwistern zu feiern.

"Die moderne Welt verändert sich, und Feste sind die einzige Möglichkeit, unsere Kultur und Traditionen am Leben zu erhalten. Für uns ist Diwali der Sieg des Guten über das Böse, die Rückkehr des Guten in unser Leben und der Beginn eines neuen Jahres mit einer positiven Einstellung und dem Vergessen all des Schlechten, das geschehen ist", sagt die Hausfrau Heena Damle aus Mumbai.

"Man stellt Tische mit Süßigkeiten bereit, um sie anzubieten, wenn jemand zu dir nach Hause kommt", ergänzt ihr Neffe Pranav Damle.

Die Nacht erhellen

Üblicherweise werden Feuerwerkskörper ab der Abenddämmerung gezündet, oft die ganze Nacht hindurch. Der Lärm soll den Sieg über das Böse ankündigen und die Aufmerksamkeit der Götter erregen.

Der Lumpensammler Santosh, dessen Familie aus einem maharashtrischen Dorf nach Mumbai gezogen ist, sagt: "Die Menschen in den Dörfern haben nur begrenzte Mittel, deshalb ist es nicht sehr spektakulär. In Mumbai feiern die Reichen das Fest mit viel Pomp. Wir erleben ein riesiges Feuerwerk und können so ausgefallene Knallkörper kaufen."

Einige sind jedoch besorgt, dass die ursprünglichen Traditionen von Diwali in den Städten verloren gehen.

Inir Pinheiro ist Geschäftsführer von Grassroutes, einer Organisation, die verantwortungsvollen Dorftourismus fördert und städtische Inder zu Stammesdörfern bringt. Er sagt, dass viele von ihnen "eine unverfälschte Art und Weise, Diwali zu feiern, sehen wollen, einen weniger lauten Ort und wieder mit den Menschen in Kontakt kommen wollen".

"Ich glaube, die Menschen in den Städten beginnen zu erkennen, dass die Art und Weise, wie Diwali gefeiert wird, eine Menge Show ist und einen großen materialistischen Aspekt hat. Die Menschen wollen sehen, ob hinter dem Fest noch mehr steckt", sagt Pinheiro.

Hoffnungen auf die Ernte

In dem 500-Seelen-Dorf Purushwadi in Maharashtra leben fünfköpfige Familien normalerweise in Steinhäusern mit zwei Schlafzimmern. Dutta Kondar, ein Bauer vom Stamm der Mahadeo Koli, sagt, Diwali sei ein "Fest zum Abschluss der Kharif-Ernte (Regenfeldbau)".

Da die Ernte die Zeit ist, in der die Dorfbewohner Geld verdienen, führen sie an Diwali eine Lakshmi-Puja (Gebetsritual) auf ihren Gütern durch, um zu danken und für eine gute Ernte zu beten.

"Wir führen eine kleine Puja für unser Vieh, Getreide und Bargeld durch", sagt Kondar. Die Familienmitglieder halten einen Teller mit Opfergaben für die Götter und singen Gebete, während sie den Teller um die Güter drehen", erklärt er.

"Um sicherzustellen, dass unsere Körper für den Winter gerüstet sind, essen wir viel Öl und Süßigkeiten", fügt Kondar hinzu.

"Wann immer jemand ihr Haus betritt, schenken sich die Dorfbewohner gegenseitig Süßigkeiten. Aber sie kaufen sich gegenseitig keine Geschenke - Geld ist ein großes Hindernis", sagt Pinheiro.

Dörfliche Werte

Wie viele ländliche Dörfer in ganz Indien hat auch Purushwadi seine eigenen, besonderen Rituale. Pinheiro sagt, eines der beliebtesten sei die lokale Gesangszeremonie.

"Dabei gehen Kinder mit selbstgebastelten Laternen aus Stöcken und Zweigen um die Häuser und singen Marathi-Lieder für die Bewohner der Häuser. Im Gegenzug erhalten sie Öl und Getreide", sagt Pinheiro.

"Der Unterschied, wie Diwali in den Dörfern gefeiert wird, besteht darin, dass es mit mehr Einfachheit begangen wird. Es ist die seltene Gelegenheit, Kleidung zu kaufen und gut zu essen, und sie feiern nach vielen Monaten harter Arbeit. In den Städten ist es weniger gemeinschaftsorientiert, lauter und es geht mehr darum, Geld auszugeben und sich zu zeigen", fügt Pinheiro hinzu.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Aktualisierung eines Artikels, der erstmals 2012 veröffentlicht wurde.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com