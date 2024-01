Dion Dawkins, Spieler der Buffalo Bills, beschreibt den Moment, in dem er nach dem Zusammenbruch von Damar Hamlin merkte, dass "etwas wirklich nicht stimmt".

Hamlin bleibt im Krankenhaus und befindet sich in einem kritischen Zustand, nachdem er im Spiel am Montag einen Herzstillstand erlitten hatte. Sein Onkel, Dorrian Glenn, sagte gegenüber CNN, dass Hamlin immer noch sediert ist, nachdem er zweimal wiederbelebt wurde - auf dem Spielfeld und dann im Krankenhaus.

Das Spiel wurde daraufhin verschoben, und die Spieler beider Mannschaften waren sichtlich verzweifelt.

"Wenn man sich umschaut und sieht, wie das medizinische Personal seine Arbeit macht, dann weiß man, wenn es sich um etwas Kleines handelt, wie z. B. wenn jemand am Boden liegt, aber wieder aufsteht, und die Jungs sich in einem guten Tempo bewegen", sagte Dawkins am Dienstag gegenüber Wolf Blitzer von CNN .

"Aber wenn so etwas passiert, sie wirklich schnell winken und die Jungs auf dem Feld anrufen und nach dem medizinischen Elitepersonal rufen - dann merkt man wirklich, dass etwas wirklich, wirklich nicht stimmt.

"Das war eine der ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, bei der so etwas in dieser Art und Weise passiert ist und die ein ganzes Stadion zum Schweigen gebracht hat, das noch ein halbes Spiel zuvor in Aufruhr war."

Live-Updates: NFL-Star Damar Hamlin nach Herzstillstand in kritischem Zustand

Nach Angaben von Glenn wird Hamlin an ein Beatmungsgerät angeschlossen, um seine durch den Herzstillstand geschädigte Lunge zu entlasten. Er sagte, dass sich der Zustand seines Neffen "positiv entwickelt", während er im Krankenhaus behandelt wird.

Für Dawkins, der in seiner sechsten Saison bei den Bills spielt, war der Ernst der Lage Anlass, zu beten.

"Ob man nun gläubig ist oder nicht, nur eine höhere Macht kann wirklich die Kontrolle darüber übernehmen, was als nächstes kommt", sagte er.

"Unsere Leute, die uns geholfen haben, haben auch diese höhere Macht unterstützt. Aber in diesem Moment muss man einfach verletzlich sein und das Gebet auf sich wirken lassen."

Am Dienstag sagte NFL-Commissioner Roger Goodell, dass das Spiel zwischen den Bills und den Bengals in dieser Woche nicht mehr stattfinden wird und fügte hinzu, dass noch keine Entscheidung darüber getroffen wurde, wann es nachgeholt werden könnte.

"Ich bin wirklich froh, dass wir nicht weiterspielen mussten", sagte Dawkins.

"Die Tatsache, dass wir nicht auf das Spielfeld zurückkehren mussten, zeigt, dass man sich um uns kümmert, und alles, was wir uns wünschen können, ist, dass wir als Menschen behandelt werden", fügte er hinzu.

"Die meisten Leute behandeln uns nur als Athleten, als Superstars, und manche Leute als Prominente, aber in diesem Moment haben sie [die NFL] uns wie Menschen behandelt. Und wenn man als Mensch behandelt wird, um den man sich kümmert, ist das ein schönes Gefühl.

"Ich bin dankbar dafür, dass ich wie ein Mensch behandelt wurde, genauso wie der Rest meiner Teamkollegen, denn letztendlich sind wir Menschen. Und wir haben Gefühle, wir haben Emotionen, wir weinen, wir tun weh. Und wir haben Familien, und die leiden und weinen.

Kevin Dotson von CNN trug zur Berichterstattung bei.

Quelle: edition.cnn.com