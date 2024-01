Dieses Land hat mehr der 50 besten Restaurants der Welt als jedes andere

Aber nein, diese Auszeichnung geht nach Spanien, wo in diesem Sommer sechs Restaurants auf der Liste 2023 zu finden sind. (In Italien waren es fünf und in Frankreich vier, ebenso wie in Peru, wo die Hauptstadt Lima den ersten Platz belegt.)

Spanien hat ein tiefes, reiches kulinarisches Erbe und eine jahrzehntelange Geschichte mit der Bezeichnung "Weltbestes". Das berühmte Restaurant El Bulli, das 2011 geschlossen wurde, belegte seit 2002, als die Liste zum ersten Mal veröffentlicht wurde, fünf Mal den ersten Platz.

Mehrere der Köche der spanischen Restaurants, die in diesem Jahr ausgezeichnet wurden - Spanien belegte die Plätze 2, 3 und 4 sowie drei weitere unter den Top 50 - wurden im El Bulli von Ferran Adrià ausgebildet, einem Pionier der Molekulargastronomie (oder cocina de vanguardia, wie Adrià sie lieber nennt).

Adriàs Ausbildung und sein Einfluss reichen weit über Spaniens Grenzen hinaus.

Der Chefkoch José Andrés, der maßgeblich dazu beigetragen hat, die spanische Küche in Amerika bekannt zu machen, wurde drei Jahre lang im El Bulli ausgebildet, bevor ihn ein Missverständnis mit Adrià dazu veranlasste, 1991 nach New York zu gehen und sich schließlich in Washington, DC, niederzulassen, wo er seine eigene Restaurantgruppe gründete, zu der auch die mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Minibar gehört.

Andrés kehrte kürzlich mit seinen drei in Amerika geborenen Töchtern - Carlota, Inés und Lucía - nach Spanien zurück, um die sechsteilige discovery+ Serie "José Andrés und Familie in Spanien" zu drehen.

In der Serie besucht Andrés seinen Mentor und Freund im heutigen Museum El Bulli in Roses, und er und zwei seiner Töchter speisen im Disfrutar in Barcelona, das auf Platz 2 der Liste der 50 besten Restaurants der Welt und zum besten Restaurant Europas gekürt wurde.

Hier erfahren Sie mehr über alle sechs Restaurants in Spanien, die zu den 50 besten der Welt gehören. Die Tische sind heiß begehrt, also planen Sie rechtzeitig, wenn Sie einen Besuch planen.

Disfrutar | Barcelona

(Nr. 2 unter den 50 besten Restaurants der Welt und bestes Restaurant in Europa)

Disfrutar, was so viel wie "genießen" bedeutet, wird von drei Köchen geführt, die sich im El Bulli kennengelernt und ausgebildet haben: Mateu Casañas, Oriol Castro und Eduard Xatruch.

"Diese drei Jungs hier sind wie die drei Musketiere. Sie sind einer für alle und alle für einen. Und ich sage euch, wenn diese drei Köpfe zusammenarbeiten, sollte das illegal sein", scherzte Andrés gegenüber seinen Töchtern. (Sehen Sie sich den Beginn des Essens im Video oben an.)

Degustationsmenüs mit Gerichten, die laut Restaurant eine "ausgeprägt mediterrane Identität" haben, gibt es derzeit ab 275 Euro (etwa 300 Dollar), ohne Getränke. Es werden zwei Degustationsmenüs angeboten - eines mit Kreationen, die zu den Klassikern des Restaurants gehören, wie z. B. das mehrkugelige Pesto mit Pistazien und Aal, und ein "Festival"-Menü mit Gerichten, die für die aktuelle Saison kreiert wurden. Das Disfrutar hat drei Michelin-Sterne.

Es gibt einen ganz besonderen "lebenden" Tisch, den Tisch, an dem Andrés und seine Töchter saßen. Er verfügt über eine Reihe von versteckten Fächern, die die Gäste öffnen können, um eine Reihe von magischen Gerichten zu entdecken. Für Andrés enthielt der Tisch eine Reihe von süßen Leckereien - von Rosenblättern mit Himbeer-Marshmallows bis hin zu Mandel-Meringues mit säuerlicher japanischer Yuzu-Paste - komplett mit Bäumen, die mit Zuckerwatteblüten und blubberndem Rauch blühen. "Ekstase", sagt Andrés.

DiverXO | Madrid

(Nr. 3 unter den 50 besten Restaurants der Welt)

"Eine Reise durch die hedonistische, gierige und kreative Welt von Dabiz Muñoz." So beschreibt das DiverXO, was die Gäste in diesem Madrider Restaurant erwartet. Das Degustationsmenü "Fliegende Schweine" kostet 395 Euro (etwa 425 Dollar), Getränke nicht inbegriffen.

Der Titel des Menüs ist eine Anspielung auf etwas, das Muñoz' Vater laut World's 50 Best über seine Restaurantträume sagte. Überall im Restaurant sind fliegende Schweine zu sehen.

Der wagemutige Muñoz hat drei Michelin-Sterne für das DiverXO erhalten, das asiatisch beeinflusste Gerichte wie galizischen Hummer anbietet, der an den Stränden von Goa erwacht".

Asador Etxebarri | Atxondo

(Nr. 4 unter den 50 besten Restaurants der Welt)

Flammgegrilltes ist die Spezialität des Etxebarri, das in einem rustikalen Gebäude aus Stein und Holz in den Ausläufern des spanischen Baskenlandes untergebracht ist. Auf dem mehrgängigen Degustationsmenü stehen gegrillte Zutaten wie Chorizo und gesalzene Sardellen.

Die Küche von Etxebarri-Chef Bittor Arginzoniz "konzentriert sich auf hochwertige Grillgerichte, für die er verschiedene Hölzer (Steineiche, Weinreben, Eichenholz aus alten Fässern usw.), von ihm selbst erfundene Geräte und ein ungewöhnliches System von Rollen verwendet, mit dem er den Garprozess kontrollieren kann", so der Michelin, der Etxebarri mit einem Stern ausgezeichnet hat.

Quique Dacosta | Dénia

(Nr. 20 unter den 50 besten Restaurants der Welt)

Küchenchef Quique Dacosta kreiert in seinem gleichnamigen, mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant eine theatralische, avantgardistische valencianische Küche. Sein neuestes Menü mit dem Titel "For the Love of Art" besteht laut World's 50 Best aus vier Akten: "einer ist seiner Heimat gewidmet, einer dem Meer, einer der Tradition und der letzte der 'süßen Schönheit'. "

Unter den Gerichten befindet sich ein elegantes Fideuà( ein Nudelgericht aus Valencia) mit Safran, Schwertmuscheln und Rogen in Salzlake. Das Menü beginnt bei 295 Euro pro Person (etwa 320 Dollar), Getränke nicht inbegriffen.

Elkano | Getaria

(Nr. 22 unter den 50 besten Restaurants der Welt)

Das 1964 vom verstorbenen Pedro Arregui gegründete Elkano begann in der baskischen Küstenstadt Getaria mit einem gegrillten ganzen Fisch. Im Laufe der Zeit setzte Elkano laut World's 50 Best neue Maßstäbe für das Grillen. Unter Pedros Sohn Aitor Arregui wurde das Restaurant 2014 erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

"Das Elkano ist zweifellos einer der kulinarischen Tempel der holzbefeuerten Küche, in dem es kaum nötig ist, Texturen oder Aromen zu überarbeiten. Die Kontrolle über den Grillvorgang ist absolut, ebenso wie die Auswahl der Zutaten", sagt Michelin und fügt hinzu, dass der Steinbutt "ein absolutes Muss" ist.

Das Restaurant legt Wert auf frische, saisonale Meeresfrüchte, wobei der Schwerpunkt auf lokalen und nachhaltigen Produkten liegt. Das Restaurant bietet sowohl à la carte als auch ein mehrgängiges Festpreismenü für 200 Euro (etwa 215 Dollar) ohne Getränke an.

Mugaritz | San Sebastian

(Nr. 31 unter den 50 besten Restaurants der Welt)

Andoni Luis Aduriz, ein weiterer ehemaliger El Bulli-Koch, feierte kürzlich das 25-jährige Bestehen seines Restaurants Mugaritz, das an der Grenze - oder "muga" auf Baskisch - zwischen zwei baskischen Städten liegt. Eine 200 Jahre alte Eiche - oder "haritza" - gibt dem Restaurant den Rest seines Namens.

Das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Mugaritz schließt jedes Jahr für vier Monate seine Pforten, um den Gästen ein neues Erlebnis zu bieten. Die jüngste Veranstaltung, die im Herbst zu Ende ging, drehte sich um das verblüffende Konzept "Erinnerungen an die Zukunft".

World's 50 Best beschreibt das Essenserlebnis als "eine dreistündige Reise in eine Welt, die manchmal unbequem, oft emotional und manchmal schlichtweg seltsam sein mag, aber Sie werden davon nicht unberührt bleiben".

Das Menü 2023 (253 Euro oder etwa 275 Dollar) enthielt Angebote mit Beschreibungen wie "Technik: Rindfleischkontraste" und "Süßigkeit: Glutenball".

Quelle: edition.cnn.com