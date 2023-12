Dieser ukrainische Fußballspieler flehte seine Eltern an, zu fliehen. Sie sagten, sie wären in einem Vorort von Buka sicher.

Aber sie waren fest entschlossen, sich in ihrer alten Wohnung in einem grünen Vorort von Bucha zu verstecken.

Das war im Februar. Vier Monate später liegt ein Großteil ihres Viertels in Trümmern, eingeebnet durch einen so brutalen russischen Vorstoß, dass der Vorort zum Synonym für angebliche Kriegsverbrechen der Moskauer Streitkräfte geworden ist.

Shliakotins Eltern brauchten zwar einige Überredungskünste, aber schließlich kamen sie doch zur Vernunft - sie flohen, kurz bevor die ersten russischen Panzer einrollten. Jetzt warten sie auf den Flüchtlingsstatus in Deutschland und danken ihrem Sohn und ihrer Tochter bei jedem Telefonat unter Tränen.

"Tage nachdem ich sie überzeugt hatte, sah ich Videos von zerstörten Straßen - alles sah schrecklich aus, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann wurde mir klar: 'Verdammt, das kommt mir sehr bekannt vor'", sagt Shliakotin, Torhüter beim Hongkonger Erstligisten Hong Kong Rangers.

"Dann sagte der Mann in dem Video, dass dies die Vokzal'na-Straße in Bucha sei. Das ist buchstäblich meine Straße, in der ich meine Kindheit verbracht habe, in der ich zur Schule gegangen bin und die ich tausende Male entlanggelaufen bin. Wenn meine Eltern noch dort gewesen wären, würden sie wahrscheinlich nicht mehr leben. Unser Haus wurde zerstört.

"Ein paar Wochen danach gab es Szenen von Menschen, die mit gefesselten Händen auf der Straße lagen und denen in den Kopf geschossen wurde. Es ist einfach ... unmöglich, das zu verarbeiten. Gott sei Dank sind sie gegangen."

Eine Reise voller Gefahren

Shliakotin weiß nicht, was mit der Wohnung seiner Eltern geschah, da auch alle Nachbarn geflohen sind.

Für das Paar in den 60ern war es eine gefährliche Reise, denn sie mussten mit dem Auto fliehen, weil der Flughafen unter schwerem Beschuss stand. Die Temperaturen lagen unter Null, und sie hatten keine Ersatzkleidung dabei.

Die Straßen waren so überfüllt mit fliehenden Ukrainern - einige von ihnen führten Kinder und Tiere zu Fuß - dass sie vier Tage brauchten, um die polnische Grenze zu erreichen, eine Reise, die normalerweise acht Stunden dauert.

"Es klingt wie in einem Film. Am letzten Tag halfen sie, drei Kinder einer anderen Familie über die Grenze zu bringen, weil der Vater in der Spur hinter ihnen das Land nicht verlassen konnte", sagte Shliakotin.

Der Fußballer will kein Mitleid erregen.

"Sie müssen verstehen, dass wir, auch wenn die Geschichten wild klingen, irgendwie Glück haben. Wir haben nichts, worüber wir uns beklagen könnten. Wenn man jetzt in der Ukraine seine Wohnung verloren hat, aber alle am Leben sind, macht man nicht einmal den Mund auf, um zu sagen, dass einem etwas Schlimmes passiert ist", sagte er.

"(Viele Kinder) leben ohne ihre Eltern ... die Leute schreiben Telefonnummern, Nachnamen und Geburtsdaten auf den Rücken ihrer Kinder, nur für den Fall, dass sie am nächsten Tag sterben."

Ein höheres Ziel

Was Shliakotin - ein ehemaliger Torhüter der ukrainischen Jugendnationalmannschaft - jedoch anstrebt, ist die Bereitstellung von Mitteln, um denjenigen zu helfen, die zu Hause festsitzen.

Und er hat in seiner Wahlheimat Hongkong überraschend viel Unterstützung gefunden.

Der heute 32-jährige Shliakotin begann seine Fußballkarriere in der prestigeträchtigen Jugendakademie von Dynamo Kiew und ist seit seinem Wechsel in die erste Liga im Jahr 2016 ein Liebling der Hongkonger Fans.

Und er hat festgestellt, dass er diese Popularität für einen guten Zweck nutzen kann, denn er erhält eine überwältigende Resonanz auf seine Instagram-Videoposts, in denen er die Hongkonger um Hilfe bittet.

"Ich habe vom ersten Tag an Tausende von Unterstützungsnachrichten erhalten", sagte er. "Ich war schockiert, wie viele Menschen mir helfen wollten", sagte Shliakotin.

Durch seine Aufrufe konnten inzwischen neun Krankenwagen für die Ukraine finanziert werden, drei davon speziell durch Spenden aus Hongkong, und unzählige kleinere Spenden.

Es gab einen Mann, der mich auf Facebook kontaktierte, ein Herr Lam, der schrieb: "Hey Aleks, ich habe die Nachrichten über die Ukraine gesehen und möchte 10.000 Hongkong-Dollar (etwa 1.300 Dollar) spenden, aber ich möchte einer bestimmten Person oder Familie helfen, die es wirklich braucht. Wenn Sie jemanden kennen, lassen Sie es mich bitte wissen.

"Ich hatte gerade von einer Mutter und zwei Töchtern aus Tschernihiw gehört, deren Haus zerstört worden war und die in Panik waren, weil sie nirgendwo hin konnten. Also schickten wir das Geld zu ihnen.

"Die Familie war schockiert - sie konnten nicht glauben, dass so etwas möglich ist. Dass ein Mann aus Hongkong, einem Ort, von dem sie noch nicht einmal gehört hatten, plötzlich helfen würde.

"Das sind die Momente, in denen ich weiß, dass die Menschheit noch lebt - dass es noch etwas Gutes auf der Welt gibt."

Eine Teamleistung

Zwei enge Freunde unterstützen Shliakotin bei seinen Bemühungen.

Oresta Brit ist ein Freiwilliger, der seit der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 Kinder und ältere Menschen versorgt und transportiert, während Roman Zozulya, ein ehemaliger Jugendspieler von Dynamo Kiew, der in Spanien spielt, beim Kauf, der Wartung und Reparatur der Krankenwagen in diesem Land hilft, bevor sie in die Ukraine geschickt werden.

Jeder Krankenwagen muss von der ukrainischen Botschaft ausgestellt und dann bei einer bestimmten Militäreinheit registriert werden.

Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, "beladen wir unsere Krankenwagen mit humanitärer Hilfe, und unsere Freiwilligen fahren sie zur Grenze, bevor mein Team die Fahrt zum endgültigen Bestimmungsort übernimmt", so Shliakotin.

Zozulya sagte, er und Shliakotin seien nur ein Teil eines Netzwerks von ukrainischen Fußballern im Ausland, die sich zusammengeschlossen haben, um zu helfen.

"Während einige an der Front kämpfen, haben wir unsere eigene [Rolle] als öffentliche Personen", sagte Zozulya.

"Wir haben diese Möglichkeit, die andere nicht haben - wir können zur ganzen Welt sprechen und von einer großen Anzahl von Menschen gehört werden."

