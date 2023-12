Dieser schwule Männchenschmuck ist ein kultiger Weihnachtsklassiker

Ein einzelner, sozial eingestellter Wassermann ist eine reizvolle Abweichung. Wenn aus einem einzigen viele werden - ein Paketbote, ein Feuerwehrmann, ein Trick-or-treating-Mann und einer, der speziell den LGBTQ-freundlichen Rehoboth Beach in Delaware ehrt -, beginnt man zu vermuten, dass es unter der Oberfläche von einer ganzen schwulen Männchen-Subkultur wimmelt.

Sie hätten Recht.

Seit 20 Jahren entwirft und produziert ein Heimdekorationsunternehmen namens December Diamonds Ornamente, die die LGBTQ-Gemeinschaft im kitschigen Küstenstil feiern. Es gibt die bereits erwähnten Wassermänner (und Meerjungfrauen), eine Kollektion haariger zweibeiniger Kerle namens "Poke the Bear" und eine zauberhafte Reihe männlicher Feen.

Die Ornamente werden von Sammlern auf der ganzen Welt geliebt, und Tausende von Fans warten in den sozialen Medien auf neue Veröffentlichungen und geben ihre eigenen Empfehlungen für neue Designs ab. Sie sind so nischenhaft, wie Nischen-Weihnachtsschmuck nur sein kann, und das macht natürlich einen Teil des Charmes für Sammler aus.

Aber es gibt auch ein Geheimnis. Man kann nicht einfach einen liebevoll gestalteten, frechen Barkeeper mit einem Kraken als Unterteil betrachten, ohne sich über die Entscheidungen zu wundern, die zu seiner Entstehung geführt haben. Wer stellt diese ungewöhnlichen Totems der schwulen Freude her? Und - nicht dass wir uns beschweren - warum?

Für die Gemeinschaft, von der Gemeinschaft

December Diamonds wurde 1999 gegründet und verkaufte in den ersten Jahren gewöhnliche Weihnachtsdekoration mit Küstenthemen. Dann, im Jahr 2003, stellte das Unternehmen seinen allerersten Meerjungmann vor: einen blonden, hemdsärmeligen Hengst namens Nemo.

"Der erste war einfach, sehr krass", sagte Greg Jones, der Präsident von December Diamonds, gegenüber CNN. "Aber dann haben sie sich weiterentwickelt und wurden ein wenig persönlichkeitsbetonter. Das war der Zeitpunkt, an dem die schwule Community wirklich auf sie aufmerksam wurde."

Jones kaufte December Diamonds im Jahr 2015 und nutzte seine Fähigkeiten als Führungskraft im Bereich Marketing und Produktdesign, um dem Unternehmen eine neue Vision zu geben. Jones entwirft alle Ornamente und ist somit derjenige, dem wir Meisterwerke wie "Mr. Beach Balls", einen Mann in einem alten Badeanzug, oder den Bauernmarkt-Gentleman namens "Big N Tasty" zu verdanken haben.

"Sie werden diese Ornamente nicht auf dem Weihnachtsbaum eines Heterosexuellen finden", sagt Jones.

Er denkt ständig über neue Konzepte für Ornamente nach, und viele seiner Ideen stammen entweder von seinen eigenen Erfahrungen oder von den Vorschlägen seiner Fans.

"Wir erhalten ständig E-Mails und Facebook-Posts von Kunden mit Vorschlägen. Die Berufe sind im Allgemeinen am beliebtesten, und die Leute sagen immer: 'Wir brauchen einen Flugbegleiter, wir brauchen diese Art von Friseur'", sagte er. "Ich denke, der größte Anreiz ist, dass man, egal wer man ist, ein Ornament findet, mit dem man sich identifizieren kann.

Im Laufe der Jahre haben Jones und sein Team ihr Angebot bewusst um eine größere Vielfalt in Bezug auf Körperbau, Alter und Rasse ergänzt. Behaarte Männer, Männer mit Bierbäuchen, Silberfüchse, transsexuelle Wassermänner und -mädchen und alle möglichen Kulturen sind in den mehr als 300 Ornamenten vertreten, die December Diamonds hergestellt hat (einige wurden eingestellt oder in limitierter Auflage produziert - Jones schätzt, dass derzeit etwa 100 Stück in Produktion sind).

Eines von Jones' Lieblingsdesigns ist die 20-Jahres-Jubiläumsausgabe von Nemo, dem allerersten Meermann-Ornament.

"Dieses Jahr habe ich es wieder aufgegriffen und ein Gedenkstück entworfen. Es ist genau derselbe Typ, dieselbe Pose, nur dass er 20 Jahre älter ist. Jetzt hat er graue Haare und ist ein bisschen dicker. Das war für all die Kunden, die diese Figuren seit Jahren gesammelt und gekauft haben.

Jones schöpft auch aus dem wirklichen Leben - aus den Menschen, die er trifft, aus den Witzen, die er und seine Freunde erzählen. "Dr. Hipster", ein heißes Chirurgenmännchen, basiert auf einem echten Hüftchirurgen. Das Rehoboth Beach Ornament ist eine Hommage an den Strand, an dem Jones früher Urlaub machte.

"Ich kann bei einem Drink mit Freunden sitzen und jemanden vorbeigehen sehen und denken: 'Oh, das ist eine tolle Idee für ein Ornament.'"

Aber ein Unternehmen zu sein, das homosexuelle Gemeinschaften unterstützt und anspricht, bedeutet manchmal mehr als freche, charmante Ornamente mit Namen wie "Daddy Duckie" oder "Flaming Bottom".

"Ich versuche, nicht politisch zu werden, wenn ich kann", sagte Jones. "Aber es ist mein Unternehmen, und wenn ich nicht die Produkte herstellen kann, die ich herstellen möchte, und nicht die Menschen unterstützen kann, die ich unterstützen möchte, was ist dann der Sinn?"

December Diamonds spendet gelegentlich den Erlös spezieller Ornamente an Organisationen, die die LGBTQ-Gemeinschaft unterstützen. Stücke wie der "Black Lives Matter"-Mann oder eines mit einem Hut, auf dem "Resist" (Widerstand) steht, sind eine Anspielung auf soziale Gerechtigkeit, die nie weit vom intersektionellen LGBTQ-Diskurs entfernt ist.

Nur wenige Monate nachdem Jones das Unternehmen 2015 gekauft hatte, versetzte die Schießerei im Nachtclub Pulse in Orlando das Land in Trauer.

"Ich hatte das Gefühl, ich sollte etwas tun, Geld sammeln, ein Zeichen setzen. Aber das Letzte, was ich tun wollte, war, das auszunutzen", sagte er.

Er schlug die Idee eines Ornaments Freunden und Mitgliedern seiner Berufsgruppe vor, deren Feedback überwältigend positiv ausfiel. Als das Ornament - ein Latino-Meermann, der ein Regenbogenherz hält - enthüllt wurde, sagte Jones, dass das Ergebnis einem Kunden die Tränen in die Augen trieb. Ein Teil des Erlöses ging an eine Wohltätigkeitsorganisation in Orlando, und Jones' Weg war vorgezeichnet.

"Seitdem denke ich: Was immer ich tun kann, um der Gemeinschaft auf positive Weise eine Stimme zu geben, ohne dabei gierig zu sein.

Advocacy ist ein wichtiger Teil dieser Arbeit. Aber das gilt auch für die Produktion von sexy, albernen, charmanten kleinen Ornamenten von Postangestellten, heißen Chirurgen, Feinschmeckern, Fire Island-Stammgästen, Barfans, glücklich verheirateten Paaren, politischen Aktivisten und glückseligen, sorglosen Himbos. Hier ist jede Identität würdig, gefeiert zu werden - und natürlich einen Ehrenplatz am Weihnachtsbaum zu bekommen.

Quelle: edition.cnn.com