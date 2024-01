Dieser Ort war jahrhundertelang bewohnt - aber erst seit kurzem gibt es Touristen

Dies ist Hegra.

Hegra, auch bekannt als al-Hijr oder Mada'in Saleh, ist das Kronjuwel unter den archäologischen Attraktionen Saudi-Arabiens und war die erste Stätte des Landes, die in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde.

Die antike Stadt wurde zwischen dem ersten Jahrhundert v. Chr. und dem ersten Jahrhundert n. Chr. erbaut und beherbergt eine beeindruckende Nekropole mit in Sandstein gehauenen Gräbern inmitten der weitläufigen Wüstenlandschaft im Nordwesten Saudi-Arabiens.

Petra, die berühmte Stätte in Jordanien, war die Hauptstadt des Volkes der Nabatäer, während Hegra der südliche Außenposten des Königreichs war, bis es im 12.

Jahrhundert verlassen wurde. Doch während Petra zu den sieben Weltwundern der Neuzeit gehört und vor der Pandemie mehr als eine Million Besucher pro Jahr empfing, ist Hegra für die meisten internationalen Besucher erst seit 2019 zugänglich, als Saudi-Arabien erstmals Touristenvisa ausstellte.

Obwohl Hegra noch nicht den gleichen Bekanntheitsgrad hat, ändert sich das dank AlUla, der nahe gelegenen Oasenstadt, die sich zu einem Kunst-, Kultur- und Tourismuszentrum entwickelt hat und nun über einen kleinen, aber gut angebundenen Flughafen mit regelmäßigen Flügen von Jeddah, Riad und Dubai verfügt.

Aus dem Schatten der Geschichte getreten

Es wird angenommen, dass die Nabatäer mit Aromastoffen wie Weihrauch und Gewürzen handelten, von denen viele in religiösen Ritualen verwendet wurden.

Zwei davon waren Weihrauch und Myrrhe, die vielen Menschen im Westen als Geschenke an das Jesuskind in der christlichen Bibel bekannt sein dürften.

Doch der größte Teil ihrer Kultur ist in der Geschichte verloren gegangen. Dank der verstärkten Investitionen der saudischen Regierung in die Archäologie kommen nun immer mehr Informationen aus Hegra und anderen nabatäischen Stätten ans Licht.

"Wir haben alle schon von den Assyrern und den Mesopotamiern gehört", sagt Wayne Bowen, Professor für Geschichte an der University of Central Florida. "Aber (die Nabatäer) haben sich den Römern widersetzt, sie haben sich den hellenistischen Griechen widersetzt, sie hatten dieses unglaubliche System von Zisternen in der Wüste und kontrollierten die Handelswege. Ich denke, dass sie einfach in der Geschichte des Wachstums des Römischen Reiches aufgehen."

Obwohl die Nabatäer nicht viel an historischer Dokumentation hinterlassen haben, spielt eine der Errungenschaften ihrer Kultur in der Region nach wie vor eine große Rolle: Das nabatäische Alphabet legte den Grundstein für das moderne Arabisch.

Vor kurzem haben einige Historiker den Nabatäern buchstäblich ein Gesicht gegeben.

Anfang 2023 enthüllten sie "Hinat", das rekonstruierte Gesicht einer nabatäischen Frau, deren Überreste in der Wüste gefunden wurden. Jetzt können Reisende sie im Besucherzentrum von Hegra sehen.

Auf dem sandigen Boden

Bei der Ankunft im Besucherzentrum werden die Gäste mit Datteln und einer Tasse saudischen Kaffees begrüßt, der sehr leicht gebrüht und oft mit Kardamom vermischt wird. Er wird aus einer traditionellen silbernen Urne mit einem gebogenen Ausguss ausgeschenkt.

Von dort aus können sie mit einem Führer in einen alten Landrover aus der Mitte des Jahrhunderts steigen (je nach Wetterlage mit oder ohne Dach) und auf Erkundungstour gehen.

Wie viele Orte in diesem sonnenverwöhnten Teil der Welt sollte man auch AlUla und die umliegende Region am besten am frühen Morgen oder am Abend besuchen. Das gilt umso mehr für Hegra, wo es keine Bäume oder Strukturen gibt, die die sengende Mittagssonne abhalten.

Die Nabatäer waren ein Nomadenvolk, so dass von ihrem Alltagsleben nicht viel übrig geblieben ist. Was jedoch bleibt, sind ihre unglaublichen letzten Ruhestätten.

Insgesamt gibt es etwa 115 bekannte und nummerierte Gräber.

Das berühmteste dieser Gräber ist Qasr al-Farid (arabisch für "die einsame Burg"), das sich mit seinen 72 Fuß Höhe dramatisch von einer Sandfläche abhebt. Der Kontrast eignet sich hervorragend als Fotokulisse, besonders kurz vor Sonnenuntergang, wenn das rosa-orangefarbene Licht die Wüstentöne hervorhebt.

Jeweils ein Grab ist für Besucher geöffnet, die einen Blick hineinwerfen möchten. Diese offenen Gräber werden abwechselnd besichtigt, damit kein einziges zu stark frequentiert wird.

Allerdings sind sie von außen viel komplizierter und interessanter.

Im Bereich der Türrahmen können die Namen der dort begrabenen Personen stehen. Details der Gestaltung geben Hinweise darauf, woher die Bewohner gekommen sein könnten. Abbildungen von Phönixen, Adlern und Schlangen deuten darauf hin, dass sie mit so weit entfernten Kulturen wie Griechenland und Ägypten vertraut waren.

Erweitern Sie Ihre Suche

Viele Besucher verbinden ihren Hegra-Besuch mit einem Besuch der kleineren historischen Stätten Dadan und Jabal Ikmah in der Nähe.

Im Tal von Jabal Ikmah, das die Saudis als "Bibliothek unter freiem Himmel" bezeichnen, können Sie eine Reihe von eingemeißelten Inschriften in aramäischer, dadanitischer, thamudischer, minaischer und nabatäischer Sprache besichtigen, die alle einen Einblick in die reiche Geschichte dieser Region geben. Die Übersetzungen sind auf Arabisch, Englisch und manchmal auch auf Französisch zu sehen, da französische Mönche schon früh in dieser Gegend zu Gast waren.

Dadan hingegen war einst eine wichtige vorislamische Handelsstadt, in der sich Gewürzhändler mit religiösen Pilgern mischten.

Die bemerkenswerteste Stätte sind die "Löwengräber", eine Gruppe von Mausoleen, die - wie der Name schon sagt - mit Löwenschnitzereien verziert sind.

Es ist einfach, alle drei Stätten an einem einzigen Tag zu besuchen. Am einfachsten ist die Buchung über die Website der offiziellen staatlichen Tourismusorganisation der Region, Experience AlUla. Reisende, die es eilig haben, können eine zweistündige Tour buchen, aber es gibt auch nachmittägliche und ganztägige Optionen.

Verpassen Sie nicht die überdachte Freiluftstation in der Nähe des Hegra-Besucherzentrums, wo Sie mit einem kleinen Meißel üben können, Ihren Namen oder Ihre Initialen in Steinstücke zu meißeln.

Die Mühe, die damit verbunden ist, lässt Sie erahnen, wie viel Arbeit die Nabatäer in die Schaffung dieser Meisterwerke gesteckt haben. Miniaturversionen der prächtigsten Bauwerke von Hegra, die von den Frauen, die diese Werkstatt leiten, angefertigt wurden, sind auch zum Verkauf erhältlich.

Die Zukunft

Heutzutage konzentriert sich Petra auf die Erhaltung und den Kampf gegen den übermäßigen Tourismus, was Hegra die Möglichkeit gibt, zu wachsen und mehr Besucher anzuziehen.

Laut David Graf, emeritierter Professor für Geschichte des Nahen Ostens an der Universität von Miami, ziehen viele der Archäologen, die früher die Ausgrabungen in Petra leiteten, nach Saudi-Arabien um, was bedeutet, dass es in den kommenden Jahren wahrscheinlich neue Entdeckungen geben wird.

Das bedeutet auch, dass mehr Menschen auf der ganzen Welt etwas über die Nabatäer und ihren Beitrag zur Geschichte erfahren werden.

"Die Nabatäer waren eine sehr kosmopolitische, hochentwickelte Kultur, und ich habe versucht, dies zu betonen", sagt Graf, der auch im Ruhestand noch Artikel veröffentlicht und Vorträge hält.

"Wir wussten nicht viel über die Nabatäer. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dass wir mehr über sie wissen. Dass wir sie nicht als rückständig und primitiv sehen, sondern als wirklich engagierte und dynamische Menschen, die mit Rom und der griechischen Welt und anderen Kulturen interagierten."

