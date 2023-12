Diego Maradonas ikonisches "Hand of God"-Trikot wird für rekordverdächtige 9,3 Millionen Dollar online versteigert

Das blaue Trikot wurde an einen anonymen Käufer für 7.142.500 £ (9.284.536 $) verkauft, so Sotheby's.

Zuvor war es im Besitz des ehemaligen englischen Mittelfeldspielers Steve Hodge, der nach Argentiniens 2:1-Viertelfinalsieg mit Maradona das Trikot tauschte.

Während des Spiels schnippte Hodge den Ball versehentlich in die Luft, so dass Maradona das berüchtigte Tor mit der "Hand Gottes" erzielte.

Wenige Minuten später erzielte Maradona das "Tor des Jahrhunderts", wie es später in einer FIFA-Umfrage genannt wurde. Er erhielt einen Pass in der Nähe der Mittellinie, schlängelte sich in Richtung Tor, wich einer Reihe von englischen Spielern und Tacklings aus und schob den Ball dann an Peter Shilton vorbei ins Tor.

"Dieses historische Trikot ist eine greifbare Erinnerung an einen wichtigen Moment nicht nur in der Geschichte des Sports, sondern auch in der Geschichte des 20. Jahrhunderts", sagte Brahm Wachter, Sotheby's Head of Streetwear and Modern Collectables, in einer Erklärung.

"In den Wochen seit der Ankündigung der Auktion wurden wir von Sportfans und Sammlern gleichermaßen überschwemmt, und während der Dauer der öffentlichen Ausstellung lag eine spürbare Spannung in der Luft - und diese ungefilterte Begeisterung spiegelte sich in den Geboten wider.

"Es handelt sich um das wohl begehrteste Fußballtrikot, das jemals versteigert wurde, und so ist es nur angemessen, dass es nun den Auktionsrekord für ein Objekt dieser Art hält."

Nach Angaben von Sotheby's war der bisherige Auktionsrekord für ein Sporterinnerungsstück das Original-Autogramm-Manuskript des Olympischen Manifests von 1892, das im Dezember 2019 für 8,8 Millionen Dollar verkauft wurde.

Der bisherige Rekord für ein im Spiel getragenes Trikot wurde von Babe Ruths Yankees-Trikot gehalten, das 2019 für 5,64 Millionen Dollar verkauft wurde.

Vor der Auktion war Maradonas Trikot auf einen Wert zwischen 4 Millionen Pfund (5,25 Millionen Dollar) und 6 Millionen Pfund (7,5 Millionen Dollar) geschätzt worden.

*Die Individualisierung des Trikots von Sotheby's mit dem Trikot, das Maradona zu der Zeit trug, als er das berühmte Tor schoss, wurde von der führenden Firma für den Fotoabgleich von Sportmemorabilien, Resolution Photomatching, vorgenommen und anschließend vom Chief Science Officer von Sotheby's überprüft, der das Trikot physisch untersuchte, um die übereinstimmenden Merkmale zu bestätigen", fügte das Auktionshaus in seiner Erklärung hinzu.

Quelle: edition.cnn.com