Diego Maradona litt laut argentinischer Ärztekammer in den 12 Stunden vor seinem Tod unter Schmerzen

Der argentinische Fußballer war "nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte" und hätte "eine bessere Überlebenschance" gehabt, wenn er in eine medizinische Einrichtung eingewiesen worden wäre. Dies geht aus dem Bericht der Ärztekammer hervor, der Teil der gerichtlichen Untersuchung dieses Todesfalls sein wird, bestätigte der mit dem Fall befasste Staatsanwalt gegenüber CNN.

Die Ermittler untersuchen unter anderem, warum der ehemalige Fußballspieler in seinen letzten Tagen in einem Haus behandelt wurde und ob sein psychologischer Zustand es ihm erlaubte, selbständig Entscheidungen zu treffen, sowie eine fehlende Behandlung seines Herzleidens.

Jeder dieser Punkte wird in dem Bericht der Ärztekammer erwähnt, den CNN von einer mit dem Fall befassten Quelle erhalten hat.

Niemand wurde formell angeklagt, aber sieben Personen wurde mitgeteilt, dass gegen sie ermittelt wird, obwohl sie jegliche Verantwortung abstreiten.

READ: Gequältes Genie, das zu einem der größten Fußballspieler wurde

Er hätte eine bessere Überlebenschance gehabt

"Obwohl es kontrafaktisch ist zu behaupten, dass DAM (Diego Armando Maradona) nicht gestorben wäre, wenn er angemessen behandelt worden wäre, stimmen wir unter Berücksichtigung dessen, was über die Tage vor seinem Tod bekannt war, darin überein, dass er eine bessere Überlebenschance gehabt hätte, wenn er in einer Gesundheitseinrichtung nach den besten medizinischen Praktiken behandelt worden wäre", heißt es in dem Bericht.

Die Arbeit von Maradonas medizinischem Team unter der Leitung des Neurochirurgen Leopoldo Luque und der Psychiaterin Agustina Cosachov wurde von den Ermittlern scharf kritisiert.

Das Gremium bezeichnete ihr Handeln als "unangemessen, mangelhaft und rücksichtslos" und erklärte, es sei möglich, "dass das medizinische Team den möglichen Tod des Patienten voll und ganz sah, sich dieser Möglichkeit gegenüber völlig gleichgültig verhielt und sein Verhalten oder seinen Behandlungsplan nicht änderte, indem es die zuvor dargelegten schädlichen Versäumnisse aufrechterhielt und die Gesundheit des Patienten 'dem Zufall überließ'."

Im November erzählte Luque den Staatsanwälten von seiner beruflichen Beziehung zu Maradona. "Es gibt keinen Hinweis darauf, dass ich fahrlässig gehandelt habe", sagte er.

Im Dezember erklärte Cosachovs Anwalt gegenüber CNN, dass seine Mandantin "aus medizinischer Sicht nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt" habe.

READ: Diego Maradona hat "alles besser und größer gemacht, ist aber gefährlicher und dunkler gefallen

'Er begann mindestens 12 Stunden vorher zu sterben'

Die Experten bestätigten auch die Ergebnisse einer Autopsie, die als Todesursache ein "akutes Lungenödem infolge der Verschlimmerung einer chronischen Herzinsuffizienz" feststellte, und bei den Tests wurden keine Drogen oder Alkohol in seinem Körper gefunden.

Sie betonten jedoch, dass Maradona, der zum Zeitpunkt seines Todes 60 Jahre alt war, einen langen Leidensweg hinter sich hatte.

"DAM begann am 25.11.2020 mindestens 12 Stunden vor 12.30 Uhr zu sterben, d.h. es gab eindeutige Anzeichen für einen längeren Todeskampf, woraus wir schließen, dass der Patient an diesem Tag ab 00.30 Uhr nicht angemessen überwacht wurde.

"Die Warnzeichen, die der Patient zeigte, wurden ignoriert", so die Experten weiter, die auch eine Audionachricht des Physiotherapeuten Nicolás Taffarel an Maradonas Angehörige erwähnen.

"Letzte Woche habe ich ihnen gesagt, dass wir ihn aufstehen lassen müssen, weil er ein Lungenödem entwickeln könnte", sagte er.

READ: Neapel trauert um Diego Maradona: Sein ehemaliger Verein will das Stadion nach ihm benennen

Er war nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte".

Der ehemalige Fußballspieler "war nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte und auch nicht in der Lage, Entscheidungen über seine Gesundheit zu treffen, zumindest ab dem Zeitpunkt, als er in die medizinische Klinik in La Plata eingeliefert wurde", heißt es in dem Bericht.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Maradona nach seiner Entlassung aus der Olivos-Klinik am 11. November in einem Haus in Tigre, im Norden von Buenos Aires, untergebracht wurde, wo er zwei Wochen später starb.

Das Gremium erklärte, dass die Unterbringung in einem Haus "nicht korrekt war, da die Grundvoraussetzungen für die Unterbringung eines Patienten mit mehreren komplexen Pathologien, wie sie DAM hatte, nicht gegeben waren".

Die medizinischen Sachverständigen stellten auch fest, dass das Pflegeteam im Haus "von Unregelmäßigkeiten und Mängeln geplagt" war, dass die "korrekte Kontrolle und Pflege" nicht von "praktizierenden Ärzten" und "therapeutischen Assistenten" durchgeführt wurde.

Schließlich erörterte der Ausschuss die psychiatrischen Medikamente, die Maradona verschrieben wurden.

Obwohl sie "sowohl in der Dosierung als auch in der Dosierung für seine Nervenerkrankung geeignet waren", kann nicht ausgeschlossen werden, "dass diese Medikamente keine Rolle bei dem tödlichen Ausgang gespielt haben", da "kardiologische und Laboruntersuchungen in den 14 Tagen vor dem Tod nicht durchgeführt wurden".

Obwohl alle Beteiligten behaupten, kein Fehlverhalten begangen zu haben, haben sie sich noch nicht zu dem Bericht der Ärztekammer geäußert, der von den mit dem Fall befassten Staatsanwälten analysiert werden wird, um zu entscheiden, wie die gerichtliche Untersuchung weitergehen soll.

Diejo Laje hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com