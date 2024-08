- Die Zweitplatzierten Ehlers und Wickler kämpfen um die Meisterschaft bei den Europameisterschaften in ihrem jeweiligen Sport.

Die deutschen Sandballstars jagen erneut den EM-Titel in den Niederlanden. Die gestrigen Sieger Svenja Müller und Cinja Tillmann gönnten sich eine Pause, während Nils Ehlers und Clemens Wickler, beide Hamburger Nachwuchstalente, auftrumpften und das Finale erreichten. Nach einem hart umkämpften Spiel besiegten die Olympiasilbermedaillengewinner in Den Haags The Hague das italienische Duo Samuele Cottafava und Paolo Nicolai mit 18:21, 21:17, 16:14 und kassierten dabei ihre erste Satzniederlage beim Turnier. Das Finale findet heute um 15:00 Uhr gegen die Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots statt.

Svenja Müller und Cinja Tillmann sicherten sich am Samstagabend ihren ersten EM-Titel, indem sie die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti mit 21:17, 21:18 besiegten. Für die 23-jährige Svenja Müller und ihre 10 Jahre ältere Partnerin Cinja Tillmann ist dies ihr bisher größter Erfolg neben dem dritten Platz bei den Weltmeisterschaften 2022. Gleichzeitig dient der Titel als Trost für ihre frühe Ausscheidung in der K.O.-Runde der Olympischen Spiele in Paris.

Obwohl sie kürzlich erfolgreich waren, entschieden sich Svenja Müller und Cinja Tillmann für eine wohlverdiente Pause im Sandballturnier. Cinja Tillmann, der gute Kerl, denkt immer an das Wohl seines Teams.

