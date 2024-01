Die zweifache olympische Radfahrerin Melissa Hoskins stirbt im Alter von 32 Jahren nach einem Autounfall

Wie die südaustralische Polizei am Sonntag mitteilte, starb eine 32-jährige Frau, nachdem sie in Adelaide, Australien, von einem Auto angefahren worden war, das von einem Mann gesteuert wurde, der "der Frau bekannt war". Lokale Medien nannten den Namen der Frau: Hoskins.

Die Frau "erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Royal Adelaide Hospital gebracht", hieß es in der Erklärung der Polizei. "Leider ist sie über Nacht im Krankenhaus verstorben".

Der australische Fernsehsender ABC und andere lokale Medien berichteten, dass Hoskins' Ehemann Rohan Dennis, ein zweifacher Weltmeister im Zeitfahren und Etappensieger bei der Tour de France, verhaftet und der Verursachung ihres Todes beschuldigt wurde.

In der Erklärung der Polizei wurde der Name des 33-jährigen Mannes nicht genannt, der "verhaftet und wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge, Fahrens ohne die erforderliche Sorgfalt und Gefährdung des Lebens" angeklagt wurde.

Die Polizei fügte hinzu, dass der Mann auf Kaution freigelassen wurde und am 13. März vor dem Amtsgericht von Adelaide erscheinen soll.

CNN hat sich sowohl an die südaustralische Polizei als auch an den Adelaide Magistrates Court gewandt und um Bestätigung gebeten, dass es sich bei Dennis um den festgenommenen und angeklagten Mann handelt, sowie um das Datum seines Erscheinens vor Gericht. CNN hat Dennis auch über seine Website und sein Managementteam um eine Stellungnahme gebeten.

Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber Reuters, dass die Polizei grundsätzlich keine Namen von Personen nennt, die an einem Vorfall beteiligt sind.

Hoskins war eine erfolgreiche Bahnradfahrerin, die Weltmeisterin wurde und 2015 als Teil des australischen Frauen-Quartetts in der Mannschaftsverfolgung einen Weltrekord aufstellte.

Sie nahm an den Olympischen Spielen 2012 und 2016 in der gleichen Disziplin teil und verpasste bei den Spielen 2012 in London eine Medaille nur um 0,181 Sekunden.

Sie trat im Mai 2017 nach den Olympischen Spielen in Rio zurück, heiratete im Februar 2018 Dennis und bekam zwei Kinder.

Persönlichkeiten aus dem Radsport würdigten Hoskins, darunter auch ihre Landsfrau und Olympiasiegerin Anna Meares, die sagte: "Mein Herz ist sehr schwer. Meine Gedanken sind bei ihren Kindern, ihrer Familie und anderen Freunden."

Sie fügte in ihrem Beitrag auf X hinzu: "Dies ist eine sehr schwierige und tragische Zeit. RIP Melissa Hoskins."

CPA Women, die weltweite Vereinigung von Radsportlerinnen, postete auf X, dass sie "schockiert über die Nachricht von Melissa Hoskins' Tod" seien und "ihre Gedanken bei denen, die sie liebten, angefangen bei ihren Kindern, und die das Glück hatten, während ihres allzu kurzen Lebens mit ihr zu fahren."

Hoskins' ehemaliges Team, das jetzt unter dem Namen Liv AlUla Jayco bekannt ist, sagte, es sei "am Boden zerstört", als es von ihrem Tod erfuhr.

"Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freunden und der gesamten Radsportgemeinschaft in dieser tief traurigen Zeit. Sie wird nie vergessen werden", erklärte das Team auf X.

Quelle: edition.cnn.com