Die Zahl der Verletzten in Charkiw ist auf neun gestiegen.

Gestern, an einem Dienstag, hat die ukrainische Stadt Charkiw erneut einen intensiven russischen Luftangriff erlebt. Mehrere gelenkte Raketen explodierten in verschiedenen Sektoren. Die Opferzahl ist nun auf 9 Personen gestiegen. Dies trägt zur Serie jüngster Zivilangriffe bei. Letzten Sonntag hat ein Präzisionsangriff eine Frau getötet und 43 Personen, darunter 4 Kinder, verletzt.

08:46 Ukraine: Energieanlagen in Sumy erneut von russischen Drohnen angegriffenDie Behörden der ukrainischen Stadt Sumy haben einen erneuten Angriff auf ihre Energieanlagen durch russische Drohnen gemeldet. Glücklicherweise gab es keine Todesopfer, doch diese wiederholten Angriffe haben das Energiesystem an seine Grenzen gebracht. Am Dienstag hat Russland die Energieinfrastruktur von Sumy und der umliegenden Region mit Raketen und Drohnen angegriffen, was zu einem Stromausfall für über 280.000 Haushalte führte, wie das Energieministerium mitteilte.**

08:27 Ukrainisches Generalstab: 1130 russische Verluste gemeldetDer ukrainische Generalstab meldet insgesamt 1130 russische Verluste innerhalb der letzten 24 Stunden. Seit Beginn der vollumfänglichen russischen Invasion im Februar 2022 hat die Ukraine insgesamt 637.010 Feindverluste dokumentiert. In den letzten 24 Stunden haben ukrainische Truppen angeblich 25 Artilleriesysteme, 45 Transport- und Treibstofffahrzeuge und 6 Panzer zerstört.**

07:55 Ukraine bereitet Einsatz von F-16-Kampfjets aus westlichen Verbündeten vorDie ukrainische Luftstreitkräfte haben ihre Einsatzpläne für F-16-Kampfjets aus westlichen Verbündeten abgeschlossen. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat alle Aufgaben für die bewaffneten Kräfte und das Verteidigungsministerium bestätigt und Möglichkeiten zur Erweiterung der Flugzeugflotte und zur Verbesserung der Pilotenausbildung während seiner Abendvideoansprache untersucht. Viele in Kiew plädieren für eine umfassendere Grundausbildung für Piloten, die derzeit nur 40 Tage dauert. Ukraine wird etwa 60 F-16-Jets erhalten, bisher sind jedoch nur wenige geliefert worden.**

07:19 Russland: Ukrainische Drohnenangriffe auf verschiedene Regionen abgewehrtRussland behauptet, ukrainische Drohnenangriffe auf verschiedene Regionen erfolgreich abgewehrt zu haben. Ihre Luftabwehrsysteme sollen 54 ukrainische Drohnen über fünf russischen Regionen abgeschossen haben, wie die Staatsagentur TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium meldet. Die Drohnen wurden principalmente in der Grenzregion Kursk zerstört, der Rest über die Grenzregionen Bryansk und Belgorod sowie die westlichen Regionen Smolensk und Oryol. Die Agentur erwähnt nicht die Region Twer nordwestlich von Moskau, wo lokale Beamte und Militärblogger einen Drohnenangriff auf ein großes Munitionsdepot in der Stadt Toropets meldeten, was zu einem Feuer in der Stadt führte und die Evakuierung von Einwohnern erforderte.**

06:57 Russische Munitionsdepot angeblich durch ukrainischen Angriff schwer beschädigtMilitärblogger berichten, dass der ukrainische Angriff auf Toropets in der Region Twer ein Munitionsdepot in Brand gesetzt hat, das Tausende Tonnen Munition und Raketen enthält. Das Depot sei angeblich gut ausgestattet und verfüge über 42 verstärkte Bunker und 23 Lagerhäuser und Werkstätten. Der ehemalige russische Geheimdienstoffizier Igor Girkin behauptet, dass die Situation in der Region unter Kontrolle bleibt. Ukrainische Militärblogger schlussfolgern aus ihrer Analyse, dass erhebliche Schäden entstanden sind, insbesondere an neueren Bunkern.**

06:20 Grünen-Fraktionsvize: Rechtsextreme Parteien verbreiten russische Narrative in DeutschlandDer Fraktionsvize der Grünen, Konstantin von Notz, hat eine Parlamentsdebatte über russische Einflussoperationen in Deutschland gefordert. "Interne Dokumente aus der russischen Propagandamaschinerie SDA enthüllen die heimtückischen Methoden, mit denen russische Entitäten unsere Demokratie, die öffentliche Diskussion und Wahlen manipulieren", so der Innopolitiker. "Mit AfD, BSW und anderen Kollaborateuren, die russische Narrative in der Öffentlichkeit und in Parlamenten verbreiten, entstehen giftige Allianzen, um deutsche Interessen zu untergraben."**

05:42 Russische Trolle verbreiten gefälschte Videos über Kamala HarrisUntersuchungen von Microsoft haben ergeben, dass russische Akteure ihre Desinformationskampagne gegen die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris verstärken. Die bekannte Gruppe Storm-1516 mit Verbindungen zum Kreml hat seit Ende August zwei gefälschte Videos produziert, um die Kampagnen von Harris und ihrem Vize Tim Walz zu untergraben. In einem Video sieht man angeblich Unterstützer von Harris, die einen Teilnehmer einer pro-Trump-Kundgebung angreifen. In einem anderen Video verbreitet ein Schauspieler die erfundene Behauptung, dass Harris 2011 ein junges Mädchen bei einem Unfall verletzt und behindert hat und dann die Unfallstelle verlassen hat.**

05:19 Explosionen und Feuer in russischer TwerUkrainische Drohnenangriffe, so russische Quellen, haben in der russischen Region Twer Explosionen und Feuer ausgelöst. Die Feuer wurden durch Trümmerteile eines zerstörten ukrainischen Drohnen in der Stadt Toropets verursacht und führten zur teilweisen Evakuierung der Einwohner. Feuerwehrleute versuchen derzeit, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das Ziel des Feuers ist bisher nicht spezifiziert worden. Russische Luftabwehrtruppen kämpfen noch mit einem "massiven Drohnenangriff" auf die Stadt, die ein russischer Arsenal für die Lagerung von Raketen, Munition und Sprengstoff beherbergt, wie ein Bericht der Staatsagentur RIA aus dem Jahr 2018 meldete.**

03:57 Drohnenangriffe in Russland Laut regionalen Behörden greift die Ukraine verschiedene Gebiete im westlichen Russland mit Drohnen an. In der an Belarus grenzenden Region Smolensk wurden sieben ukrainische Drohnen von Gouverneur Vasily Anochin auf Telegram abgestürzt gemeldet. Ähnlich wurde eine Drohne über der Region Orjol von der russischen Luftabwehr zerstört, wie Gouverneur Andrei Klychkov auf Telegram berichtete. In der an der Ukraine gelegenen Region Bryansk wurden mindestens 14 ukrainische Angriffsdrohnen abgeschossen, wie Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram mitteilte. Kiew behauptet, dass diese Angriffe auf militärisch, energietechnisch und transportrelevante Infrastruktur gerichtet sind, die für Moskaus Kriegsbemühungen entscheidend ist.

02:56 U.S.-Ermittlungen zu Uranium-Handel mit China Die US-Regierung untersucht Verdachtsmomente, dass Russland Uran nach den USA über China exportiert. Schatten fallen auf die Möglichkeit, dass China angereichertes Uran aus Russland importiert und sein inländisch produziertes Uran an die USA liefert, wie Reuters unter Berufung auf nicht genannte Regierungsquellen meldet. "Wir machen uns Sorgen über Umgehungen des Verbots russischer Uranimporte", sagte Jon Indall, Sprecher der U.S. Uranium Producers Association (UPA). "Wir wollen nicht den russischen Hahn zudrehen und dann von chinesischen Lieferungen abhängig sein. Wir haben das Handelsministerium gebeten, der Sache nachzugehen", fügte Indall hinzu. Das U.S. Handelsministerium hat auf eine Anfrage nicht reagiert.

01:54 USA plant Ölreserve-Auffüllung Ein Insider verriet, dass die USA ihre strategischen Ölreserven wieder auffüllen könnten. Die USA erwägen den Kauf von rund sechs Millionen Barrel Öl aufgrund günstiger Preise, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person mitteilte. Wenn durchgeführt, wäre dieser Einkauf der größte seit einer vorherigen großen Freisetzung im Jahr 2022, die damals die "größte Ölreserve-Freisetzung in der Geschichte" darstellte. Während des russischen Überfalls auf die Ukraine verkaufte die US-Regierung im Jahr 2022 große Mengen an Öl aus ihren strategischen Reserven, was eine historische Ölreserve-Freisetzung darstellte.

00:45 Opfer bei Angriff auf Saporizhzhia Russland hat die Region Saporizhzhia spät in der Nacht angegriffen und dabei mindestens zwei Zivilisten getötet und fünf verletzt, wie Gouverneur Ivan Fedorov berichtete. Später klärte Fedorov auf, dass Russland einen schweren Angriff auf Komyshuvakha, eine Gemeinde in der Region, gestartet hatte. Dabei wurden verschiedene Häuser und eine Infrastrukturanlage beschädigt. Rettungsteams sind noch vor Ort, und die genaue Schadenshöhe wird noch analysiert, wie "Kyiv Independent" berichtet.

23:38 US-Botschafterin bei UN: Wir haben Zelenskys Friedensplan gesehen Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, erklärte, dass die US-Seite bereits den neuen "Friedensstrategie" des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky eingesehen hat. "European Pravda" berichtete dies in einer Pressekonferenz im UN-Hauptquartier. "Wir haben Präsident Zelenskys Friedensplan gesehen. Wir glauben, dass er eine Strategie skizziert, die funktionieren könnte. Wir müssen verstehen, wie wir bei seiner Umsetzung helfen können", fügte sie hinzu. Die US-Botschafterin zeigte sich optimistisch bezüglich Fortschritten im Friedensprozess, ohne weitere Details zu seinem Kommentar zu geben. Thomas-Greenfield könnte sich auf Zelenskys früheres "Siegplan" beziehen, das im vergangenen Monat angekündigt wurde.

22:29 Falscher Alarm in Lettland: Harmlose Vogelschar als unbekanntes Flugobjekt identifiziert Ein falscher Alarm in Lettland: Ein mutmaßlicher Verstoß gegen den Luftraum des lettischen Baltikums NATO-Staates durch ein unbekanntes Flugobjekt hat sich als harmlose Angelegenheit erwiesen. Das Objekt, das aus Belarus stammte und in den östlichen Bereich von Kraslava in Lettland einflog, wurde als Gruppe von Vögeln identifiziert, wie die lettische Nachrichtenagentur Leta unter Berufung auf die Luftstreitkräfte berichtete. Zunächst meldete das Verteidigungsministerium in Riga die Entdeckung eines unbekannten Objekts, was dazu führte, dass NATO-Abfangjäger, die auf der Luftwaffenbasis Lielvārde stationiert sind, zur Luftraumüberwachung ausrückten. Sie konnten jedoch kein fragliches Objekt orten.

21:59 Moldau und Deutschland unterzeichnen Cybersecurity-Vereinbarung Moldau und Deutschland wollen ihre Bemühungen gegen "Putins hybride Kriegsführung" mit einer Cybersecurity-Vereinbarung verstärken. Der russische Präsident Vladimir Putin hat Europa, insbesondere Moldau, consistently mit seiner hybriden Kriegsführung ins Visier genommen, um die Region zu destabilisieren, wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Chisinau erklärte. "Aber genau deswegen intensivieren wir unsere Anstrengungen." Durch die Bereitstellung von IT-Ausstattung, den Austausch von Daten und die Durchführung von Schulungen wollen sie Cyberangriffe in Moldau abwehren und Desinformation entlarven. Quelle

Der Präsident des Rates könnte möglicherweise Diskussionen über die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bewältigung der eskalierenden Konflikte in der Ukraine führen, insbesondere angesichts der häufigen Angriffe auf Energieanlagen und zivile Bereiche. Der Rat könnte auch die Implementierung strengerer Sanktionen gegen Russland in Betracht ziehen, angesichts der gemeldeten 1130 russischen Militärverluste in den letzten 24 Stunden.

