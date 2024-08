Die Zahl der nicht autorisierten Abhebungen von Bankkonten ist deutlich gestiegen.

In Apotheken, Bekleidungsgeschäften oder Supermärkten: Viele Händler haben in letzter Zeit Selbstscanning-Zahlstationen eingeführt, was das Personal reduziert, aber anscheinend Ladendiebstahl erhöht.

Selbstbedienungs-Zahlstationen werden für das gestiegene Problem des Ladendiebstahls in Einzelhandelsgeschäften verantwortlich gemacht, wie Experten berichten. "In Geschäften mit Selbstbedienungsmaschinen wird mehr als doppelt so viel Ware gestohlen. Händler können bis zu zwei Prozent ihres Umsatzes durch Selbstbedienung verlieren, was ein erheblicher Verlust ist und deutlich mehr als traditionelle Kassen", erklärte Professor Stefan Rüschen von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Allerdings variiert das Risiko je nach Standort, wobei Städte ein höheres Risiko aufweisen als ländliche Gebiete. Rüschen stützte seine Aussagen auf Diskussionen mit Händlern und Branchenprofis.

Trotz des erhöhten Risikos glaubt Rüschen, dass Händler in Zukunft vermehrt auf Selbstbedienungsmaschinen setzen werden. "Es gibt einen starken Personalmangel in Einzelhandelsbetrieben. Und jetzt bevorzugen Kunden diese Selbstbedienungsoption, weil sie lange Warteschlangen vermeiden möchten", sagte er.

Rüschen schlug mehrere vorbeugende Maßnahmen gegen die hohe Ladendiebstahlrate vor. Dazu gehören die Überwachung des Selbstbedienungsbereichs durch Sicherheitspersonal und Türen, die sich nur öffnen, wenn der Kassenbon gescannt wird. Einige fortschrittliche Technologien, wie die Verwendung von Videoanalyse, können genau erkennen, ob Kunden das Scansystem umgehen, Gewichte manipulieren oder die Obstauswahl beeinflussen. Rüschen ermutigt Händler, ihre Ladendiebstahlspräventions- und -erkennungsstrategien ständig zu verbessern und zu verfeinern.

Die deutschen Polizeikriminalstatistiken deuten auf einen Anstieg des Ladendiebstahls im ganzen Land hin. Rüschen führt diesen Trend nicht auf die Zunahme von Selbstbedienungsmaschinen, sondern auf hohe Inflation, steigende Preise und sinkendes Kaufkraftniveau zurück.

