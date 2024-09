Die Zahl der Alzheimer-bedingten Todesfälle hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich verdoppelt.

Alzheimer-bedingte Todesfälle in Deutschland haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten fast verdoppelt. Wie die am Dienstag, dem Welt-Alzheimertag am 21. September, veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, starben im vergangenen Jahr rund 10.100 Menschen an der unheilbaren Form der Demenz. Dies entspricht einem Anstieg von 96% im Vergleich zu vor 20 Jahren, als 5.100 Menschen an dieser Krankheit starben. 'Das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, steigt mit dem Alter', betonten die Statistiker. Etwa die Hälfte (53%) der 10.100 Alzheimer-Todesfälle betraf Personen im Alter von 85 Jahren und älter, während nur etwa 2% unter 65 Jahren waren.

Das Statistische Bundesamt führt diesen dramatischen Anstieg auf demografische Verschiebungen zurück, insbesondere auf das Altern der Bevölkerung. Seit 2003 ist die Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter um 27% auf 18,9 Millionen gestiegen. Die Gruppe der über 85-Jährigen hat sogar noch stärker zugenommen, und zwar um 110%, von 1,4 auf 2,9 Millionen im vergangenen Jahr.

Im Jahr 2022 wurden über 19.000 Patienten in klinischen Einrichtungen wegen Alzheimer behandelt, was einem Anstieg von 61% im Vergleich zu vor 20 Jahren entspricht, als die Zahl 11.800 betrug. Fast die Hälfte (47%) der 2022-Patienten waren zwischen 75 und weniger als 85 Jahren alt, während etwa ein Viertel (28%) 85 Jahre und älter waren. Nur etwa 6% der in Krankenhäusern behandelten Alzheimer-Patienten waren unter 65 Jahren.

Frauen machten 58% der Alzheimer-Patienten aus, während Männer 42% stellten. Ein Krankenhausaufenthalt wegen Alzheimer betrug im Durchschnitt 20,2 Tage, was im Vergleich zur durchschnittlichen Aufenthaltsdauer (7,2 Tage) aller Diagnosen relativ lang ist.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter um 27% zugenommen, was zu der steigenden Zahl von Alzheimer-bedingten Todesfällen beigetragen hat. Fast die Hälfte der 19.000 Patienten, die im Jahr 2022 in klinischen Einrichtungen wegen Alzheimer behandelt wurden, waren zwischen 75 und weniger als 85 Jahren alt.

Lesen Sie auch: