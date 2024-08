- Die Woche beginnt mit Wolken und möglichen Stürmen.

Sonne versteckt sich, Regen dominiert und Gewitter toben: In Bayern zeigt sich die Sonne am Wochenende oft nicht, stattdessen erwartet uns eine längere Regenperiode, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet. Die Prognose sieht für die Alpen und ihre Umgebung anhaltenden Regen vor, der Rest Bayerns muss mit dichter Bewölkung und Schauer rechnen.

DWD warnt vor schweren Gewittern in zwei Verwaltungsbezirken

Tagsüber erwartet der DWD Gewitter mit Starkregen bis zu 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde. In einigen Regionen könnten auch Gewitter mit 40 Litern Dauerregen auftreten. Bereits am Morgen hatte der DWD für Schwaben und Oberbayern eine Gewitterwarnung herausgegeben.

Das Wetter in ausgewählten Bayern-Regionen in der kommenden Woche: In Franken gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. In der Oberpfalz ist es überwiegend bewölkt mit gelegentlichen trockenen Phasen. Im Gegensatz dazu bleibt Südbayern bis zum Nachmittag von Schauern bedeckt, die Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch vor Überschwemmungen durch den starken Regen und rät den Bewohnern der betroffenen Gebiete, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen ermutigt der DWD Outdoor-Enthusiasten, vor dem Besuch der Alpen die Prognose zu checken, da es kurze Pausen geben könnte, die geeignet sind für Wandern oder Skifahren.

