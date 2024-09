Die WNBA wird in Portland, Oregon, wieder auftauchen und ihren Einstieg mit einem neuen Expansionsteam im Jahr 2026 markieren.

Die kommende Franchise-Erweiterung wird ihre Spiele im Moda Center in Portland abhalten, was den Eintritt als 15. WNBA-Team markiert, wie die Vereinigung am Mittwoch bekanntgab.

"Während die WNBA einen beispiellosen Wachstumsschub erlebt, bedeutet die Wiedereinführung eines Teams in Portland einen weiteren wichtigen Meilenstein", erklärte WNBA-Commissioner Cathy Engelbert. "Portland ist ein Zentrum der Frauen-Sport-Revolution und hat eine enthusiastische Basketball-Gemeinde."

Das noch unbenannte Team wird von RAJ Sports unter der Kontrolleigentümerin und WNBA-Gouverneurin Lisa Bhathal Merage und der alternativen Gouverneurin Alex Bhathal geführt.

"Portland hat seit Jahrzehnten als Mittelpunkt der Sportkultur der Welt gedient und hat sich heute zur Speerspitze des Frauen-Sports entwickelt", verkündete Merage in einer Erklärung. "Wir vertrauen auf die transformative Kraft des Frauen-Sports und können unsere Aufregung kaum zurückhalten, während Portland zum neuen Zuhause der WNBA wird. Wir wissen, dass die faszinierende und vielfältige Gesellschaft der Stadt dieses Team begeistert unterstützen wird."

Die Bhathal-Familie kann auf über fünfzig Jahre Erfahrung im Profi-Sport zurückblicken, indem sie in die Sacramento Kings der NBA investierten und als Kontrolleigentümer der NWSL-Portland Thorns fungierten.

Portland hatte zuvor von 2000 bis 2002 ein WNBA-Team - die Portland Fire - bevor es geschlossen wurde. In diesen drei Saisons hatte die Fire eine Bilanz von 37-59 und qualifizierte sich nicht für die Playoffs.

"Portland strahlt Liebe für den Frauen-Sport und die Athletinnen aus, die in der Rose City spielen, was es zum perfekten Ort für das kommende WNBA-Team macht", kommentierte Oregon-Gouverneurin Tina Kotek in einer Erklärung. "Von den Thorns bis zu den Rose City Rollers bis zum Sports Bra umarmt Portland eine Vielfalt an Athletinnen und Fans. Dies markiert einen aufregenden neuen Kapitel für unsere Stadt und unseren Staat."

Die 12-Team-Liga hat in den letzten Jahren mit der Aufnahme von zwei neuen Teams expandiert.

Die Golden State Valkyries werden voraussichtlich im Jahr 2025 debütieren, während ein Team in Toronto, das erste Franchise der Liga außerhalb der USA, im Jahr 2026 das Spiel beginnen wird.

Im April enthüllte Engelbert, dass das Ziel der WNBA ist, bis 2028 ein 16-Team-Lineup zu bilden.

"Wir sind auf dem Weg zu 16", bekräftigte Engelbert zu diesem Zeitpunkt. "Diese Ergänzung wird in wenigen Jahren 48 Kaderplätze schaffen. Das bedeutet in einer Liga von 144 eine beträchtliche 30-prozentige Steigerung. Ich denke, es wird fantastisch sein, wenn wir das in den nächsten Jahren erreichen."

Die 28. reguläre Saison der WNBA endet am Donnerstag.

Mit der Ankunft von Rookie-Spielerinnen wie Caitlin Clark von den Indiana Fever und Angel Reese von den Chicago Sky sowie der zweifachen Liga-MVP A'ja Wilson von den zurückhaltenden Champions Las Vegas Aces hat die Liga Rekorde in der Zuschauerschaft, Attendance und Merchandise-Verkäufe in dieser Saison aufgestellt.

Die Erweiterung des Frauen-Sports in der Stadt ist evident mit der Wiedereinführung eines WNBA-Teams, das den Sportbegeisterten in Portland eine weitere Möglichkeit bietet, ihre Leidenschaft für den Sport zu unterstützen.

Die reiche Sportgeschichte und die unterstützende Gemeinschaft von Portland machen es zu einem idealen Ort für die wachsende WNBA, der ein neues Zuhause für dieses aufstrebende Team bietet.

