- Die Wiederholung der Showdown bei den Olympischen Spielen liefert: Müller/Tillmann geht ins Halbfinale der Europameisterschaft

Svenja Müller und Cinja Tillmann kämpfen um Medaillen bei den Beachvolleyball-Europameisterschaften in den Niederlanden. Die beiden aus Hamburg stammenden Athletinnen besiegten die zweifachen Europameisterinnen Tina Graudina und Anastasija Samoilova in Arnheim mit einem 18:21, 21:13, 15:13-Sieg. Dieser Sieg war eine Art Revanche für ihre Niederlage gegen das lettische Duo im Olympiagruppenspiel in Paris vor nur zwei Wochen. Bereits in der Vorrunde hatten Müller und Tillmann das polnische Duo Jagoda Szymura und Aleksandra Wachowicz mit 21:15, 21:14 besiegt.

Andererseits wurden die Olympiasiegerin von 2016, Laura Ludwig, und Louisa Lippmann aus Hamburg sowie Sarah Schneider und Margareta Kozuch in der Runde der letzten 16 besiegt. Ludwig, 38 Jahre alt, und Lippmann verloren ihr letztes Europameisterschaftsspiel gegen Graudina/Samoilova mit 12:21, 18:21. Schneider und Kozuch unterlagen dem Schweizer Duo Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré in Apeldoorn mit 21:17, 16:21, 9:15.

Der Sieg von Svenja Müller und Cinja Tillmann gegen das lettische Duo war ein großer Erfolg in den Niederlanden, da sie zuvor gegen sie im Olympiagruppenspiel verloren hatten. Das Team aus Hamburg konnte sich bei den Beachvolleyball-Europameisterschaften in den Niederlanden durchsetzen und trifft nun in Apeldoorn auf eine Gegnerin aus der Schweiz.

Lesen Sie auch: