Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty gibt die French Open verletzungsbedingt auf

Die Weltranglistenerste von 2019 hatte in ihrem Zweitrundenmatch gegen Magda Linette auf dem Court Philippe-Chatrier sichtlich Probleme mit ihren Bewegungen und verlor den ersten Satz mit 1:6.

Barty, die eine Bandage am linken Oberschenkel trug, verließ den Platz für eine medizinische Auszeit, bevor sie schließlich in der Mitte des zweiten Satzes beim Spielstand von 2:2 mit einer Hüftverletzung aufgab.

"Es ist herzzerreißend", sagte Barty anschließend zu Reportern. "Wir haben eine so brillante Sandplatzsaison hinter uns, und wenn man dann auch noch Pech mit dem Timing hat und am Wochenende etwas Akutes passiert und die Zeit gegen die Uhr abläuft, ist das enttäuschend. Das wird die brillanten drei Monate, die wir hinter uns haben, nicht schmälern, so sehr es im Moment auch schmerzt.

"Wir haben alles getan, absolut alles, was wir konnten, um mir eine Chance zu geben. Es war ein kleines Wunder, dass wir in der Lage waren, in der ersten Runde auf den Platz zu gehen."

READ: Das Fiasko von Naomi Osaka ist ein Zeichen dafür, dass wir mit der Arbeit an der psychischen Gesundheit noch lange nicht fertig sind

Die Australierin kam mit der Verletzung in Roland Garros an, schaffte es aber, ihr Erstrundenmatch am Dienstag zu überstehen, obwohl sie an ihrer linken Hüfte behandelt werden musste. Danach gab sie zu, dass sie "nicht ganz 100 %" sei.

Nachdem sie mit einem bandagierten linken Bein zum Spiel am Donnerstag angereist war, schien ihr Aufschlag von Anfang an behindert zu sein. Nachdem sie drei frühe Breakbälle zum 1:1-Ausgleich abgewehrt hatte, verlor Barty fünf Spiele in Folge und gab den ersten Satz in 36 Minuten ab.

Sie ließ sich außerhalb des Platzes behandeln, konnte aber nicht mehr weitermachen. Nach dem vierten Spiel des zweiten Satzes ging sie zum Netz und schüttelte Linette die Hand.

"Ich habe einfach versucht, mir eine Chance zu geben und zu sehen, wie es sich anfühlt", sagte Barty. "Beim Training hatten wir natürlich unsere Einschränkungen und haben im Wesentlichen versucht, so frisch wie möglich zu bleiben und es nicht zu verschlimmern, aber in einem Match ist das manchmal unvermeidlich.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

"Heute wurde es schlimmer, und es wurde zu einem Stadium, in dem es unsicher war. So hart es auch ist, es ... musste getan werden. Vom ersten Spiel an kämpfte ich mit den Schmerzen, und es wurde einfach zu schlimm."

Die Weltnummer. Linette (45) steht zum ersten Mal seit 2017 in der dritten Runde von Paris, wo sie auf die Tunesierin Ons Jabeur trifft.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com