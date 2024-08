- Die Weltcup-Stellung des Champions Tournaments ist für einen Zeitraum von vier Jahren garantiert.

Die renommierten Wettbewerbe in Cottbus, die auf der Peripherie der Olympischen Spiele in Paris stattfinden, wurden von der Exekutivausschuss der Internationalen Turnföderation (FIG) für die Jahre 2025 bis 2028 erneut mit dem prestigeträchtigen Titel eines Weltcup-Events ausgezeichnet. Dieses hochangesehene Ereignis findet vom 20. bis 23. Februar 2025 in der Lausitz-Arena statt. Die FIG gab diese Ankündigung auf ihrer offiziellen Website bekannt.

Die bevorstehende Weltcup-Serie umfasst sechs Veranstaltungen, was eine signifikante Steigerung gegenüber den derzeitigen vier darstellt. Cottbus wird in dieser Serie von Baku, Doha, Kairo, Antalya und Osijek begleitet. Darüber hinaus werden fünf World Challenge Cups ausgetragen. Seit 1979 finden diese Wettbewerbe regelmäßig in Cottbus statt. In diesem Jahr nahmen über 300 Athleten aus 73 Ländern teil und brachen damit den bisherigen Rekord für die Teilnehmerzahl.

