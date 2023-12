Chance auf 2,6 Milliarden Euro - Die Weihnachtslotterie „El Gordo“ erfreut sich in ganz Spanien erneut großer Beliebtheit

Ein weiteres großes Spektakel wird am Freitag in Spanien stattfinden, wenn die Gewinnzahlen der traditionellen Weihnachtslotterie ermittelt werden. Millionen Spanier saßen mit gespitzten Ohren vor ihren Fernsehern, während Kinder im Teatro Real in Madrid die Gewinnzahlen der ältesten Lotterie der Welt sangen. Wie jedes Jahr am 22. Dezember fällt diese Aufgabe (und auch eine Ehre) den Schülern im Alter von 8 bis 14 Jahren des renommierten Internats San Ildefonso zu.

Die Tradition des Vorsingens begann im 19. Jahrhundert, doch erst seit 1984 dürfen Mädchen das Siegerlied singen. Seit Oktober wird alle zwei Tage geübt, sodass am Freitag alles in Ordnung ist. Kleine Kinder können immer noch Lampenfieber bekommen, denn ein Auftritt vor Millionen von Menschen würde selbst die meisten Erwachsenen ins Schwitzen bringen.

Weihnachtslotterie „El Gordo“: Jackpot von 4 Millionen Euro

Die Live-Übertragung dauerte etwa vier Stunden und jeder Schritt der Ziehung wurde akribisch verfolgt. Eine große Gitterkugel enthält 100.000 kleine Holzkugeln mit jeweils 5 Zahlen von 00000 bis 99999, eine kleinere Kugel enthält 1807 Kugeln mit Preisen. Die Choreografie ist immer gleich. Jeder einzelne Ball wird einem Kind gezeigt, der Wert wird gesungen und anschließend aufgezeichnet. Im Zuschauerraum saßen die treuesten Unterstützer der Lotterie; einige von ihnen standen tagelang Schlange, um einen Platz zu ergattern. Einige waren gut getarnt und jeder begrüßte jeden neuen Ball mit angehaltenem Atem.

Diese Lotterie blickt auf eine mehr als 200-jährige Geschichte zurück und zeichnet sich durch eine besonders hohe Gewinnzahl von fast 2.000 aus, was nicht so überwältigend ist wie einige andere Lotterien. Die Freude und der Spaß an dieser Veranstaltung sind jedes Jahr riesig, weil so viele Menschen etwas gewinnen. Im Gegensatz zum „6 aus 49“-System der deutschen Lotterie handelt es sich bei „El Gordo“ nicht um eine Zahlenkombination, sondern um einen einzelnen Tippschein, der den Gewinn ausschüttet.

Der Jackpot heißt „El Gordo“ (Der Dicke) und der Preis für das gesamte Los beträgt 4 Millionen Euro. Stattdessen wurde er in Stücke geschnitten. In diesem Jahr wird jedes Ticket 185-mal ausgezahlt, da jede der 100.000 Losnummern so oft verkauft wird. Die Mindestanzahl an Gewinnen beträgt 9999, allerdings erhalten Sie dann nur Ihren Einsatz zurück. Gerüchten zufolge nehmen 70 % der Spanier an der Lotterie teil.

Früher brachten Wettbüros ganze Dörfer zum Feiern zusammen

Da die meisten Menschen für das zehnte Ticket nur 20 Euro zahlten, standen ihnen Gordos 400.000 Euro zu. Doch bevor das geschieht, zieht der Staat eine 20-prozentige Steuer auf alle Gewinne ab 40.000 Euro ein. Von diesen 400.000 € werden 328.000 € ausgezahlt. Jeder Spieler kann jedoch beliebig viele Tickets erwerben. Häufig werden Trinkgeldpools organisiert, was in der Vergangenheit schon mehrfach dazu geführt habe, dass Bars oder ganze Dörfer Preise in Höhe von mehreren Millionen Dollar feierten, berichtet die Tagesschau.

Der Gesamtwert der Tickets beträgt in diesem Jahr 3,7 Milliarden Euro. Knapp 2,6 Milliarden Euro Gewinn wurden ausgeschüttet.

