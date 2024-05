Die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften zielen darauf ab, den Gehalt an schädlichen Schwermetallen in Säuglingsmahlzeiten zu verringern.

Schwermetalle wie Blei, Arsen, Kadmium und Quecksilber sind für jeden Menschen gefährlich, aber für Säuglinge und Kleinkinder ist die Exposition besonders schädlich. Diese Neurotoxine können die sich entwickelnden Gehirne irreversibel schädigen, was zu langfristigen geistigen und Verhaltensstörungen führen kann.

In den letzten Jahren gab es zahlreiche Berichte, die auf alarmierend hohe Gehalte dieser schädlichen Substanzen in Babynahrung großer Unternehmen hinwiesen. Eine Studie der Interessengruppe Healthy Babies Bright Futures aus dem Jahr 2019 ergab, dass 95 % der Babynahrung Blei enthielt und ein Viertel dieser Produkte alle vier Schwermetalle enthielt. Darüber hinaus ergab eine Untersuchung des Unterausschusses für Wirtschafts- und Verbraucherpolitik des Repräsentantenhauses im Jahr 2021, dass die Schwermetallgehalte in Babynahrung die für abgefülltes Wasser festgelegten Grenzwerte übersteigen.

Die Food and Drug Administration (FDA) hat jedoch nur für zwei Arten von Säuglingsnahrung Grenzwerte festgelegt: Säuglingsreis und Saft. Der für das Jahr 2020 festgelegte Standard für anorganisches Arsen in Reisflocken war zehnmal höher als der Standard für abgefülltes Wasser. Die FDA hat im vergangenen Jahr den Entwurf eines Leitfadens für die zulässige Bleimenge in zahlreichen beliebten Babynahrungsmitteln veröffentlicht, aber noch keine zusätzlichen Beschränkungen formuliert.

Das Gesetz zur Sicherheit von Babynahrung aus dem Jahr 2024 soll dieses Problem angehen, indem es die FDA dazu verpflichtet, Höchstwerte für toxische Schwermetalle in Babynahrung insgesamt festzulegen. Der Gesetzentwurf würde auch Testspezifikationen für die Endprodukte festlegen und der FDA Zugang zu den Aufzeichnungen der Lieferanten und Hersteller gewähren.

Diese Gesetzgebung zielt darauf ab, die Sicherheit von Produkten für Babys und Kleinkinder zu gewährleisten, indem sie die Standards für die Lebensmittelsicherheit erhöht und von den Herstellern gründliche Tests verlangt, um auszuschließen, dass Schwermetalle die Nahrung für unsere Kinder verunreinigen.

"Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, und sie verdienen die Gewissheit, dass die Lebensmittel, die sie für ihre Säuglinge und Kleinkinder kaufen, sicher sind", sagte Senatorin Amy Klobuchar, D-Minnesota, in einer Erklärung zu dem von ihr mitgetragenen Gesetzentwurf. "Diese Gesetzgebung wird die Protokolle zur Lebensmittelsicherheit verbessern und die Hersteller zu umfassenderen Tests verpflichten, um das Vorhandensein von Schwermetallen in der Nahrung unserer Kinder zu verhindern."

Während einer Anhörung vor einem Unterausschuss des Senats bat FDA-Kommissar Dr. Robert Califf den Kongress um erweiterte Befugnisse zur Überwachung von Lebensmittelherstellern und zog dabei Parallelen zu der Methode, mit der die FDA die Arzneimittelhersteller überwacht.

"In den meisten Regelwerken ist die erste Verteidigungslinie die Industrie, die wir regulieren", sagte Califf. "Ähnlich wie bei der Herstellung von Medikamenten prüfen wir nicht jede Charge, aber das Unternehmen, das das Medikament herstellt, ist dazu verpflichtet, und es führt Aufzeichnungen, die wir überprüfen können. Wir würden uns wünschen, dass dies auch bei Säuglingsnahrung und generell bei wichtigen Lebensmitteln, insbesondere für Kinder, der Fall wäre.

Im Jahr 2021 hat dieselbe Gruppe von Gesetzgebern, die den neuen Gesetzentwurf eingebracht hat, darunter Klobuchar, Senatorin Tammy Duckworth aus Illinois, Abgeordneter Raja Krishnamoorthi aus Illinois und Abgeordneter Tony Cárdenas aus Kalifornien, eine ähnliche Maßnahme zur Reduzierung giftiger Schwermetalle in Babynahrung eingeführt. Sie erhielt jedoch nicht genügend Unterstützung, um weiter voranzukommen.

Als im Dezember Hunderte von Kindern von Apfelmusbeuteln betroffen waren, die hohe Blei- und Chromwerte aufwiesen, forderten diese Gesetzgeber die FDA auf, die Befugnisse ihres neu eingerichteten Programms für menschliche Lebensmittel zu nutzen, um die Situation zu lösen.

"Alle Lebensmittelhersteller sind gesetzlich verpflichtet, chemische Gefahren zu reduzieren oder vollständig zu beseitigen, auch durch vorbeugende Maßnahmen, die das Vorhandensein von Blei in ihren Produkten minimieren oder sogar eliminieren", schrieben die Gesetzgeber in einem Brief an Califf. "Es ist offensichtlich, dass die Behörde der Entwicklung von Schwermetall-Aktionswerten angesichts der jüngsten Kontamination durch bestimmte Zimt-Apfelmus- und Fruchtpüree-Produkte Vorrang einräumen muss."

Experten zufolge gelangen toxische Metalle in erster Linie über den Boden, in dem sie angebaut werden, in die Lebensmittel, die wir verzehren.

"Wenn man eine Pflanze anbaut, egal ob es sich um eine Süßkartoffel oder Reis handelt, nimmt die Pflanze die Metalle über ihre Wurzeln aus dem Boden auf", so Scott Faber, Senior Vice President für Regierungsangelegenheiten bei der Environmental Working Group, einer gemeinnützigen Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation. "Die gute Nachricht ist, dass es relativ einfach ist, giftige Metalle durch die Wahl des Anbauortes zu vermeiden".

Die Festlegung von Grenzwerten hat sich als wirksam erwiesen, fügte Faber hinzu. Laut einer Analyse der Daten aus der Total Diet Study der FDA konnte der Arsengehalt in Säuglingsmüsli um die Hälfte gesenkt werden, nachdem die FDA die empfohlenen Grenzwerte festgelegt hatte.

Die Befürworter betonen jedoch, dass strengere Vorschriften dringend erforderlich sind.

"Rechtzeitige staatliche Maßnahmen zum Schutz von Babys vor schädlichen Schwermetallen in ihrer Nahrung sind längst überfällig", sagte Paige Whipple Glidden, Kommunikationsdirektorin von Healthy Babies Bright Futures. "Mit jedem Tag, der vergeht, beginnen etwa 10.000 weitere Babys in den USA, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Die FDA muss schnell handeln, um künftige Generationen von Kindern zu schützen."

