- Die Vielfalt der Museumserlebnisse in Rheinland-Pfalz

Flucht aus dem verrückten Sommerwetter und Eintauchen in unkonventionelle Kultur

Wenn Sie dem unberechenbaren Sommerwetter entkommen und sich in die Kultur jenseits der gewöhnlichen Kunstausstellungen vertiefen möchten, bietet das Rheinland-Pfalz jetzt einen Schatz an Optionen. Eine Vielzahl von Museen bietet eine verlockende Reihe von Veranstaltungen, die von Workshops, literarischen Abenden, Filmvorführungen, historischen Kostümführungen und vielem mehr reichen.

Filmnächte in Mainz

Machen Sie sich auf den Weg nach Mainz für ein außergewöhnliches Film-Erlebnis. Ab Anfang September bringt die "Filmnächte im Museum" im Hof des Landesmuseums eine internationale Film-Schau unter dem Thema "Leuchten des Südens" auf die Bühne. Von heiteren ländlichen Komödien bis hin zu tiefgründigen Freiheitsgeschichten und fesselnden psychologischen Thrillern ist für jeden Geschmack etwas dabei, sagt der Veranstalter FILMZ e.V.

Das fesselnde Film-Programm richtet sich auch an Kinder. So lädt die Kunsthalle Mainz beispielsweise jeden Donnerstag Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zu einem offenen Workshop ein, bei dem sie bauen, malen und zeichnen können.

Kunst und Kuchen in Ludwigshafen

Machen Sie einen Ausflug ins Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen, um bei einer lockeren Diskussion über Kunst leckere Kuchen zu genießen. Die Kunsthistorikerin Ursula Dann leitet diese Gesprächsrunden und integriert ihr spezielles Wissen über das vorherige Kunstwerk in die Diskussion. Die beliebte "Kunst und Kuchen"-Veranstaltung findet einmal im Monat statt, nächste am 12. September, mit dem Thema: "Poesie der Elemente: Werden und Vergehen - Der Kreislauf des Lebens. Mensch und Natur".

Neben seinen verführerischen Tees nimmt das Wilhelm-Hack-Museum auch eine politische Haltung ein, mit dem gemeinsamen Workshop "Queerschnitt" am 17. Februar speziell für die queere Gemeinde. Die Teilnehmer sind eingeladen, gemeinsam eine Collage zu erstellen und können sogar ihre eigenen visuellen Materialien mitbringen, wie das Museum erklärt.

Marx durch die Augen seiner Frau

Das Karl-Marx-Haus in Trier bietet eine einzigartige Mischung aus Politik und Kunst durch Kostümführungen, bei denen eine Schauspielerin Karl Marx' Ehefrau Jenny von Westphalen spielt. Unter dem Motto "Menschlicher Marx. Mein Leben mit Karl" gibt sie Einblicke in ihr Leben mit ihrem revolutionären Ehemann. Die nächste Vorstellung findet am 7. September statt.

Schließlich verspricht der späte Sommer in Koblenz ein kulturelles Fest. Über 30 Studios, Galerien und Museen öffnen ihre Türen für eine unvergessliche Museumsnacht am 7. September. Das Mittelrhein-Museum lädt Kinder auch zu einem Workshop ein, bei dem sie ihre eigene Museumszeitung erstellen können.

