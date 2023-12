Die verletzungsgeplagte Serena Williams und Rafael Nadal peilen bei den Australian Open Grand-Slam-Rekorde an

Ein positiver Test bei einem Hotelangestellten in der Quarantänestation Anfang dieser Woche führte zu einer Unterbrechung des Spiels und zwang zwischen 500 und 600 Spieler, Offizielle und Betreuer in die Isolation. Inzwischen sind alle Spieler negativ auf das Virus getestet worden .

Wenn die Australian Open am Montag beginnen, haben zwei Spielerinnen die Chance, Geschichte zu schreiben: Serena Williams wird weiter versuchen, Margaret Courts Rekord von 24 Grand-Slam-Titeln einzustellen, während Rafael Nadal Federers Rekord von 20 Titeln übertreffen könnte.

Für beide verlief der Start in das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres alles andere als reibungslos.

Nadal zog sich Anfang der Woche mit einem steifen unteren Rücken vom ATP-Cup zurück, während Williams ihr Halbfinale bei den Yarra Valley Classic mit einer Verletzung der rechten Schulter aufgeben musste. Sie gab auch zu, dass der spätere Starttermin in Melbourne es ihr ermöglichte, sich von einem Achillesproblem zu erholen.

Im vergangenen Jahr war es das erste Mal seit 2006, dass Williams ein ganzes Jahr lang kein Grand-Slam-Finale erreicht hatte. Seit ihrem letzten Major-Sieg bei den Australian Open 2017 wurde sie viermal Vizemeisterin.

"Vier Jahre ohne Grand Slam sind lang, für Serena sogar länger als für viele andere Spielerinnen, und wir sind definitiv nicht glücklich mit der Situation", sagte Williams' Trainer Patrick Mouratoglou Ende letzten Jahres gegenüber Christina Macfarlane von CNN.

"Wir haben bessere Ergebnisse erwartet, aber auch die Situation war neu, und ich spreche hier darüber, dass ich Mutter geworden bin und welche Konsequenzen das hat.

"Es war ein harter Kampf, zurück zu kommen. Es hat Zeit gebraucht, mehr Zeit als wir erwartet hatten, auch mental. Es ist ein neues Gleichgewicht, das man finden muss."

Williams war schwanger mit ihrer Tochter Olympia, als sie in Melbourne ihren 23. und letzten Grand-Slam-Titel gewann. Laut Mouratoglou hat die Mutterschaft es Williams ermöglicht, ihre Prioritäten neu zu bewerten, und er stellt fest, dass sie zwar mit Verletzungen zu kämpfen hat, ihr Siegeswille aber so stark brennt wie eh und je.

"Serenas Traum ist es, seit sie ein Kind ist, Grand Slams zu gewinnen", sagt er.

"Sie hat ihr ganzes Leben dem Ziel gewidmet, Grand Slams zu gewinnen. Sie ist jeden Tag ihres Lebens auf den Trainingsplatz gekommen und hat alles dafür gegeben. Und das ist wahrscheinlich das Projekt ihres Lebens. Und das ist es immer noch. Sie glaubt immer noch, dass sie gewinnen kann.

"Natürlich fehlen noch einige Dinge. Sonst hätte sie ja gewonnen ... Aber wenn man im Finale steht, dann ist man so nah dran, dann will man es schaffen. Das ist es, was sie antreibt."

Williams trifft in der ersten Runde auf die Weltranglisten-51. Laura Siegemund, die in der gleichen Hälfte der Auslosung wie die mehrfachen Grand-Slam-Siegerinnen Simona Halep und Naomi Osaka gesetzt ist.

Die Weltranglistenerste und Heimfavoritin Ashleigh Barty führt die Auslosung an, während Sofia Kenin versuchen wird, ihren ersten Grand-Slam-Titel zu verteidigen.

Bei den Männern geht Novak Djokovic als klarer Favorit ins Turnier und hofft, seinen Rekord von acht Australian-Open-Titeln auszubauen.

Der 17-fache Grand-Slam-Sieger hat fünf seiner letzten neun Grand-Slam-Turniere gewonnen und blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück.

Zu den weiteren Anwärtern gehören Dominic Thiem, der im vergangenen Jahr bei den US Open seinen ersten Major-Titel gewann, ATP-Finals-Sieger Daniil Medvedev und natürlich Nadal, dessen einziger Sieg in Melbourne aus dem Jahr 2009 stammt.

Djokovic befindet sich in der gleichen Hälfte der Auslosung wie Thiem und der US-Open-Zweite Alexander Zverev, während Nadal von Medvedev, Stefanos Tsitsipas oder Andrey Rublev herausgefordert werden könnte.

Angesprochen auf die Aussicht, Federers Rekord zu übertreffen, blieb der Spanier zurückhaltend.

"Ich habe in meiner Tenniskarriere viel mehr erreicht, als ich mir je erträumt habe", sagte Nadal letzte Woche gegenüber Christiane Amanpour von CNN.

"Es wäre fantastisch für mich, noch einmal zu gewinnen. Aber ich weiß, dass das nicht der Schlüssel für mein Glück in der Zukunft sein wird. Es ist kein zusätzlicher Druck und es ist keine Besessenheit.

"Ich mache weiter, auf meine Weise. Wenn es klappt, fantastisch, aber wenn nicht, bin ich mehr als glücklich über alles, was mir passiert ist."

Bis zu 30.000 Fans werden täglich in den Melbourne Park gelassen, da Australien mit strengen Grenzkontrollen und rigorosen Abriegelungen erfolgreich gegen das Virus vorgegangen ist.

Der Anblick der maskenlosen Menschenmassen bei den Aufwärmspielen der Australian Open war für Sportfans, die es gewohnt sind, bei Großereignissen nur wenige - wenn überhaupt - Zuschauer zu sehen, ein Schock.

Das Gesundheitsamt des Bundesstaates Victoria gab am Freitag bekannt, dass es bei 14 612 Tests vor Ort keine Fälle von Covid-19 festgestellt habe.

Der positive Test bei einem Hotelangestellten durchbrach eine Serie von 28 Tagen, in denen es in Victoria keine Ansteckung gab.

Strenge Quarantänemaßnahmen sorgten bei der Ankunft der Spieler in Melbourne für Kontroversen. Einige wurden nach positiven Tests auf ihren Flügen für zwei Wochen in ihren Hotelzimmern eingeschlossen, andere durften ihre Zimmer für fünf Stunden pro Tag verlassen, um in biologisch sicheren Räumen zu trainieren.

Die Organisatoren änderten daraufhin den Aufwärmplan, um die 72 Spieler zu unterstützen, die unter strenger Quarantäne standen - einige von ihnen gingen direkt zum Training, sobald ihre Quarantänezeit vorbei war.

"12:54 Uhr - ENDLICH FREI von 15 Tagen strenger Quarantäne und natürlich ist mein erster Halt die Rod Laver Arena für das Mitternachtstraining!" schrieb die britische Spielerin Heather Watson auf Social Media.

"Ich habe keine Lust, noch eine weitere Nacht in einem Hotelzimmer zu verbringen, also denke ich, dass ich heute Nacht einfach hier schlafe", schrieb sie in einem anderen Beitrag.

Nach der langen Vorbereitungszeit ist es für Spielerinnen und Organisatoren zweifellos eine Erleichterung, dass die Spiele des Hauptfeldes endlich beginnen können.

