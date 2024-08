Steigerung der Nutzung des öffentlichen Verkehrs in Hamburg In Hamburg hat sich die Nutzung des öffentlichen Verkehrs erhöht. Diese Entwicklung ist besonders bei Bussen von Hochbahn und VHH zu beobachten, wie die Verkehrsbehörde der Stadt mitteilt.

"2023 war ein Rekordjahr für Busfahrgäste in Hamburg", erklärte Dennis Kraemer von der Behörde gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "So viele Menschen sind noch nie im HVV-Netz mit dem Bus gefahren."

Über 320 Millionen Fahrgäste

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 321 Millionen Fahrgäste gezählt. Zum Vergleich: 2019, vor der COVID-Pandemie, waren es etwa 290 Millionen.

Dieser Trend ist nicht auf Busse beschränkt. Auch andere öffentliche Verkehrsmittel wie die U-Bahn, S-Bahn und vhh.mobility haben von dieser Entwicklung profitiert, fügte Kraemer hinzu. Im Mai und Juni dieses Jahres wurden durchschnittlich über 2,7 Millionen Fahrgäste an Wochentagen gezählt. Im April lag die Zahl bei etwa 2,8 Millionen, rund 200.000 mehr als im Vorjahr.

"Die aggressive Ausweitung des Angebots in letzter Zeit, die Erweiterung der Randverbindungen per Bus sowie die Ausweitung der Xpress-Bus-Linien und das HVV-Germany-Ticket haben die Nachfrage nach S-Bahn, Hochbahn und VHH positiv beeinflusst", so Kraemer.

Mehr Passagierkilometer für Busse und Bahnen

Auch bei der Fahrplanänderung 2023/2024 stieg die Zahl der Fahrgäste in Bussen und Bahnen um etwa 450.000 auf durchschnittlich 2,7 Millionen pro Wochentag. Die U-Bahn verzeichnete einen Anstieg von 120.000, die S-Bahn von 79.000 und die Busse von 247.000 Fahrgästen.

Kraemer betonte weiterhin, dass Busse und Bahnen in diesem Jahr mehr Kilometer zurückgelegt haben als 2023. So hat die U-Bahn im ersten Halbjahr 2024 etwa 20.000 Kilometer mehr zurückgelegt als im ersten Halbjahr 2023, die S-Bahn etwa 100.000 Kilometer und die Busse über 700.000 Kilometer mehr.

