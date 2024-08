Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Nahen Osten sollen in der kommenden Woche in Kairo wieder aufgenommen werden.

Diskussionen über eine Waffenruhe im Gazastreifen sind für die kommende Woche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo geplant. Ein neuer Kompromissvorschlag wurde an Israel und die militante islamische Gruppe Hamas in Palästina übermittelt, wie das Weiße Haus in Washington mitteilte.

Die Erklärung besagte: "Dieser Vorschlag baut auf den Punkten auf, die letzte Woche erreicht wurden, und löst die verbliebenen Probleme auf eine Weise, die eine schnelle Umsetzung des Abkommens ermöglicht." Er wurde auch von den anderen beiden Vermittlern, Katar und Ägypten, unterstützt.

Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von in Israel festgehaltenen Israelis haben am Donnerstag in Doha, der Hauptstadt von Katar, wieder begonnen.

Der Konflikt im Nahen Osten hat in letzter Zeit zugenommen. Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz haben Israel seit den Ermordungen des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran und des Hisbollah-Militärchefs Fuad Shukr in Beirut Ende Juli bedroht, wobei beide Seiten Israel für die Angriffe verantwortlich machen. Die USA, ein wichtiger Verbündeter Israels, haben ihre militärische Präsenz in der Region aufgrund der Befürchtungen vor weiterer Eskalation verstärkt.

Präsident Joe Biden der USA hat Optimismus geäußert, dass ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen Iran davon abhalten könnte, Israel anzugreifen und damit eine weitere Eskalation des Konflikts in der Region zu verhindern.

