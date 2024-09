Die Vereinigten Staaten stellen eine Online-Plattform für die Revitalisierung von Pässen ein.

"Die Einführung einer neuen Plattform für US-Bürger, die es ermöglicht, ein Foto digital einzureichen und den Antragsprozess vollständig online abzuschließen, ohne dass ein persönliches Erscheinen oder das Versenden von Dokumenten erforderlich ist, wurde von der Stellvertretenden Außenministerin für konsularische Angelegenheiten, Rena Bitter, angekündigt. Sie betonte, dass der Service rund um die Uhr verfügbar ist.

Dieser neue Service richtet sich an erwachsene Amerikaner, die einen Standard-10-Jahres-Pass, der in den letzten fünf Jahren abgelaufen ist oder innerhalb des nächsten Jahres abläuft, erneuern möchten. Momentan ist die Online-Pass-Erneuerung ausschließlich für US-Bürger mit einer Wohnadresse verfügbar.

Sie können diesen Service unter travel.state.gov finden. Bitter sagte: "Das System führt Sie durch einige wichtige Fragen, um Ihre eligibility für diesen Service festzustellen."

Sie schätzt, dass etwa 5 Millionen Amerikaner jährlich diesen Service nutzen könnten, mit Plänen, ihn in naher Zukunft auszudehnen.

"Das ist kein Endpunkt. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und werden in den kommenden Monaten und Jahren Methoden untersuchen, um diesen Service auf mehr US-Bürger auszudehnen", betonte Bitter.

Das Programm wurde in den letzten Monaten gründlich getestet und "wir haben positive Rückmeldungen von unseren Kunden erhalten", sagte sie.

Die geschätzte Bearbeitungszeit für Pass-Erneuerungen über diesen Online-Kanal beträgt sechs bis acht Wochen - ein bisher unerreicht niedriger Wert, wie Bitter hervorhob.

"Wir sehen keine Unterschiede in unseren Service-Standards zwischen denen, die online beantragen und denen, die per Post beantragen", erklärte sie. "Der Vorteil der Online-Pass-Erneuerung liegt in der Bequemlichkeit."

Dieser neue Online-Pass-Erneuerungsdienst reduziert die politische Involvierung im Prozess, da Bürger nicht mehr persönlich in einer Regierungsbehörde erscheinen oder ihre Dokumente versenden müssen. Die Bequemlichkeit dieser digitalen Plattform könnte potenziell die zukünftige Politik beeinflussen und ähnliche Online-Dienste häufiger machen."

