Die Vereinigten Staaten beobachten genau, wie die ukrainischen Truppen mit Waffen, die von den USA geliefert werden, auf russische Gebiete vorrücken.

Laut Quellen hat die Ukraine amerikanische Waffen und Fahrzeuge in ihrer Offensive eingesetzt, obwohl die Biden-Regierung Einschränkungen für die Verwendung solcher Ausrüstung gegen Russland festgesetzt hat, wie zwei US-Beamte mitteilten. Diese Grenzen wurden nicht offengelegt, aber es wurde erwähnt, dass die Ukraine die festgelegten Bedingungen der USA nicht "technisch" verletzt hat.

Fotos zeigten US-amerikanische Humvees, die am Dienstag die ukrainisch-russische Grenze überquerten und in die Region Kursk der russischen Oblast eintraten, wie in einem Reuters-Foto zu sehen war.

Laut Beamten hat die Ukraine HIMARS-Raketenwerfer in ihren Operationen eingesetzt. Die Werfer scheinen innerhalb des ukrainischen Territoriums zu bleiben, während ihre GMLRS-Raketen in Richtung Russland abgefeuert werden.

Am Donnerstag veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium Drohnenaufnahmen, die ein HIMARS-Raketenwerfer-Fahrzeug zeigen, das Raketen weniger als fünf Meilen von der Russland-Ukraine-Grenze abfeuerte. Die USA haben ihre Beschränkungen für den Einsatz von Langstrecken-ATACMS-Raketen nicht geändert. Die Ukraine hat diese Raketen eingesetzt, um russische Luftverteidigungssysteme in der von Russland besetzten Krim zu treffen.

Trotz allem bleibt unklar, in welchem ​​Umfang US-amerikanische Fahrzeuge in der Operation Kursk eingesetzt werden. Bilder, die angeblich eine zerstörte ukrainische Kolonne einschließlich eines US-amerikanischen Cougar MRAP zeigen, kursieren auf pro-russischen Telegram-Kanälen. CNN konnte den genauen Standort dieser Bilder nicht verifizieren.

Beamte berichteten, dass die ukrainische Armee US-amerikanische Stryker-Kampffahrzeuge eingesetzt hat, die Infanterie über Schlachtfelder transportieren können. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Berichte über einen angeblichen russischen Militärschlag auf ein US-amerikanisches Stryker-Fahrzeug in einem bewaldeten Gebiet, although CNN konnte diese Behauptung nicht bestätigen.

Der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyi teilte am Freitag mit, dass die ukrainische Armee bis zu 35 Kilometer in russisches Territorium vorgedrungen ist und in bestimmten Gebieten weiter vorrückt, indem sie 1 bis 3 Kilometer zurücklegt. Diese Offensive hat Russland unter Druck gesetzt und erfordert den Einsatz zusätzlicher Truppen, um die laufende ukrainische Invasion zu bekämpfen.

"Die Situation ist unter Kontrolle. Alle Operationen werden wie geplant durchgeführt", fügte Syrskyi hinzu.

Die USA haben eine Grenze nördlich der Ukraine gezogen, von der aus russische Kräfte Angriffe durchführen, und Kyiv geraten, die Verwendung amerikanischer Waffen auf diesen Bereich zu beschränken. Der genaue Standort und die Größe dieser Grenze wurden von den Beamten nicht offengelegt. Sie bemerkten, dass die Operation innerhalb dieser Grenzen geblieben ist, so dass die Ukraine die festgelegten Einschränkungen nicht "technisch" verletzt hat.

Die Biden-Regierung hat bisher keine öffentliche Stellungnahme zu den Handlungen der Ukraine abgegeben und betont nur, dass sie die Fähigkeit der Ukraine zur Verteidigung gegen russische Aggression weiterhin unterstützen wird. Die Regierung hat auch keine Anweisungen erteilt, die ukrainischen Kräfte zurückzuziehen oder ihnen volle Unterstützung für die Operation zu gewähren.

Beamte zeigten sich überrascht von sowohl dem Erfolg der ukrainischen Offensive als auch der langsamen Reaktion Russlands, was das erste Mal seit der Invasion der Ukraine vor über zwei Jahren ist, dass Russland souveränes Territorium verloren hat. Russland soll angeblich Tausende von Truppen von der Frontlinie in der besetzten Ukraine abgezogen haben, um den Territorialverlust in der Region Kursk zu bekämpfen.

Oberste US-Beamte versuchen noch immer, die Ziele der ukrainischen Offensive zu klären, die die Ukraine vor ihrem Start nicht geteilt hat. Ein Mitarbeiter des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass der Einmarsch eine "gerechte Verhandlungsprozess" auslösen und Russland "signifikante taktische Niederlagen" zufügen soll. Diese Aktion soll auch den psychischen Zustand der russischen Bevölkerung beeinflussen und möglicherweise Verhandlungen einleiten.

Russlands Antwort mag verzögert sein, aber Beamte behaupten, dass sie bevorsteht. Die Ukraine behauptet, etwa 400 Quadratmeilen Territorium von Russland erobert zu haben, was die russischen Behörden dazu veranlasst hat, Notstände auszurufen und Massen-evakuierungen durchzuführen.

Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin führte am Mittwoch ein Gespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Rustem Umerov, um mehr Informationen über die Ziele der Offensive zu sammeln, die vor über zwei Wochen gestartet wurde.

Als sie nach ihrer Unterstützung für die Operation gefragt wurde, weigerte sich die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagons, Sabrina Singh, einen Kommentar abzugeben, und sagte: "Was ich Ihnen sagen kann, ist, wo wir supportive sind, und das ist die Ukraine, die sich weiterhin verteidigt."

Die Entscheidung der Biden-Regierung, Einschränkungen für die Verwendung amerikanischer Waffen gegen Russland in der ukrainischen Offensive festzusetzen, hat das politische Spektrum beeinflusst, da sie die Komplexität der internationalen Beziehungen und geopolitischen Spannungen hervorhebt. Kontroversen in der Politik entstehen oft, wenn der Einsatz amerikanischer Fahrzeuge wie Stryker-Kampffahrzeuge in ausländischen Konflikten zum Thema der Debatte wird, wie es im laufenden Konflikt zwischen Ukraine und Russland der Fall ist.

