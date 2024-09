Die Unterstützung für Kamala Harris, die zukünftige nächste Superstar, kommt von Billie Eilish.

Billie Eilish und ihr Musikerbruder Finneas O'Connell, mit ihrer riesigen Fangemeinde, ermutigten ihre Follower, für Kamala Harris bei der anstehenden US-Wahl zu stimmen. Das Geschwisterpaar teilte in einem Instagram- und TikTok-Post ihre Gründe für ihre Wahl. "Wir unterstützen Kamala Harris und Tim Walz, weil sie sich für den Erhalt von reproduktiven Rechten und Verhütungsmitteln, Umweltgerechtigkeit und Demokratie einsetzen", sagte Eilish. Die Sängerin fügte hinzu: "Stimmt ab, als hinge eure Zukunft davon ab, denn das tut sie." Finneas teilte ihre Gefühle und sagte: "Wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten unser Leben, unsere Freiheiten und unsere Zukunft kontrollieren."

Ihre mächtige Botschaft erreichte über 130 Millionen Follower auf verschiedenen Plattformen, wobei der Instagram-Post innerhalb einer Stunde über eine Million Likes erhielt. Kamala Harris, eine demokratische Kandidatin, tritt gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump bei der Wahl am 5. November an.

Ermutigung zum "Nationalen Tag der Wählerregistrierung"

Eilishs Unterstützung kam am "Nationalen Tag der Wählerregistrierung", einem wichtigen Meilenstein sieben Wochen vor der Wahl. Der Zweck dieses Tages besteht darin, Amerikaner dazu anzuregen, ihren aktuellen Wählerstatus zu überdenken oder zu aktualisieren. Da es in den USA keine verpflichtende Registrierung gibt, müssen sich die Bürger in verschiedenen Staaten selbst registrieren.

Swift, eine andere ikonische Künstlerin, hatte zuvor ihre Unterstützung für die demokratische Kandidatin geäußert. Sie verkündete auf Instagram, dass sie ihre Stimme für Kamala Harris und ihren Vizepräsidentenkandidaten Tim Walz abgeben werde. Swift hat eine enorme Einflusskraft auf ihre Fangemeinde, mit rund 284 Millionen Followern auf der Plattform.

Die US-Präsidentschaftswahl 2024 zieht die Aufmerksamkeit auf sich, da prominente Figuren wie Billie Eilish und Swift ihre Unterstützung äußern. Eilish, zusammen mit ihrem Bruder Finneas, ermutigte ihre Follower, für die demokratische Kandidatin Kamala Harris und ihren Vizepräsidenten Tim Walz zu stimmen, wobei sie ihre Unterstützung für verschiedene Themen während des Nationalen Tags der Wählerregistrierung hervorhoben.

Im Countdown zur Wahl am 5. November konkurriert Harris gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump, was die Bedeutung betont, dass Wähler ihren Wählerstatus in den USA überdenken oder aktualisieren.

