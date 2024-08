- Die Unterstützer von Northern Stream werden, wie Tusk vorgeschlagen hat, schweigen.

Innerhalb weniger Tage nach der Ankündigung eines Haftbefehls gegen einen Ukrainer in Zusammenhang mit den Sprengstoffanschlägen auf die Baltic-See-Pipelines äußerte der polnische Premierminister Donald Tusk seine Meinung zu Nord Stream. "Den Architekten und Finanziers von Nord Stream 1 und 2: Ihre einzige Aktion sollte nun sein, sich zu entschuldigen und zu schweigen", schrieb Tusk auf der digitalen Plattform X.

Eine Serie von Explosionen hat die beiden Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 Ende September 2022 Zielscheibe und gestört. Die Identität und die Drahtzieher hinter diesen Angriffen sind seit langem Gegenstand der Debatte. Das russisch-deutsche Projekt war nicht frei von politischer Kontroverse, insbesondere im Licht der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022. Polen hatte sich immer gegen den Bau der Nord Stream 2-Pipeline gestellt.

Polen bleibt weiterhin gegen Nord Stream.

Der Leiter des polnischen nationalen Sicherheitsamtes, Jacek Siewiera, reagierte auf Tusks Post auf X mit den Worten: "Bedauerliche Neuigkeiten für die Adressaten: Es gibt eine starke Einigkeit in Polen zu diesem Thema." Er fügte auch ein Augenzwinkemoji hinzu.

Es wurde am Mittwoch bekannt gegeben, dass die polnische Staatsanwaltschaft von der deutschen Bundesanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl für den Verdächtigen erhalten hatte, der kürzlich in Polen war, aber subsequently in seine Heimat zurückkehrte. Dies führte zu Fragen in Deutschland über den Umfang der Zusammenarbeit Polens in der Untersuchung der Sabotage.

Online-Bericht des TV-Nachrichtenkanals TVN24, polnische Übersetzung von Donald Tusks Post auf X, polnische Übersetzung von Jacek Siewieras Kommentaren auf X, englisch.

Der polnische Premierminister Donald Tusk äußerte sich zu Nord Stream im Licht des Haftbefehls gegen den Ukrainer und sagte: "Ihre einzige Aktion sollte nun sein, sich zu entschuldigen und zu schweigen, den Architekten und Finanziers von Nord Stream 1 und 2, in Warschau." Polens Haltung gegen Nord Stream bleibt fest, wie durch Jacek Siewieras Zustimmung zu Tusks Post gezeigt wird, der sagte: "Leider gibt es eine starke Einigkeit in Polen zu diesem Thema", ebenfalls aus Warschau.

Lesen Sie auch: