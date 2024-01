Die unglaubliche Geschichte eines Mannes, der eine unwahrscheinliche Verbindung mit einem Kraken einging

Verzaubert begann er, dieser unglaublich scheuen Kreatur zu folgen, und versuchte zu beweisen, dass er kein Raubtier war, indem er sich in ihrer Gegenwart ganz still verhielt. Wochenlang wich sie ihm aus: Sie versteckte sich in ihrem Bau, tarnte sich oder drückte ihren flüssigen Körper in die nächste Ritze, um zu entkommen.

Und dann, nach 26 Tagen fast obsessiven Werbens, streckte sie die Hand aus und berührte ihn.

In der neuen Netflix-Dokumentation "My Octopus Teacher" berührt dieser zärtliche Moment auf eine Art und Weise, wie man es von einem Kraken-Tentakel, der sich um eine menschliche Hand wickelt, nie erwartet hätte.

Der 2010 gedrehte Film My Octopus Teacher" beschreibt das Jahr, das Craig Foster damit verbrachte, eine einzigartige Beziehung zu einem außergewöhnlichen Lebewesen aufzubauen. Die Naturdokumentation wurde acht Mal für den Jackson Wild Media Award nominiert und gewann den Preis für den besten Spielfilm auf dem EarthxFilm Festival.

Foster konnte intime Momente aus dem kurzen Leben dieser Krake einfangen, indem er ihr ein Jahr lang jeden Tag bis zu zwei Stunden lang folgte: "Wenn man über Monate hinweg das Vertrauen dieses Tieres gewinnt, wird es einen bis zu einem gewissen Grad ignorieren und sein normales Leben weiterführen und einem erlauben, in seine geheime Welt einzutauchen", so Foster gegenüber CNN.

Wir sehen, wie sie einen Hai überlistet, indem sie auf dessen Rücken mitfährt, wie ihr ein neuer Tentakel wächst, nachdem sie einen Haiangriff überlebt hat, und wie sie schließlich nach dem Legen eines Geleges von Eiern dahinsiecht.

"Der Oktopus zeigte mir viele Verhaltensweisen, die für die Wissenschaft völlig neu waren, weil dieses Tier mir vertraute", sagt er.

Der beeindruckendste Moment für Foster war, als sie ihm erlaubte, sie auf der Jagd zu begleiten: "Es ist nicht so, dass man in einem Jeep sitzt und an Land auf eine Jagdszene trifft", erklärt er. "Im Wasser ist es sehr intim. Wenn sie sich entscheidet, dich in ihre Welt zu lassen ... ist das ein ganz besonderer Moment, in dem du nicht nur akzeptiert wirst, sondern in dem sich deine Anwesenheit für sie auch natürlich anfühlt, als würdest du zu ihr gehören."

Foster hat die letzten zehn Jahre damit verbracht, in einem Seetangwald im Atlantik vor der Westküste Südafrikas zu tauchen, wo die Wassertemperaturen auf bis zu 8 Grad Celsius fallen können.

Er beschreibt diesen als "Kap der Stürme" bekannten Meeresabschnitt als "die tückischste Küste der Welt". Während manche Schwimmer Haie oder andere Raubtiere fürchten, sagt Foster, dass die größte Gefahr für sein Leben darin besteht, von einer großen Welle auf einen Felsen geschleudert zu werden.

Foster begann sein tägliches Tauchprogramm, um mit einer Depression fertig zu werden, die ihn ausgelaugt und entfremdet hatte. "Ich hatte zu kämpfen. Die einzige Möglichkeit, mich zu heilen, sah ich im Ozean, dem Ort, an dem ich als Kind immer glücklich war."

Das Eintauchen in die Unterwasserwelt hat seinen Geist beruhigt, sagt er. Im Laufe der Jahre haben andere Tiere den Kontakt gesucht, darunter Otter, Wale, Tintenfische und sogar Haie. "Sie haben sich entschieden, zu mir zu kommen und diesen Kontakt herzustellen, was einen Moment des Vertrauens und der Verletzlichkeit zeigt", sagt er. "Es ist jedes Mal atemberaubend und heilsam.

Aber nichts ist vergleichbar mit der einmaligen Bindung, die er mit der Krake eingegangen ist, sagt er.

Foster sagt, die größte Lektion, die sie ihn gelehrt hat, ist, dass wir Menschen Teil der uns umgebenden natürlichen Welt sind und nicht nur Besucher.

"Die eigene Rolle und der eigene Platz in der natürlichen Welt ist das wertvollste Geschenk, das uns gegeben wurde.

