Die Ukraine verstärkt ihren Einfluss auf russische Länder

Obwohl die ukrainische Verteidigung in Donezk eine beachtliche Herausforderung darstellt, machen die Truppen dem Bericht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyj zufolge Fortschritte auf russischem Boden. Der Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi informierte Zelenskyj über die Stärkung ihrer Positionen in der Region Kursk und die Erweiterung des stabilisierten Gebiets, wie am X. Tag bekannt gegeben wurde. Es wurden jedoch keine neuen Details zu den eingenommenen Städten und Gebieten in Kursk bekannt gegeben.

Gegenwärtige Berichte aus Kiew deuten darauf hin, dass die Ukraine die Kontrolle über mehr als 80 Städte und 1.500 Quadratkilometer Gebiet in der Region Kursk hat. Diese Zahlen bleiben jedoch unbelegt und Schätzungen gehen davon aus, dass sie etwa der Hälfte der Angaben Kiews entsprechen.

Zelenskyj lobte die Zunahme der Anzahl an russischen Kriegsgefangenen, die von der Ukraine gemacht wurden, und dankte den Soldaten und Kommandeuren, die dafür verantwortlich sind. Er betonte, dass die Gefangennahme russischer Personen die Freilassung eigener Kämpfer und Zivilisten durch Russland näher bringt. Zelenskyj möchte durch die laufende Offensive Druck auf Moskau ausüben, um einen Ende des Kriegs durch Verhandlungen zu erreichen. Die russische Perspektive darauf hat sich jedoch aufgrund des militärischen Vorstoßes Kiews weiter entfernt.

Aggressive russische Angriffe in Donezk

Russische Militärblogger berichten von Schwierigkeiten für ihre Truppen in der Region Kursk, während das russische Verteidigungsministerium weiterhin den Tod von Hunderten ukrainischer Soldaten behauptet. Inoltre hat Russland angeblich Luftangriffe gegen die ukrainische Nachbarregion Sumy durchgeführt, von wo aus Kyiv-Truppen angeblich mit geschätzten 10.000 Mann in Kursk eindrangen. Laut ukrainischen Berichten wurden zahlreiche Fahrzeuge in einem Wohngebiet in Brand gesetzt, wodurch zwei Personen verletzt wurden.

Die ukrainische Luftwaffe behauptet, eine strategisch wichtige Brücke während ihres Vorstoßes in der Region Kursk zerstört zu haben, wodurch eine wichtige Versorgungslinie für russische Truppen blockiert wurde. Zuvor hatten russische Berichte angegeben, dass die Brücke unter ständigem ukrainischem Feuer zerstört worden war. Berichte aus russischen Medien zufolge sind nun mehr als 30 Städte an der Grenze zu Ukraine von dem Rest des Territoriums isoliert.

Zelenskyj gab Updates zum laufenden Konflikt in der umstrittenen östlichen ukrainischen Region Donezk, wo zahlreiche russische Angriffe gemeldet wurden. Er sagte, dass die Kräfte in Donezk hart daran arbeiten, diese Angriffe abzuwehren und die Eindringlinge zu eliminieren. Zelenskyj bestätigte auch, dass die Ukraine weiterhin Verhandlungen mit ihren westlichen Verbündeten führt, um zusätzliche Waffenlieferungen zu sichern.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyj lobte Die Kommission für ihre Rolle bei der Befragung und Verarbeitung von russischen Kriegsgefangenen in der Ukraine. Die Bedeutung der Arbeit der Kommission, wie Zelenskyj sie sieht, liegt darin, wertvolle Informationen zu gewinnen und möglicherweise Licht in die Taktiken Russlands im laufenden Konflikt zu bringen.

Im Licht der russischen Behauptungen der ukrainischen Infiltration in der Region Kursk ist Die Kommission auch damit beauftragt, diese Behauptungen zu untersuchen und für Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Durchführung sowohl ukrainischer als auch russischer Kräfte zu sorgen.

