Die Ukraine kündigt Fortschritte in ihren Offensivoperationen in der von Russland kontrollierten Region Kursk an.

Er strebt danach, zahlreiche Bewohner im Dorf Mala Loknya einzufangen, das etwa 13 Kilometer jenseits der Grenze liegt. Zelensky hatte zuvor vorgeschlagen, dass Gefangene im Austausch für ukrainische Soldaten ausgetauscht werden sollten, die in Russland inhaftiert sind.

Die ukrainische Armee hat am 6. August einen überraschenden Angriff in der Grenzregion von Kursk gestartet. Laut Syrskys Angaben vom Donnerstag haben sie mehr als 1000 Quadratkilometer des Gebiets und 82 Siedlungen erobert und sind "35 Kilometer in russisches Territorium vorgedrungen".

Das Ziel besteht teilweise darin, Druck auf Russland auszuüben, um einen "fairen Verhandlungsprozess" einzuleiten, angesichts des russischen Konflikts in Ukraine, wie es der Berater des Präsidenten, Michailo Podoliak, am Freitag empfohlen hat.

Andererseits hat Russland bekanntgegeben, dass ab Montag fünf weitere Stellen in der benachbarten Region Belgorod evakuiert werden. Laut Gouverneur Vyaсheslav Gladkov, der über den Telegram-Nachrichtendienst berichtete, wird der Zugang zu diesen Orten in der Nähe der ukrainischen Grenze beschränkt. Der Zugang zu einem weiteren Ort wird ebenfalls vorübergehend verboten.

