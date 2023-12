Die Ukraine hofft auf eine Nationalmannschaft, die an der "vordersten Front des Fußballs" spielt, um die Stimmung bei der Weltmeisterschaft zu heben

Da der russische Druck auf die strategisch wichtige Stadt in der Ostukraine zunimmt, in der zwei Drittel der Häuser zerstört sind, scheint ein internationales Fußballspiel in der schottischen Stadt eher irrelevant zu sein.

Der Ukrainer Taras Berezovets, der vor dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar als politischer Analyst arbeitete und sich seitdem den ukrainischen Spezialkräften angeschlossen hat, ist da anderer Meinung.

Wie viele andere seiner "Waffenbrüder" - denn Fußball war in der Ukraine schon immer die Sportart Nummer eins - wird Berezovets sein Bestes geben, um die Entwicklungen im WM-Endspiel seines Landes gegen Schottland am Mittwoch zu verfolgen.

Wenn die Ukraine im Hampden Park gegen Schottland gewinnt und dann am Sonntag in Cardiff gegen Wales siegt, hat das Land die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar noch in diesem Jahr geschafft.

Nach Angaben von Berezovets wird derzeit an einer Übertragung des Spiels gearbeitet. Aber selbst wenn das für die Menschen an der Front nicht möglich ist, werden sich die Kämpfenden versammeln und das Spiel im Radio hören, wenn sie können.

"Wenn die Fußballmannschaft spielt, schaut das ganze Land zu. Fußball ist der beliebteste Sport in der Ukraine, er ist extrem populär", sagte Berezovets am Telefon gegenüber CNN Sport aus dem umkämpften Süden des Landes.

"Ich denke, dass das ganze Land unsere Nationalmannschaft unterstützen wird, besonders während des Krieges. Die Menschen freuen sich auf das Spiel gegen Schottland. Die Bedeutung dieses Spiels ist sehr hoch, vor allem für die Streitkräfte.

"Dies wäre ein entscheidender Moment, vor allem für die Armee. Es wäre sehr wichtig für unseren Geist in diesen schweren Zeiten."

Mit dem Druck fertig werden

Eine solche Erwartungshaltung und Unterstützung mag für die ukrainischen Spieler eine schwere Last sein, aber die Mannschaft scheint sie als zusätzliche Motivation zu nutzen.

Einen Tag vor dem Anpfiff in Schottland tummelten sich die Spieler und die Betreuer in ihrem Hotel in Glasgow, mit Schieberegler und Kaffee in der Hand.

Das ist ein krasser Gegensatz zur Realität in der Ukraine und für einige aus der Mannschaft ein unangenehmes Gefühl.

Wie um die unterschiedlichen Realitäten zu unterstreichen, beginnt das Spiel in Schottland, wenn in einigen Regionen der Ukraine die Ausgangssperre beginnt.

Auch wenn die Dinge oberflächlich betrachtet ruhig erscheinen, ist es schwer vorstellbar, welche Gedanken den Spielern durch den Kopf gehen müssen, die alle die schrecklichen Szenen in ihrer Heimat miterlebt haben.

Viele von ihnen haben noch Familienangehörige in der Ukraine, wurden aber von der ukrainischen Regierung dazu gedrängt, an dem Turnier teilzunehmen, um das Land auf der Weltbühne zu vertreten - ein starkes Symbol für ein Land, das angegriffen wird.

"Das ist ein Plus und ein Minus. Es verdoppelt die Motivation, gibt einem aber auch das Gefühl, keinen Fehler machen zu dürfen", sagte Oleksandr Glyvynskyy, der Medienbeauftragte des ukrainischen Teams, gegenüber CNN Sport im Hotel des Teams in Glasgow.

"Es ist wichtiger, im eigenen Land zu gewinnen, den größten Sieg der Unabhängigkeit zu erringen, aber Fußball ist natürlich auch wichtig.

"Hier haben wir unsere Frontlinie. Die Frontlinie des Fußballs. Die Weltmeisterschaft ist ein großes Ziel."

Vorbereitung auf das Trainingslager

Da ein Aufenthalt in der Ukraine zu gefährlich war, befindet sich die Mannschaft seit dem 1. Mai in einem Trainingslager in Slowenien.

Die ersten, die dort ankamen, waren die vier Spieler, die noch in der Ukraine leben, sowie ein Großteil des Betreuerstabs. Viele von ihnen werden nach Beendigung ihrer Tätigkeit in der Nationalmannschaft in ihr Land zurückkehren.

Die Spieler der ukrainischen Vereine Shakhtar Donetsk und Dynamo Kyiv, die an Freundschaftsspielen in ganz Europa teilgenommen hatten, kamen als Nächstes, bevor die Spieler aus den anderen europäischen Ligen nach Abschluss ihrer nationalen Saison eintrafen.

Torhüter Andriy Lunin stieß am Montag als letzter zum Team, nachdem er beim Sieg von Real Madrid im Champions-League-Finale gegen Liverpool nicht eingesetzt worden war.

"Die Bedingungen [in Slowenien] waren sehr gut. Die Menschen waren sehr freundlich, sie haben uns sehr unterstützt", sagte Glyvynskyy.

"Die Einrichtungen waren perfekt. Die Umgebung war großartig, denn es gab Berge und einen Park, die Landschaft war wie ein Märchen.

"Aber es ist nicht einfach, wenn man nicht zu Hause ist. Wir wären alle gerne zu Hause, aber andererseits wissen wir, dass sie dort nicht sicher wären.

Die Ukraine wollte während des Trainingslagers mehr Wettbewerbsspiele bestreiten, konnte aber nur drei inoffizielle Freundschaftsspiele absolvieren.

Trotzdem waren die Trainer mit der harten Arbeit der Spieler zufrieden, und die Mannschaft ist zuversichtlich, Schottland Probleme bereiten zu können.

"Die Stimmung ist gut. Jeden Tag hören wir die Nachrichten, sie sprechen mit ihren Angehörigen, aber [...] die Spieler sind Profis. Sie wissen, dass sie sich auf das Spiel konzentrieren müssen", fügte Glyvynskyy hinzu.

"Die Erwartungen in der Ukraine sind sehr hoch und sie wollen mit ganzem Herzen einen großen Erfolg für die Ukraine erreichen, um die Stimmung im Land zu heben."

In einer emotionalen Pressekonferenz am Dienstagabend war der ukrainische Starspieler Oleksandr Zinchenko weinerlich, als er auf die vergangenen Wochen angesprochen wurde, sagte aber, die Mannschaft sei in einer "Kampfstimmung".

"Es ist unmöglich, diese Gefühle zu beschreiben, wenn man nicht in dieser Position ist. Die Dinge, die jetzt in unserem Land passieren, sind nicht akzeptabel. Es ist etwas, das ich nicht einmal beschreiben kann", sagte er vor Reportern.

"Deshalb müssen wir diese Aggression stoppen. Wir müssen siegen. Die Ukraine ist ein Land der Freiheit. Die Ukraine wird niemals aufgeben."

Fußball und Politik

Ukrainische Spieler stellten die Mehrheit der Mannschaften der Sowjetunion vor deren Auflösung 1991, und die Klubmannschaften von Dynamo Kiew und Shakhtar Donetsk haben in den großen europäischen Fußballwettbewerben stets überdurchschnittlich gut abgeschnitten.

"In kritischen Momenten unserer Geschichte war der Fußball das Spiel, das vielen Ukrainern Mut gemacht hat", sagte Berezovets und verwies auf die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 als eine weitere Gelegenheit, bei der die Nationalmannschaft der Ukraine durch internationale Spiele Hoffnung gab.

Diese Helden der Vergangenheit haben die heutige Generation dazu inspiriert, Licht in die dunkelsten Zeiten zu bringen, aber niemand erwartet, dass der Gegner am Mittwoch weich wird.

Schottlands Kapitän Andy Robertson sagt, dass seine Mannschaft genauso entschlossen ist, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, und dass sie während des Spiels die Kulisse vergessen muss.

"Wir haben großes Mitgefühl mit dem ukrainischen Volk, natürlich haben wir das", sagte Robertson gegenüber Reportern.

"Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass jeder im schottischen Verband und in dieser Mannschaft von Anfang an hinter ihnen gestanden hat. Was wir dort gesehen haben, ist entsetzlich.

"90 oder 120 Minuten lang müssen wir unsere Gedanken trennen. Wir wollen zur Weltmeisterschaft, wir müssen bereit sein für die Herausforderung und die Emotionen, die die Ukraine bieten wird.

Rund 2.000 ukrainische Fans werden im Stadion erwartet, um das Spiel zu sehen, und viele von ihnen wurden von Gruppen wie der Association of Ukrainians in Great Britain (AUGB) unterstützt.

Yevgen Chub ist der Schatzmeister der Organisation in Glasgow und hat vielen Ukrainern bei der Beschaffung von Eintrittskarten geholfen.

Er sagt, das Spiel verspreche eine emotionale Angelegenheit zu werden, Sieg oder Niederlage.

"Die Ukraine zeigt, dass es sie noch gibt, sie ist nicht etwas, das jemand auslöschen will. Die Nation existiert immer noch, und die Nation kämpft immer noch überall", sagte er gegenüber CNN Sport vor dem Hampden Park.

"Jeder versucht, die Ukraine und das ukrainische Volk zu unterstützen."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com