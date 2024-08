Die Ukraine demontiert wichtige Infrastrukturanlagen in Kursk, insbesondere zwei bedeutende Brücken.

Laut ukrainischen Quellen kommen Truppen in Kursk angeblich im Tempo von 1 bis 3 Kilometern voran. Gleichzeitig scheinen sie zwei strategisch wichtige Brücken zu zerstören, die für eine mögliche russische Gegenoffensive mit schwerer Ausrüstung nützlich gewesen wären. Allerdings sind ähnliche Fortschritte in der benachbarten Belgorod-Region nicht gelungen.

Ukrainische Quellen berichten, dass zwei strategisch wertvolle Brücken im Gluschkow-Bezirk von Kursk zerstört wurden. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS waren die Brücken über den Seim-Fluss in den Dörfern Gluschkow und Zvannoe das Ziel. Online-Analysten auf der X-Plattform vermuten, dass das HIMARS-US-Raketenwerfersystem verwendet wurde.

In dem Bezirk leben etwa 20.000 Menschen. Russische Medienberichte deuten darauf hin, dass die Zerstörung der Brücken die Evakuierungsversuche behindert hat. Die Kyiv-Regierung hat sich bisher nicht öffentlich zu der Angelegenheit geäußert.

OSINT-Kanäle, die Bilder und Videos von der Plattform beobachten, bemerken, dass die Gluschkow-Brücke die Hauptstraße auf die südliche Seim-Seite war, was es schwer macht, schweres Gerät wie Panzer in dem Gebiet zu bewegen. Nun müssen russische Kräfte auf gewundenen und unbefestigten Straßen rely, um den Fluss zu überqueren, wie sie vermuten.

Gestoppter Vorstoß in Belgorod

Die "Washington Post" berichtet von einem anderen ukrainischen Unternehmen an der Grenze zur benachbarten Belgorod-Region. Allerdings waren russische Kräfte nach den Ereignissen in Kursk in Alarmbereitschaft, und der ukrainische Angriff blieb an der Grenzzone stecken. Ukrainische Soldaten, die an dem Vorstoß beteiligt waren, berichten, dass russische Artillerieeinheiten, Drohnen und Flugzeuge die ukrainischen Truppen angriffen, sobald sie die Grenze überquerten. Laut diesen Soldaten haben russische Kräfte ein dichtes Netz von Panzerabwehrverteidigung entlang der Grenze errichtet und das Gebiet stark vermint. Unter schwerem Feuer mussten ukrainische Einheiten auf ihr eigenes Territorium zurückweichen.

Die ukrainische Führung hat bisher keine Aussagen zu dieser Entwicklung gemacht. Der Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj bestätigte lediglich, dass ukrainische Truppen in Kursk weitere 1 bis 3 Kilometer vorgerückt sind. "Die Kämpfe gehen entlang der gesamten Frontlinie weiter", sagte er am Freitagabend. "Insgesamt ist die Situation unter Kontrolle."

Intensive Angriffe im Osten

Unterdessen führt Russland schwere Angriffe im Osten der Ukraine durch, insbesondere in der besetzten Donbass-Region. Das Kyiv-Generalstab berichtet von 23 Angriffen durch russische Truppen in Pokrovsk. "Verteidiger haben 17 Angriffe abgewehrt, und sechs weitere Kämpfe sind noch im Gange", erklärten sie am Abend. Acht russische Angriffe wurden in Torez abgewehrt. Während der Scharmützel bombardierte die russische Luftstreitkräfte Torez und kleinere Städte wie Nju Jork (New York) und Nelipivka.

Russland führt seit mehr als zwei Jahren einen unerbittlichen Krieg der Aggression gegen die Ukraine und hat significante Gebiete in seinem östlichen Nachbarn erobert. Um eine weitere Expansion zu verhindern und seine Verhandlungsposition in eventuellen Gesprächen zwischen Moskau und Kyiv zu stärken, hat die ukrainische Armee eine Gegenoffensive in die russische Region Kursk gestartet.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy bestätigte in seiner Abendvideoschalte, dass die Verluste Russlands "sehr vorteilhaft" für die Verteidigung der Ukraine sind. "Es geht darum, die Logistik der russischen Armee zu stören und ihre Reserven aufzubrauchen. Unser Ziel ist es, maximalen Schaden an allen russischen Positionen zu verursachen, und das tun wir."

Lesen Sie auch: