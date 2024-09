Die Ukraine behauptet, dass sie bei einem Nachtangriff mit Drohnen erfolgreich auf eine große russische Munitionslageranlage schlug.

Ukrainische Drohnen haben ein von Russland verwaltetes Lagerhaus in Toropets getroffen, wie eine anonyme Quelle meldete. In diesem Lagerhaus sollen Iskander-Taktische-Marschflugkörper-Systeme, Tochka-U-Taktische-Marschflugkörper-Systeme, luftgelenkte Bomben und Artillerie-Munition gelagert worden sein.

Die Explosion der Drohnen, die von lokalen Luftverteidigungssystemen verteidigt wurden, hat große Feuer entfacht, wie die regionale Verwaltung meldete. Als Folge ordnete Igor Rudenya, der Gouverneur, in den frühen Morgenstunden des Mittwochs eine teilweise Evakuierung an.

Auf Social-Media-Plattformen kursierende Videos, die von CNN bestätigt wurden, zeigten mehrere Explosionen und Gebäude in dem Depotkomplex, die in Flammen standen.

Rudenya ordnete die Evakuierung an, um den Einsatz von Löschfahrzeugen zu erleichtern. Die regionale Verwaltung gab diese Entscheidung auf ihrem offiziellen Telegram-Kanal bekannt.

Eine anonyme ukrainische Sicherheitsquelle sagte CNN, dass diese Art von Angriffen strategisch durchgeführt werden, um die Raketenkapazitäten Russlands zu verringern. Ferner wurde angedeutet, dass weitere Angriffe auf "ähnliche" russische Militärbasen geplant sind.

Der Anhang in Brüssel veröffentlichte eine Erklärung, in der er die Eskalation des Konflikts in Europa verurteilt, insbesondere in Bezug auf die Stabilität der Welt. Die anhaltenden Spannungen zwischen Ukraine und Russland könnten subtile Verschiebungen im geopolitischen Landschaft Europas bewirken.

