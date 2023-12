Die überraschende Geschichte des Fair-Isle-Pullovers

In den letzten fünf Jahren haben die Luxusmarken Ralph Lauren, Thom Browne, Chanel, Celine, Balenciaga, Raf Simons, Versace und Dries van Noten alle ihre Version des traditionellen Strickmusters auf den Laufsteg geschickt. Die Londoner Designerin Molly Goddard hat das Muster sogar zu einer Art inoffiziellem Markenzeichen gemacht und kombiniert in fast jeder Kollektion einen strukturierten Strick im Fair-Isle-Stil mit einem voluminösen Tüllrock.

Kurz gesagt, es ist zu einem Winterklassiker geworden, der immer in Mode zu sein scheint; für diejenigen in der nördlichen Hemisphäre ist es angemessen, es überzuziehen, sobald die Nächte hereinbrechen, bis das Pulloverwetter schlechter wird. Selbst in Los Angeles wurde Hailey Bieber in einer karamellfarbenen und blauen Strickjacke im Fair-Isle-Stil von Khaite gesichtet, als sie am 19. Dezember einen Kaffee trank.

Die Stricktechnik, die ihren Namen von der Insel Fair Isle - einem Teil des Shetland-Archipels etwa 100 Meilen vor der nordöstlichen Küste Schottlands - hat, wurde erstmals im 18. und 19. Das zweisträngige Muster war nicht nur kunstvoll, sondern machte die hohen, kegelförmigen Mützen durch die Verdoppelung der Stoffmasse auch besonders warm. Oft waren sie auch mit einem gestrickten Innenfutter versehen.

Das typische Fair-Isle-Strickmuster folgt einem OXO-Muster, bei dem auf ein geometrisches O ein X folgt, das sich im gesamten Kleidungsstück wiederholt. Manche Strickerinnen füllen die O-Form mit Symbolen wie Kreuzen, Schneeflocken oder einem zentralen Punkt, der als "Gänseauge" bezeichnet wird. Was sie von anderer Fischerarbeitskleidung unterscheidet, ist die lebhafte Farbpalette. "Man verwendete Blau, Rot, Gelb, ein natürliches Weiß und ein natürliches Braun, das so genannte Shetland-Schwarz", sagt Dr. Carol Christiansen, Kuratorin und Museumsbeauftragte des Shetland-Textilmuseums, das eine große Sammlung von Stücken besitzt, die bis ins Jahr 1850 zurückreichen . "Die Idee war, dass die Schiffer hellere Farben trugen, damit sie vom Land aus oder von anderen Booten besser gesehen werden konnten.

Doch wie wurde die funktionelle Arbeitskleidung zu einem der beständigsten Designs der Mode?

"Sie wurde zu einem Touristenartikel", so Dr. Christensen in einem Telefoninterview. Im 19. Jahrhundert kamen Fischer aus Norwegen und den Niederlanden in die Region, um in den Gewässern der Shetlands zu arbeiten und Heringe zu fangen - ein lukratives Sommergeschäft. Die lustigen kleinen bunten Hüte, die die Fair-Isle-Arbeiter trugen, galten als neuartig, charmant und als perfektes Souvenir, das die holländischen Fischer mit nach Hause nehmen konnten. Um 1870 gab es auf Shetland einen regelmäßigen Schiffs- und Postdienst, was den Handel und den Tourismus ankurbelte. Die Insel wurde bald zu einem Urlaubsziel für passionierte Jäger und Vogelschützen, die genau wie die holländischen Schiffer ein Stück Fair Isle mit nach Hause nehmen konnten. Mit der steigenden Nachfrage wuchs auch der Handel. Plötzlich war das Muster auch für Strümpfe, Handschuhe, Schals und schließlich für Pullover erhältlich.

Der Look wurde in den 1920er Jahren immer beliebter, als 1923 ein Porträt des damaligen Prinzen Edward von Sir Henry Lander gemalt wurde, das die Assoziation des Musters mit Sportlichkeit verstärkte. Frisch vom Golfplatz in einem gedämpften Fair-Isle-V-Ausschnitt und einer flachen Tartanmütze trug der britische König dazu bei, den Stil in den Mainstream zu katapultieren. Auch die Mode der Frauen änderte sich zu dieser Zeit. Dank Designern wie Paul Poiret und Gabrielle Chanel (letztere war selbst ein Fan von Fair Isle und wurde 1910 in einer Strickjacke mit Kragen und dem charakteristischen "OXO"-Muster fotografiert ) verdrängten lockerere, bequemere Kleidungsstücke die einschränkenden Korsetts und Unterröcke. Die Frauen trugen ähnliche Strickjacken, Pullover - oft selbst gestrickt, wenn die Couture unerreichbar war - und knielange Faltenröcke.

Fair Isle wurde schnell zu einem Symbol der Familie, als es in den 1940er und 50er Jahren zum Dreh- und Angelpunkt der Strickmusterbücher für Frauen wurde. Mütter im ganzen Vereinigten Königreich strickten nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihren Mann und - mit dem übrig gebliebenen Garn - auch für ihre Kinder ein Stück. Plötzlich trugen ganze Kernfamilien passende Fair-Isle-Kleider - ein visuelles Symbol für Tradition, Konvention und ein gesundes Leben, das moderne Designer auch heute noch nutzen, um Nostalgie zu wecken.

"Ich denke, dass alles, was einen Bezug zu Ort und Zeit hat, den Menschen ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt", sagte die leitende Strickdesignerin Emma Brooks vom britischen Label Toast in einem Interview mit Zoom. Fair-Isle-Strick ist ein fester Bestandteil der Herbst-Winter-Kollektionen der Marke, die eine Partnerschaft mit einer spezialisierten Fabrik in Schottland (allerdings nicht auf den Shetlandinseln) unterhält und oft mit lokalen schottischen Garnspinnern zusammenarbeitet. "Ein gestrickter Pullover und ein Motiv um die Passe herum haben etwas Schmeichelhaftes an sich. Es ist ein Farbklecks, ohne zu überwältigend zu sein, und ich glaube, das kommt vielen Leuten entgegen."

Das Design wurde zwar nie offiziell als Marke geschützt, aber ein traditionelles Fair-Isle-Muster lässt sich nur schwer nachahmen - auch wenn es oft versucht wird. Im Jahr 2015 nahm Chanel die Verbindung zu diesem Muster in einer Metier d'Arts-Kollektion in Rom wieder auf (eine Kollektion, die die Handwerkskunst der Ateliers feiert). Die Strickwaren lösten ironischerweise eine Kontroverse aus, nachdem das unabhängige Shetland-Label Mati Ventrillon behauptete, Chanel habe ihre Entwürfe kopiert, nachdem das Modehaus ihr Atelier zu Forschungszwecken besucht hatte. Chanel entschuldigte sich und erwähnte Ventrillon in der anschließenden Werbung für die Show.

Brooks ist sich der kulturellen Sensibilität des Handwerks bewusst und besuchte 2019 sogar Dr. Christiansen im Shetland-Textilmuseum, um nach Design-Inspirationen für die nächste Kollektion von Toast zu suchen, die mit Shetland-Garn hergestellt wird. "Es ist wichtig, sensibel zu sein für die Tatsache, dass bestimmte Motive in einer bestimmten Region sehr traditionell sind", so Brooks. "Was mich an dem (Shetland-Textilarchiv) überrascht hat, war die Breite der Farbpaletten. Ich denke, dass ich aufgrund dessen, was man in historischen Büchern über Fair Isle sieht, eher gedeckte Farben erwartet hatte. Aber es gab eine echte Weite und ein Gefühl dafür, dass sich die Designs im Laufe der Zeit verändern und (Strickerinnen) Traditionen mit einem völlig anderen Stil mischen."

Heute glaubt Dr. Christiansen, dass es fast unmöglich ist, das Fair-Isle-Handwerk als Marke zu schützen. "Es hat Versuche gegeben, aber es ist schwierig, da wir nie so weit gekommen sind wie die Ortsbezeichnung", sagt sie. Außerdem gibt es Probleme mit der Rinderzucht, was bedeutet, dass nicht alle Fair Isle-Strickwaren, die auf Shetland hergestellt werden, aus Wolle von Shetlandschafen bestehen. "Es wird wirklich kompliziert", sagte sie. "Es ist schade, denn jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Fair Isle wird in der ganzen Welt produziert.

"So ist das nun mal, es ist globale Mode.

