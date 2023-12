Die Türen der Business Class in Flugzeugen bieten ein neues Maß an Privatsphäre. Nicht jeder hält sie für eine gute Idee

Das gilt insbesondere für die Minisuiten mit Türen in der Business Class, die vor fast 10 Jahren an Bord der Mint-Premium-Flugzeuge von JetBlue eingeführt wurden und heute bei rund einem Dutzend Fluggesellschaften zu finden sind, darunter Delta, All Nippon Airways, British Airways und China Eastern, wobei jedes Jahr weitere hinzukommen.

Die Türen verbessern das Erlebnis in der Business Class in zweierlei Hinsicht: Erstens bieten sie mehr Privatsphäre, und zweitens verhindern sie das, was die Designer von Flugzeugsitzen als "Vorbeistreichen" bezeichnen, bei dem ein Passagier oder ein Besatzungsmitglied, das den Gang entlanggeht, mit einem sitzenden Passagier zusammenstößt.

Wenn Sie schon einmal in der Business Class gereist sind, fallen Ihnen vielleicht schon einige Sitze ein, bei denen dies besonders vorteilhaft wäre.

Da wären zum Beispiel die verschiedenen Arten von gestaffelten Sitzen, bei denen einige direkt am Gang liegen, während andere weit vom Gang entfernt auf der anderen Seite eines kleinen Konsolentisches stehen. Eine andere Möglichkeit wäre die schräge Fischgrätenanordnung, bei der die Sitze zum Gang hin ausgerichtet sind und man den Blickkontakt mit dem Gegenüber während des gesamten Fluges vermeiden muss.

Sichtschutzschalen

Türen helfen natürlich, dies zu vermeiden. Diese Mini-Suiten mit Türen sind zwar privater als viele Sitze in der ersten Klasse, aber das Wort "Mini" steckt nicht ohne Grund in ihrem Namen: Der Platz für jeden Passagier ist zwar im Vergleich zur Economy Class riesig, aber immer noch kleiner als in der ersten Klasse.

Ein oder zwei Zentimeter mehr, um eine Tür einzubauen, kann sich wirklich auf den Platz auswirken, der für Ihren Sitz zur Verfügung steht.

Das ist natürlich ein nettes Problem, denken Sie und ich vielleicht von unserem 17 Zoll schmalen Sitz in Reihe 54 aus, aber jeder Bruchteil eines Zolls der Kabinenbreite wird genutzt, und in einigen mittelgroßen Flugzeugen wie der Boeing 767 oder 787 und dem Airbus A330 oder A330neo kann das einen echten Unterschied machen, wie geräumig ein Sitz ist.

Warum also entscheiden sich die Fluggesellschaften für Türen, selbst in einigen dieser mittelgroßen Flugzeuge?

"Es gibt zweifellos eine Bewegung hin zu mehr Privatsphäre in Flugzeugen, die von der ersten Klasse, in der die Emirates-Suite in voller Höhe einen neuen Standard gesetzt hat, in die Business Class übergeht", erklärt Alastair Hamilton, Vice President of Aircraft Seating Sales and Marketing bei Collins Aerospace, gegenüber CNN.

"Die meisten Business-Class-Sitze haben schon seit einigen Jahren Sichtschutzschalen, die andere Passagiere aus dem Blickfeld nehmen, wenn alle sitzen. Durch den Einbau von Türen wird dieses Gefühl der Abgeschiedenheit noch verstärkt, da man vom Gang abgeschirmt ist, insbesondere wenn man flach im Bett liegt.

"Sind Türen also notwendig? Offensichtlich nicht. Aber sie sind ein Vorteil für die Passagiere, der die Privatsphäre und vor allem die Ruhe und den Schlaf auf einem langen Flug verbessert.

Gewicht und Platz vs. Einnahmen

Hamilton fügt hinzu, dass Türen zwar Kosten, Gewicht und Komplexität eines Sitzes erhöhen, aber auch zu höheren Einnahmen führen können.

"Aus Sicht der Passagiere wird die Möglichkeit, die Tür zu schließen und einen eigenen Platz zu haben, immer als Vorteil wahrgenommen", sagt er. "Je mehr der Gang im Blickfeld des Passagiers liegt, desto größer ist dieser Vorteil, insbesondere wenn er schläft. Die Fluggesellschaften tendieren generell zu Türen und mehr Privatsphäre, um das Flugerlebnis zu verbessern".

Einige Fluggesellschaften sind dagegen.

Quentin Munier, Executive Vice President für Strategie und Innovation bei Safran Seats, erklärt gegenüber CNN, dass die Nachfrage nach Türen oft von Fall zu Fall entschieden wird, je nach Komfortanforderungen oder Sitzanordnung.

Muniers Kollege Jean-Christophe Gaudeau, Vizepräsident für Marketing, sagt jedoch, dass die Nachfrage zu steigen scheint.

"Türen gibt es nun schon seit einigen Jahren, und Jahr für Jahr haben wir festgestellt, dass der Anteil der Fluggesellschaften, die in unseren Umfragen oder in konkreten Angebotsanfragen nach Türen fragen, stetig steigt - bis zu einem Punkt, an dem eine große Mehrheit der Fluggesellschaften danach fragt.

"Die Frage wird immer weniger lauten, ob man eine Tür haben sollte oder nicht, sondern eher, wie man sie auf intelligente und effektive Weise bereitstellen kann.

Die Frage wird auch sein, ob Optionen ohne Tür dem Bedürfnis nach Privatsphäre gerecht werden können und gleichzeitig Gewicht und Platz sparen.

Safran bietet eine Option an, die im Wesentlichen wie ein dickes, horizontales, magnetisch befestigtes, federbelastetes Rollo aussieht, das sich über den Türbereich spannt. Weitere Optionen sind ein Vorhang, wie ihn Air France in seinen First-Class-Sitzen verwendet, Trennwände, die sich wie ein Handventilator aus- und einfahren lassen, oder ausziehbare Paneele, die die Tür zwar nicht vollständig nachbilden, aber doch einen erheblichen Beitrag zur Privatsphäre leisten.

Zeit zu gehen?

Alle diese Lösungen haben ihre Nachteile, weshalb Chris Brady, ein Branchenveteran und Gründer des neu gegründeten Sitzherstellers Unum, meint, dass die Fluggesellschaften in dieser Frage geteilter Meinung sind.

"Alle sind sich darüber im Klaren, dass Türen schwer und komplex sind... mit einer Menge versteckter Komplexität aufgrund der Zertifizierungsanforderungen", sagt Brady.

"Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Türen das Passagiererlebnis verbessern können, aber bei nach außen gerichteten Fischgrät-Sitzen mit einem Winkel von etwa 40 Grad und mehr, bei denen man vom Gang wegschaut, ist der Beitrag marginal.

Diese Art von Sitz, in einem so großen Winkel vom Gang weg in einem Single-Aisle-Flugzeug wie der Boeing 737- oder der Airbus A320-Familie, ist das, was Unum als seinen ersten Sitz entwickelt, neben anderen Sitzherstellern, sowohl neuen als auch etablierten.

"Ich bin ein bisschen zwiegespalten", gibt Brady zu. "Als Passagier mag ich eine Tür. Ich finde, dass Fliegen eine wunderbare isolierte Erfahrung ist und genieße es, allein zu sein, und eine Tür hilft dabei. Als Bürger weiß ich, dass sie schwer sind", was auch mehr Kohlenstoffemissionen bedeutet.

Er fügt hinzu, dass Türen meiner Meinung nach vermieden werden sollten, da Perfektion nicht dann erreicht ist, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn nichts mehr wegzunehmen ist.

Die Frage der Türen wird weiter diskutiert werden, da mehr Fluggesellschaften und mehr Sitzhersteller die Vorteile abwägen.

Aber, so Brady, "eine mutige Fluggesellschaft kann und sollte sie streichen".

