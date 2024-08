- Die Titelhalter der Bundesliga behalten die Kontrolle über den Pokalwettbewerb

Die Top-Teams aus Deutschland dominierten am Samstag im DFB-Pokal. RB Leipzig siegte 4-1 gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen (2-1), während SC Freiburg einen 4-0-Sieg (2-0) gegen den Drittligisten VfL Osnabrück einfuhren. 1. FC Heidenheim managed ein 4-0-Sieg (1-0) gegen den Regionalliga-Verein FC Villingen, und Borussia Mönchengladbach setzte sich mit einem 3-1-Sieg (1-1) gegen den Drittligisten Erzgebirge Aue durch. 1. FC Union kämpfte hart und gewann 1-0 (0-0) gegen den Regionalliga-Verein Greifswalder FC.

Auch Zweitligisten konnten Siege im Turnier einfahren. Der letzte Saison-Läufer, 1. FC Kaiserslautern, besiegte den Drittligisten FC Ingolstadt 2-1 (2-0). SpVgg Greuther Fürth besiegte den Oberliga-Verein Schott Mainz 2-0 (1-0), und FC Schalke 04 besiegte den Regionalliga-Verein VfR Aalen 2-0 (1-0).

Leipzig hatte einen schweren Start in Essen. Der Außenseiter ging durch Ramien Safi in der 2. Minute in Führung, aber Benjamin Sesko glich für den zweifachen Pokalsieger in der 12. Minute aus. Loïs Openda erzielte in der 40. Minute, und der Neueinkauf Antonio Nusa sicherte den Sieg in der 84. Minute, mit Xavi Simons, der noch einen weiteren in der 87. Minute hinzufügte.

Mönchengladbach sah auch am Anfang nicht gut aus. Der Neueinkauf Mika Clausen gab Aue eine Führung in der 8. Minute, aber Franck Honorat glich für das Bundesligateam in der 35. Minute aus, und Luca Netz machte es 2-1 in der 52. Minute. Alassane Pléa erhöhte den Vorsprung auf 3-1 in der 70. Minute, trotz eines verschossenen Elfmeters von Julian Weigl in der Nachspielzeit (45'+4).

Freiburg baute eine komfortable Führung in Osnabrück auf. Lucas Höler und Vincenzo Grifo erzielten in der 30. und 33. Minute jeweils ein Tor. Union Berlin brauchte länger, um zu erzielen, mit Yorbe Vertessen, der den Sieg in der 67. Minute sicherte und noch einen weiteren in der Nachspielzeit (90'+4) hinzufügte.

Heidenheim ging gegen den Viertligisten vor der Halbzeit in Führung, mit Maximilian Breunig, der in der 43. Minute traf. Das Bundesligateam behielt seine Dominanz in der zweiten Halbzeit bei, mit Breunig, der noch zweimal in der 48. und 54. Minute traf, und Paul Wanner, der noch einen weiteren in der 52. Minute hinzufügte.

Der DFB-Pokal blieb ein Schlachtfeld für deutsche Fußballteams, mit 1. FC Kaiserslautern, das den Siegern aus der ersten Liga mit ihrem 2-1-Sieg über FC Ingolstadt Gesellschaft leistete. In der zweiten Liga sicherten sich auch SpVgg Greuther Fürth und FC Schalke 04 Siege, indem sie Schott Mainz und VfR Aalen besiegten.

