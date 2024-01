Die Strategie der Trump-Verteidigung im Fall vom 6. Januar könnte über den Versuch hinausgehen, den Prozess zu verzögern, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht

Doch in den jüngsten Gerichtsunterlagen und nach Angaben von Quellen, die mit dem Vorgehen des Trump-Teams vertraut sind, haben sich andere Verteidigungsstrategien herauskristallisiert - nämlich Trump, den Spitzenkandidaten für die GOP-Nominierung, von der Verantwortung für den Angriff auf das US-Kapitol freizusprechen und ihn als Opfer von Desinformation und übereifrigen Regierungsermittlern darzustellen.

Zwei unauffällige Gerichtsdokumente von Trumps Team Ende November boten den bisher klarsten Einblick in die Argumente, die die Anwälte des ehemaligen Präsidenten in diesem historischen Fall vor den Geschworenen vorbringen wollen. In den Unterlagen heißt es, dass seine Anwälte hoffen, während des Prozesses auf Personen in der Bundesregierung verweisen zu können, von denen er vermutet, dass sie ihm gegenüber voreingenommen sind, auf ausländische Einflussnahme und auf Wahldesinformation, die ihn zu der Überzeugung brachte, dass die Wahl 2020 gestohlen wurde.

Die Verteidigung gegen ausländische Einflussnahme

Trumps Team hat bereits einen Richter gebeten, ihm Zugang zu weiteren Regierungsdokumenten zu gewähren, darunter auch geheime Informationen aus seiner Verwaltung, die seiner Meinung nach sein Argument untermauern würden, dass man dem Wahlergebnis nicht trauen könne.

Die Staatsanwälte "können Präsident Trump nicht für die öffentliche Uneinigkeit und das Misstrauen gegenüber den Wahlergebnissen von 2020 verantwortlich machen und sich gleichzeitig weigern, Beweise dafür vorzulegen, dass ausländische Akteure genau diese Flammen geschürt haben", schrieben seine Anwälte Ende November vor Gericht.

"Beweise für verdeckte ausländische Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit der Wahl 2020 unterstützen das Argument der Verteidigung, dass Präsident Trump und andere in gutem Glauben gehandelt haben, auch wenn sich bestimmte Berichte letztendlich als unzutreffend erwiesen haben."

Eine der ausländischen Aktionen, auf die sie hingewiesen haben, stammte vom russischen Auslandsgeheimdienst und einem Hack der SolarWinds-Software, der im Dezember 2020 Daten bei mehreren Bundesbehörden kompromittierte. Trumps Anwaltsteam schrieb, dieser Angriff bedeute, "dass es begründete Bedenken hinsichtlich der Integrität der Wahl und der Möglichkeit eines technischen Eindringens in die Wahlinfrastruktur gab."

In seinen jüngsten Gerichtsakten fordert Trump auch Zugang zu Geheimdienstinformationen über Versuche des Iran und Chinas, sich in die US-Politik einzumischen. Das Justizministerium hat argumentiert, dass die Zulassung von Beweisen für mögliche falsche Behauptungen ausländischer Akteure die Geschworenen verwirren könnte und nicht relevant für Trumps Geisteszustand ist, als er öffentlich falsche Behauptungen über Wahlbetrug aufstellte.

Trumps Team wendet sich an die Ermittler des Sonderbeauftragten

Trumps Team versucht auch herauszufinden, wie andere Ermittlungsbehörden in der Bundesregierung seine Handlungen nach der Wahl im Jahr 2020 untersuchten - um zu verdeutlichen, dass er erst dann angeklagt wurde, als Generalstaatsanwalt Merrick Garland im November 2022 einen Sonderermittler ernannte. Die Untergrabung der Anklage durch den Verweis auf die Politik könnte eine Gelegenheit sein, Trump vor den Geschworenen zu helfen, sagten Quellen, die mit der Strategie vertraut sind, gegenüber CNN.

Das Büro des Sonderstaatsanwalts bittet Richterin Tanya Chutkan, alle Versuche Trumps zu unterbinden, seine Jury zu annullieren, was seine Anwälte tun könnten, indem sie versuchen, die vorgelegten Beweise politisch zu beeinflussen. Annullieren bedeutet, mindestens einen Geschworenen davon zu überzeugen, für einen Freispruch zu stimmen, selbst wenn die Staatsanwaltschaft die gegen ihn vorliegenden Beweise zweifelsfrei beweisen kann.

Im Mittelpunkt dieser Strategie stehen die Staatsanwälte, die jetzt gegen Trump ermitteln. Das Justizministerium und Michael Sherwin, der ehemalige stellvertretende US-Staatsanwalt in Washington, der mit "60 Minutes" über die Möglichkeit einer Anklage wegen Volksverhetzung im Zusammenhang mit dem Anschlag auf das Kapitol sprach, hatten versucht, die Betrugsvorwürfe und das Schema der gefälschten Wähler in den Jahren 2020 und 2021 zu untersuchen.

Trumps Team hat das Gericht gebeten, die rechtliche Definition des Teams der Staatsanwaltschaft auf andere Behörden, einschließlich der US-Staatsanwaltschaft in DC, auszuweiten, so dass die Staatsanwälte veranlasst würden, Trumps Verteidigungsteam umfangreiche Dokumente von ihnen zur Prüfung zu übergeben. Das könnte den Fall verlangsamen, so einige der Quellen gegenüber CNN.

"Basierend auf öffentlichen Erklärungen von Anwälten im Namen des USAO-DC, die nicht mit der Theorie des Special Counsel vom 6. Januar übereinstimmen, ist es so gut wie sicher, dass es ähnliche nicht-öffentliche Dokumente und private Kommunikation zu diesem Thema gibt", schrieb Trumps Team Ende November an das Gericht.

Politische Voreingenommenheit" gegen Trump angeführt

Trumps Team sagte auch, dass Mitglieder der Geheimdienste und der Strafverfolgungsbehörden, die als Zeugen vor Gericht aussagen könnten, "politisch voreingenommen" gegen ihn sein könnten. Dennoch könnten mehrere von Trumps ehemaligen Kabinettsmitgliedern - wie der damalige Generalstaatsanwalt Bill Barr, der damalige Vizepräsident Mike Pence und mehrere hochrangige Geheimdienstmitarbeiter - aufgerufen werden, im Prozess gegen ihn auszusagen. Viele von ihnen haben sich nach der Wahl dafür ausgesprochen, dass es keinen weit verbreiteten Wahlbetrug gegeben hat, und haben Trump in den letzten Monaten kritisiert.

Trumps Team hat auch darauf hingewiesen, dass bei der Verhandlung geprüft werden könnte, ob er glaubt, dass er die Präsidentschaftswahlen 2020 gewonnen hätte, wenn es keinen weit verbreiteten Wahlbetrug gegeben hätte. Die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Trump deutet jedoch darauf hin, dass sie wichtige Beweise dafür gesammelt hat, dass Top-Berater sowohl in seiner Kampagne als auch in der Verwaltung ihm sagten, dass die Ergebnisse bedeuteten, dass er nicht gewinnen könne, und dass er die Fakten ignorierte, um seine Anhänger zu Gewalt zu bewegen.

Die Staatsanwälte aus dem Büro des Sonderberaters Jack Smith im Justizministerium versuchen, viele dieser Argumente noch vor dem Prozess aus dem Weg zu räumen - sie haben sie Chutkan in einem kürzlich eingereichten Schriftsatz dargelegt.

Es wird an Chutkan liegen zu entscheiden, ob die von Trumps Team angedeuteten Taktiken im Prozess angewendet werden können und was genau die Anwälte den Geschworenen durch Zeugen und Beweise vorlegen können.

"Das Gericht sollte dem Angeklagten nicht erlauben, den Gerichtssaal in ein Forum zu verwandeln, in dem er irrelevante Desinformationen verbreitet, und sollte seinen Versuch zurückweisen, Politik in dieses Verfahren einzubringen", schrieben die Staatsanwälte in einer Eingabe Tage nach Weihnachten. "Beweise sind nicht relevant, wenn eine Partei das sagt; sie müssen mit den Anklagepunkten in der Anklageschrift oder mit einer legitimen Verteidigung, die durch ausreichende Beweise gestützt wird, in Verbindung stehen."

Trump hat derzeit keine Frist, um auf die Eingaben des Justizministeriums vor Gericht zu reagieren, und Chutkan hat nicht die Möglichkeit, Parameter für den Prozess und die Beweiserhebung festzulegen, solange gegen einen Teil von Trumps Fall Berufung eingelegt wird.

Eine Frage des Timings

Trumps Prozess ist derzeit für den 4. März vor einem Bundesgericht in Washington, DC, angesetzt - einen Tag vor den Nominierungswahlen am Super Tuesday. Dieser Termin könnte sich jedoch verschieben, da Trump weiterhin in Berufung geht. Und Verzögerungen bei den Entscheidungen der Berufungsgerichte könnten den Zeitplan schnell um Monate nach hinten verschieben.

Die wahrscheinlichste Verzögerung könnte vom DC Circuit Court of Appeals kommen, der am 9. Januar Argumente zu der Frage anhört, ob Trump aufgrund seiner Rolle als Präsident und des Amtsenthebungsverfahrens, bei dem er nach dem Anschlag vom 6. Januar vom US-Senat freigesprochen wurde, Immunität vor einem Strafverfahren genießt.

Der Oberste Gerichtshof wird sich wahrscheinlich auch mit diesen Fragen befassen müssen, bevor Trumps Prozess beginnen kann.

Trump geht auch weiterhin gegen eine Nachrichtensperre vor, die ihm Chutkan im Oktober auferlegt hatte und die kürzlich vom DC Circuit präzisiert wurde.

Der ehemalige Präsident hat argumentiert, dass die Ungerechtigkeit dieser Anordnung dazu führen sollte, dass der Termin für seinen Prozess bis nach der Wahl verschoben wird, aber dieses Argument hat bei den Gerichten keine Wirkung gezeigt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com