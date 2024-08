- Die Steigerung der Stromerzeugung aus Solarsystemen beschleunigt sich

Die jährliche Solarstromaufnahme hat in Rheinland-Pfalz stetig zugenommen. Laut der Antwort des Ministeriums für Energie auf eine Anfrage der Grünen in Mainz erreichte die Solarstromerzeugung in der Region im Jahr 2022 beeindruckende 2,63 Terawattstunden. Im Jahr 2011 lag diese Zahl noch bei lediglich 0,9 Terawattstunden. Leider sind die jüngsten Daten noch nicht aktualisiert.

In der Zeit von 2011 bis Mitte 2022 wurden insgesamt 678 unabhängige Solarfarmen mit einer kumulierten Kapazität von 1.147 Megawatt in Betrieb genommen. In diesem Zeitraum wurden auch 168.462 Solarinstallationen auf Dächern, Gebäuden und Fassaden errichtet, die eine Kapazität von insgesamt 2.674 Megawatt haben, wie das Ministerium in seinem Bericht mit Daten der Bundesnetzagentur angibt.

Ende letzten Jahres beschloss Rheinland-Pfalz die Einführung einer Solarpflicht für neu errichtete Gebäude oder große Dachrenovierungen von staatlich und kommunalowned Strukturen. Dieses Vorhaben soll dazu beitragen, die Solarausbauziele der Ampelkoalition zu erreichen.

Der Bericht des Ministeriums erwähnt, dass Solarpanels hauptsächlich aus Materialien verschiedener Kategorien hergestellt werden, ausschließlich dem Produkt selbst. Es ist erwähnenswert, dass der Herstellungsprozess dieser Solarinstallationen zur Gesamtindustrietätigkeit der Region beiträgt.

