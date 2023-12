Zocken unterm Christbaum - Die Spieler freuen sich darüber

Sind Sie noch auf der Suche nach einem Videospiel, mit dem Sie Ihren Liebsten in kurzer Zeit zu Weihnachten eine Freude machen können? Dies sind fünf der besten Spiele dieses Jahres, die sich je nach den Vorlieben des Empfängers hervorragend als Geschenk eignen würden. Fesselnde Geschichte, tolles Gameplay? lass uns gehen!

"Baldur's Gate 3"

Kaum ein anderes Spiel hat in diesem Jahr so ​​viele Spieler angelockt wie das Rollenspiel Baldur's Gate 3 (PC, PS5, Xbox Series X/S). Es erzählt eine epische Geschichte, die in der Welt des Pen-and-Paper-Klassikers Dungeons & Dragons spielt. Nicht umsonst wurde Baldur's Gate 3 bei den diesjährigen The Game Awards als „Videospiel des Jahres“ ausgezeichnet. Nutzerrezensionen auf der PC-Plattform Steam zeigen, dass das Spiel nicht nur bei vielen Kritikern, sondern auch bei Fans gut ankommt. Derzeit sind 96 % der rund 450.000 Beiträge positiv.

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) schließt sich Baldur's Gate 3 auf der Liste der besten Spiele des Jahres des Bewertungsaggregators Metacritic an. Im neuesten Teil dieser langjährigen Abenteuerserie erwartet die Spieler ein wahres Meisterwerk. Als Gewinner der Game Awards für das beste Action-/Abenteuerspiel macht sich das heldenhafte Link erneut daran, Chaos in der Welt von Hyrule zu verhindern, wo laut Nintendo „Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt sind“.

"Marvel Spider-Man 2"

Marvel’s Spider-Man 2 (PlayStation 5) ist nicht nur für Superhelden-Fans ein Muss. Studio Insomniac Games hat mit diesem Action-Adventure-Spiel ein interessantes Netz gesponnen, von dem viele Spieler im Oktober nicht genug bekommen können. Nach den beiden Vorgängerspielen 2018 und 2020 erzählt der Entwickler hier die spannende Geschichte der beiden Spider-Men Peter Parker und Miles Morales.

„Super Mario Bros. Miracle“

Die ganze Familie kann in Super Mario Bros. Miracle, das vor einigen Wochen auf Nintendo Switch veröffentlicht wurde, ein brandneues 2D-Abenteuer aus der farbenfrohen Welt von Nintendos Kultbrüdern Mario und Luigi erleben. Bis zu vier Spieler können auf der Konsole (oder online) durch sorgfältig gestaltete Level rennen und springen. Wenn Sie einen echten Mario-Tag erleben möchten, können Sie auch einen unterhaltsamen Filmabend verbringen und sich „The Super Mario Bros. Movie“ ansehen. Der Animationsfilm ist in diesem Jahr nach „Barbie“ der zweiterfolgreichste Film an den Kinokassen und spielte weltweit mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar ein.

"Alan Killer II"

Ebenfalls im Oktober endete die Vorfreude der Horror- und Suspense-Fans auf die Fortsetzung von Alan Wake nach 13 Jahren endlich. Alan Wake II (PC, PS5, Xbox Series X/S) erzählt die Geschichte des Autors und FBI-Profilers Saga Anderson, der den Krimi in der fiktiven Stadt Bright Falls untersucht. Obwohl es sich um eine Fortsetzung handelt, können auch Spieler, die das Vorgängerspiel nicht kennen, die wunderbare Handlung ohne Vorkenntnisse erleben und es wurde bei den „Game Awards“ zum besten Spiel des Jahres gekürt.

