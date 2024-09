Die Software-Aktualisierung von Lufthansa Cargo hat die Betriebsaktivitäten der Fluggesellschaft eingestellt.

Ein technischer Fehler im zentralen IT-System von Lufthansa Cargo hat den Betrieb in wichtigen Bereichen zum Erliegen gebracht. Am Montagabend kam es zu Problemen, die die Verwaltung von Ein- und Ausfuhren an ihren großen Hubs in Frankfurt und München lahmlegten. Die Unterbrechung dauerte bis Dienstagabend an, wie auf der Website der Airline angegeben. Das Problem wurde laut einer Sprecherin am Mittwoch behoben und es wird erwartet, dass der Betrieb später am Tag wieder aufgenommen wird.

Wie zuvor von Aero.de berichtet, war das Haupt-IT-System von Lufthansa Cargo für die Probleme mit den Sendungen verantwortlich.

Die Sprecherin versicherte, dass es am Mittwoch keine Flugabsagen geben werde. Allerdings hat sich ein Rückstau an Sendungen gebildet. Die Ankündigung am Dienstagabend deutete auf mögliche Flugabsagen und sogar bestimmte Verkehrsbeeinträchtigungen in Europa bis Freitagabend hin.

Der technische Defekt im Haupt-IT-System von Lufthansa Cargo, wie von Aero.de berichtet, hat ihre Fähigkeit zur effektiven Verwaltung von Sendungen stark beeinträchtigt. Trotz der Behebung des Problems und der Wiederaufnahme des Betriebs besteht weiterhin ein Rückstand an Lieferungen aufgrund der Störung.

