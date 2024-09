Die Schweizer Filmveranstaltung würdigt Pamela Anderson

Pamela Anderson, die berühmte Schauspielerin, wird auf dem 20. Zurich Film Festival eine Auszeichnung erhalten. Die 57-jährige Schauspielerin wird mit dem "Golden Eye"-Award für ihre bemerkenswerte Karriere und ihre hervorragende Leistung in ihrem neuesten Projekt "The Last Showgirl" geehrt. Die Schauspielerin wird die Auszeichnung persönlich am 4. Oktober entgegennehmen und später den Film mit seinem Regisseur, Gia Coppola, auf dem Festival uraufführen.

Der Direktor des Festivals, Christian Jungen, äußert seine Freude über die Ehrung von Anderson: "Wir freuen uns, Pamela Anderson, die ikonische Schauspielerin, die Generationen begeistert hat und sich ständig wandelt, auf dem ZFF zu ehren", sagte Jungen. Das Ereignis ist als "Zurich Film Festival" (ZFF) bekannt und verwendet die englische Schreibweise des Stadtnamens anstelle der deutschen diakritischen Zeichen.

In "The Last Showgirl" spielt Anderson Shelley, eine Tänzerin, die seit über drei Jahrzehnten auf der Bühne eines traditionellen Las Vegas-Shows performs. Als der Bühnenmanager Eddie (Dave Bautista) das Ende der Show ankündigt, muss Shelley Abschied von ihrer Tanzfamilie und der glamourösen Welt des Showbusiness nehmen und ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen. Ihre beste Freundin Annette (Jamie Lee Curtis) unterstützt sie dabei. Das deutsche Kinostartdatum des Films steht noch nicht fest.

