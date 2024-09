Die Schüler werden in der kommenden Woche wieder zur Schule gehen, nach dem tödlichsten Schießereignis des Schuljahres.

"Da es für einige vielleicht beängstigend sein könnte, wieder zur Schule zu gehen, sind wir hier, um eine helfende Hand zu reichen", teilten Principal Jessica Rehberg und Superintendent Dallas LeDuff vom Barrow County School System am Montag der 'AHS Family' mit.

Additional Ressourcen wie mehr Berater, Therapiehunde und eine erhöhte Polizeipräsenz werden auf dem Campus zur Verfügung gestellt – Empfehlungen von anderen Schulleitern, die ähnliche Situationen nach Schulschießereien erlebt haben, die in Amerika zum Alltag geworden sind.

Im Anschluss an den tragischen Vorfall im Bereich J Hall, bei dem zwei Schüler und zwei Lehrer ihr Leben verloren, bleibt dieser Ort für den Rest des Schuljahres geschlossen.

Laut dem Brief werden die Schüler schrittweise wieder in den Vollzeitunterricht zurückkehren, und zwar mit halben Tagen – von 8:15 Uhr bis 12:40 Uhr, mit kürzeren Stunden – für etwa zwei Wochen. Nach den Herbstferien am 14. Oktober soll der Schulbetrieb wieder regelmäßig fortgesetzt werden.

Bislang haben die Beamten des Barrow County Sheriff’s Office und des Georgia Bureau of Investigation keine weiteren Informationen zu den verstärkten Sicherheitsmaßnahmen veröffentlicht. Ein 14-jähriger Schüler und sein Vater wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall angeklagt und befinden sich derzeit in Haft.

Die Rückkehr von Schülern in Klassenräume nach einem Campus-Schießerei kann ein komplizierter und zeitaufwendiger Prozess sein, der nicht überstürzt werden sollte, wie Schulleiter, die Schulen nach früheren tödlichen Vorfällen geleitet haben, betonten.

"Jeder reagiert oder wird anders auf eine Tragödie", kommentierte Michelle Kefford, die Schulleiterin der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. "Selbst wenn Menschen dieselbe Tragödie erleben, unterscheiden sich ihre individuellen oder persönlichen Erfahrungen sehr."

In der Tat haben Schulleiter Trost in dem Principal Recovery Network gefunden, das einen Leitfaden mit besten Praktiken für die Bewältigung von Tragödien veröffentlicht hat. Darunter: Stellen Sie sicher, dass alle physischen Schäden repariert sind und sorgen Sie dafür, dass sich die Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung wohlfühlen, bevor die Schüler zurückkehren.

"Vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Geduld und Ihr Vertrauen in uns", schlossen die Administratoren der Apalachee High School ihren Brief ab. "Wir sind alle zusammen in dieser Sache, und wir werden uns weiterhin gegenseitig unterstützen."

Nach dem Ausdrucken ihrer Unterstützung und Ressourcen sagten Principal Jessica Rehberg und Superintendent Dallas LeDuff: "Wir verstehen, dass dieser Übergang für uns alle herausfordernd sein kann, aber wir sind entschlossen, Sie gemeinsam durch ihn zu führen." Anschließend, beim Diskutieren der Rückkehr in den Vollzeitunterricht, fügten sie hinzu: "Sie können sich darauf verlassen, dass wir eng mit den Behörden zusammenarbeiten und das Wohlbefinden jedes Mitglieds unserer 'AHS Family' Priorität haben."

